दिवाली पार्टी में लगाएं मस्ती का तड़का, ये 7 गेम्स बना देंगे महफिल को यादगार

दिवाली पार्टी रख रहे हैं तो इसे मजेदार बनाने के लिए मेहमानों को कुछ गेम्स भी खिलाएं। यहां हम 7 मजेदार गेम्स बता रहे हैं जिन्हें आप आसानी से पार्टी में आए मेहमानों को खिला सकती हैं।

दिवाली से पहले ज्यादातर लोग अपने घर पर दिवाली पार्टी होस्ट करते हैं, जिसमें वह रिश्तेदारों, दोस्त और ऑफिस के कलीग्स को इंवाइट करते हैं। इस पार्टी के दौरान खाने-पीने के अलावा एंटरटेनमेंट का ध्यान रखना होस्ट का काम है। ऐसे में कुछ मजेदार गेम्स आपकी पार्टी को यादगार बनाने का काम कर सकते हैं। यहां हम कुछ गेम्स बता रहे हैं जो आपकी दिवाली पार्टी को यादगार बना देंगे।

1) दिवाली बॉलीवुड डंब शराज इस गेम को खिलाने के लिए आपको बॉलीवुड फिल्मों के नाम लिखी हुई कुछ पर्चियां तैयार करनी है। इन पर्चियों को एक बाउल में रखें और टाइमर के साथ इस गेम को खिलाएं। इसमें सभी मेहमानों को दो टीमों में बांट दें। एक टीम का खिलाड़ी बाउल से फिल्म की पर्ची निकालेगा और बिना बोले और बिना आवाज किए फिल्म को एक्टिंग से समझाना होगा। टीम को फिल्म का नाम 60 सेकंड में बताना होगा। सही जवाब पर 10 पॉइंट मिलेंगे।

2) दिवाली तंबोला इस गेम के लिए आपको चाहिए तंबोला टिकट, नंबर के टोकन और गिफ्ट। इसे खेलने के लिए सभी को एक-एक तंबोला टिकट दें। होस्ट एक-एक करके नंबर निकालेगा। जिस खिलाड़ी के टिकट पर नंबर हो, वह उसे काटेगा। सबसे पहले नंबर पूरा करने वाले को इनाम मिलेगा।

3) दीया डेकोरेशन आइडिया इस गेम के लिए मिट्टी के दीये, रंग, ब्रश, ग्लिटर, मोती, स्टोन और ग्लू चाहिए। इसके लिए हर प्रतिभागी को एक या दो सादे दीये दें। सभी को 5–10 मिनट का समय दें। अपने दीये को सबसे सुंदर और क्रिएटिव तरीके से सजाना होगा। समय पूरा होने पर सभी के दीए देखें और जो सबसे सुंदर दीया चुना जाए उसे इनाम दें।

4) पास द पार्सल इस गेम के लिए गिफ्ट, म्यूजिक और छोटे-छोटे टास्क की पर्चियां तैयार करें। अब एक गिफ्ट को कई लेयर में पैक करें, सभी लोग गोल घेरा बनाकर बैठें। फिर म्यूजिक चालू करें और गिफ्ट पास करें। म्यूजिक बंद होते ही जिसके पास गिफ्ट होगा, वह एक लेयर खोलेगा। उस लेयर में लिखी पर्ची का टास्क पूरा करेगा।

5) आंखों पर पट्टी बांधकर गिफ्ट पहचानना इस गेम के लिए 8 से 10 सामान को कटोरी में रख लें इसमें दाल, चावल कोई सब्जी रख सकते हैं। फिर इस कटोरियों को टेबल पर रखें। अब खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दें और उसे एक गिफ्ट सामान हाथ में दें। वह केवल छूकर पहचानने की कोशिश करेगा कि कटोरी में क्या है। हर सही जवाब पर 10 पॉइंट दें। जिसके ज्यादा पॉइंट होंगे उन्हें तोहफा दें।

6)म्यूजिकल चेयर इस गेम के लिए आपको जरूरत होगी कुर्सियां और बॉलीवुड गानों की प्लेलिस्ट की। इसे खेलने के लिए खिलाड़ियों से एक कम कुर्सियां लगाएं। म्यूजिक चालू होने पर सभी कुर्सियों के चारों ओर घूमें। म्यूजिक बंद होते ही कुर्सी पर बैठना है। जो खड़ा रह जाएगा, वह आउट हो जाएगा। हर राउंड में एक कुर्सी कम करते जाएं।