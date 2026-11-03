दिवाली पर घर को दें महल जैसा लुक, इन 5 डेकोर टिप्स से बिना खर्च के बढ़ाएं रौनक
दिवाली का त्योहार आते ही लोगों के घरों में सफाई के साथ सजावट का काम शुरू हो जाता है। सजावट के लिए लोग बाजार से कई तरह के डेकोरेटिव आइटम्स खरीद लेते हैं लेकिन इसके बाद भी मनचाहा लुक नहीं मिल पाता। चलिए बताते हैं घर को रॉयल लुक देने के लिए क्या करें।
दिवाली का त्योहार आते ही घरों में सफाई और सजावट का काम होने लगता है। लोग घर को सजाने के लिए बाजार से कई तरह के दीए, झालर, लड़ियां, रंगोली के डिजाइंस लेकर आ जाते हैं। दिवाली की सजावट के लिए लोग काफी पैसे खर्च कर देते हैं लेकिन कई बार इसके बाद भी मनचाहा लुक नहीं मिल पाता। फिर लगता है कि हम सही सामान नहीं खरीद पाते हैं। अगर आप भी दिवाली की सजावट करते समय यही सोचते रहते हैं, तो थोड़ा रुक जाइये। दिवाली की सजावट का ये मतलब नहीं है कि आप बाजार से हर चीज खरीद लें बल्कि कुछ चीजों में ही घर को रॉयल लुक दिया जा सकता है। इसके लिए आपको ज्यादा खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। आइये जानते हैं दिवाली की सजावट के लिए क्या करें?
1. ब्रास प्लांटर्स में सजाएं दीए और फूल
ब्रास के प्लांटर्स को सजाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी और ये आपके घर को रॉयल लुक भी देते हैं। ब्रास के प्लांटर्स में आप पानी भरकर उसमें दीए और गुलाब या गेंदे के फूल सजा सकते हैं। इसके अलावा बड़े वाले ब्रास प्लांटर्स में आप तोरण वाले पत्ते सजाकर रख सकते हैं।
2. दीवारों पर लगाएं बड़े सजावटी मिरर
दीवारों पर आप बड़े सजावटी मिरर लगा सकते हैं या फिर किसी खास डिजाइन वाली हैंगिग से दीवारों को सजाएं। इससे घर बड़ा और सुंदर दिखता है। गुलाबी, लाल, पीले और गोल्डन कलर्स में मिलने वाली ये हैंगिंग दीवारों को खूबसूरत लुक देते हैं। मिरर लगाते हैं, तो वह भी आपको शाही लुक देंगे।
3. वार्म लाइटिंग और खूबसूरत लैंप से सजाएं घर
अपने घर को रॉयल और कोजी लुक देने के लिए आप वार्म लाइटिंग का इस्तेमाल करें। खूबसूरत लैंप या लालटेन को टांगकर भी घर को सजाया जा सकता है। कोनों में फ्लोर लैंप, टेबल पर डिजाइनर लैंप और दीवारों पर वॉल लाइट्स लगाएं। इसके अलावा कांच या मेटल के कैंडल होल्डर भी रख सकते हैं।
4. फेयरी लाइट्स और एलईडी दीयों से सजेगी बालकनी
घर की बालकनी को सजाने के लिए फेयरी लाइट्स और एलईडी दीयों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बालकनी में हवा लगने से नॉर्मल दीए बूझ जाते हैं, ऐसे में आप LED लाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे रौशन भी रहेगी और देखने में खूबसूरत भी लगेगा।
5. रंगोली और फूलों से सजाएं द्वार
फूलों या फिर रंग वाली खूबसूरत रंगोली और फूलों की लड़ियों के साथ आप घर का मेन गेट सजा सकते हैं। द्वार पर गेंदे के फूल वाली रंगोली अच्छी लगेगी और दरवाजे के ऊपर की ओर खूबसूरत तोरण लगाएं। अगर आप चाहे तो साइड में फूलों की लड़ियों को लटकाकर भी सजावट कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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