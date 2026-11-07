हाथ में दिया लेकर पोज देना है तो ये 5 आइडिया सेव कर लें, दिवाली की हर पोस्ट पर मिलेंगे जमकर लाइक्स
दिवाली की तस्वीरें खास तरह के पोज के बगैर अधूरी रह जाएंगी। हाथ में दीया लेकर तो सभी लेडीज फोटो खिंचवाती हैं लेकिन अक्सर ये फोटोज खराब हो जाती हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, इन 5 पोज आइडिया को सेव कर लें
दिवाली की फोटोज अधूरी सी लगती हैं अगर एक भी पोज आपने हाथ में दिया लेकर ना दिया तो। हर साल आप एक जैसे ही खड़े होकर पोज देती हैं तो रुक जाएं। अबकी बार इंस्टाग्राम पर कुछ हटके फोटोज डालनी है तो दिया को हाथ में लेकर कुछ अलग अंदाज में पोज दें। अब फोटो खिंचवाते समय तो इंटरनेट पर पोज खोजने का टाइम मिलेगा नहीं तो अभी देख लें और सेव कर लें कि किस तरह से दिया के साथ पोज दें कि आपकी सोशल मीडिया पर पोस्ट पर जमकर लोगों के लाइक्स आएं। ये 5 दिवाली पोज के लिए आइडिया सेव कर लें।
दीया लेकर दूर देखें
हाथ में दीया लेकर पोज देते वक्त अक्सर दीये की रोशनी की वजह से फोटो खराब हो जाती है। इसलिए दीया को हाथ में लें लेकिन चेहरे से दूर रखें। जैसे ये पोज, जिसमे हाथ को साइड में करके दिया मिड एंगल पर लिया गया है और चेहरे को टिल्ट करके दूर देखने का पोज दिया गया है। ये पोज आपके मेकअप, आउटफिट के साथ सुंदर दीपक को भी आराम से फ्लांट कर पाएगा।
कुर्सी पर बैठकर पोज दें
जमीन पर बैठखर पोज देने के लिए घर में जगह नहीं तो टेंशन ना लें। क्लोजअप शॉट लें और अपने सोफे के साइड एरिया पर बैठखर पोज दें। दिये को एक हाथ में लें और दूसरे हाथों से कलाई के पास हाथ रखें। और प्यारी सी स्माइल के साथ कैमरे की आंख में देखें।
दीये के साथ दें अदाओं वाला पोज
अब हाथ में दीया लेकर अदाएं दिखानी है तो इस पोज को सेव कर लें। एक हथेली से एक आंख को ढंके और दूसरी नजरों को नीचा ही रखें। प्यारी सी स्माइल के साथ दूसरे हाथ में दीया लेकर उसे बाजू के पास रखें। इस पोज पर तो आपको जमकर लाइक्स मिलेंगे।
दिये से जगमगाएगा चेहरा
दिये के साथ दिवाली की रात फोटो अक्सर खराब हो जाती है तो इस पोज को देख लें। कैसे दीये की लौ को हाथ से हल्का सा ढंककर पोज दिया गया है। इस तरह से अंधेरे में भी आपका चेहरा परफेक्ट दिखेगा।
दो दीयों के साथ दें पोज
दोनों हाथों में दीया लेकर पोज देने का ये आइडिया अच्छा है। आप चाहें तो इस तरह से दोनों हाथों में दीया लेकर हल्का सा तिरछा होकर साइड से देखते हुए पोज दें। फोटोज में चेहरा और पोज दोनों ही सुंदर दिखेगा।
ये 5 तरह के पोज आइडिया देखकर आप दिवाली पर दीयों के साथ पोज दें और इंस्टाग्राम पर जमकर लाइक्स बटोरें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना