आया घर सजाने का समय, जानें कम पैसों में कैसे दे सकती हैं मेकओवर

नवरात्र खत्म होते ही दीपावली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। इसका अहम हिस्सा है घर की साफ-सफाई और सजावट। इस पर बहुत खर्च करना बद्धिमानी नहीं। आप कम खर्च में भी घर को मनचाहा मेकओवर दे सकती हैं। कैसे? बता रही हैं स्वाति गौड़

बाजारों में बढ़ती गहमागहमी और घरों में बनने वाली लंबी-लंबी शॉपिंग लिस्ट इस बात का संकेत दे रही हैं कि त्योहारी सीजन परवान चढ़ रहा है। दीपावली की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। किसी को समय से अपना घर पेंट करवाने की चिंता है, तो कोई पूरे घर का इंटीरियर बदलवाने की सोच रहा है। बाजार में तो होम डेकोर के अनगिनत आइटम आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन क्या उस सजावट में आपका निजी अंदाज दिखाई दे पाएगा? असल में मजा तो तब है, जब आप बिना कोई अतिरिक्त खर्च किए अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करें और अपने घर का शानदार मेकओवर कर दें। कैसे होगा यह संभव, आइए जानें:

बोल उठेंगी दीवारें आपके घर की दीवारों का रंग पूरे घर के माहौल को बदल सकता है। उदाहरण के लिए गहरे रंग जहां जगह के छोटा होने का आभास करवाते हैं, वहीं हल्के रंग कमरे को बड़ा दिखाने में मदद करते हैं। बड़े घरों में तो किसी भी रंग का पेंट करवाया जा सकता है, लेकिन छोटे घरों को नया लुक देने के लिए क्रीम, बेज, पीच, सफेद या लेमन जैसे हल्के रंग चुनें। यदि पूरा कमरा पेंट ना करवाना हो, तो बस मुख्य दीवार को किसी आकर्षक रंग में रंगवाकर भी एक नया लुक पाया जा सकता है। आप चाहें तो उस दीवार पर किसी आकर्षक पैटर्न वाला वॉलपेपर भी लगवा सकती हैं। बाजार में दिलचस्प आकार वाले रेडीमेड स्टेंसिल मिलते हैं, जिनकी मदद से दीवार पर मनचाहा डिजाइन बनाया जा सकता है या फिर कार्डबोर्ड से अपनी पसंद का स्टेंसिल बनाकर आप दीवार पर आकर्षक पैटर्न खुद भी बना सकती हैं।

फर्श से नहीं हटेगी नजर जरूरी नहीं कि फर्श को नया लुक देने के लिए इटैलियन मार्बल ही लगवाया जाए। आप बहुत कम पैसों में अपने पुराने फर्श में भी नई जान डाल सकती हैं। आजकल विंटेज ऐस्थेटिक लुक बहुत ट्रेंड कर रहा है। इस लुक को बनाने के लिए वो दरियां और गलीचे बहुत काम आएंगे, जो कभी आपकी दादी-नानी बिछाया करती थीं। रंग-बिरंगी सूती दरियां ना केवल बहुत सस्ती मिलती हैं, बल्कि ये फर्श को सजाने का एक ईको फ्रेंडली माध्यम भी होती हैं। इस विषय में होमिफाई डिजाइन काॅन्सेप्ट के संस्थापक एवं इंटीरियर डिजाइनर अक्षय ओबरॉय कहते हैं, ‘बाजार में हर बजट के हिसाब से फ्लोरिंग विकल्प मौजूद हैं, इसलिए जरूरी नहीं कि आप महंगी टाइल्स ही लगवाएं। फ्लोरिंग स्टीकर से लेकर फ्लोर पेंट तक आपके पास ढेरों विकल्प हैं। चूंकि इनकी लागत कम होती है, इसलिए जब मर्जी इन्हें बदलवाकर नया डिजाइन लगवाया जा सकता है।’ यदि आपको पेंटिंग का शौक है तो आप अपने फर्श को भी मनचाहे पैटर्न में पेंट कर सकती हैं। पील एंड स्टिक टाइल्स भी एक शानदार विकल्प है। ये टाइल्स देखने में बिल्कुल असली टाइल्स जैसी ही लगती हैं, लेकिन दाम में काफी कम होती हैं। ये किसी भी तरह के फ्लोर पर आसानी से चिपक जाती हैं।

हर कोना हो रोशन अपने घर के मेकओवर के लिए भारी-भरकम और महंगे झाड़-फानूस लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इनसे जेब हल्की और बिजली का बिल भारी हो सकता है। इसकी जगह पेपर मैश, टेराकोटा, बांस और ग्लास से बने टेबल लैंप लगाएं। उससे पहले अपनी उस तीखी सफेद रोशनी वाली ट्यूबलाइट को बदल कर वाॅर्म टोन वाली हल्की पीली लाइट्स लगवा लें। यकीन मानिए, घर का माहौल फाइव स्टार होटल जैसा चमक जाएगा। बजार में बड़ी फैंसी लालटेन के स्टाइल के लैंप भी मिलते हैं या फिर आप रंग-बिरंगी कांच की चूड़ियों से खुद ही एक लैंप को सजा कर नया बना सकती हैं।

चमकेगी रसोई भी रसोईघर से आने वाली पकवानों की खुशबू भला किसे नहीं भाती है। ये स्वादिष्ट व्यंजन बनाते समय घी-तेल के छींटे और मसाले की महक से भरा धुआं रसोईघर को बेदम कर देता है। आपकी जरा-सी मेहनत रसोई में नई जान डाल सकती है। रसोई की सारी कैबिनेट, टाइल्स, चूल्हा और एग्जॉस्ट फैन को अच्छी तरह साफ करें, ताकि कालिख भरी चिकनाई निकल जाए। किचन के स्लैब पर नई काॅन्टैक्ट शीट बिछाएं, ताकि उसे नया लुक मिले। सभी मसाले और दाल-चावल एक जैसे डिब्बों में भरकर रखें, वो देखने में सुंदर लगेंगे।

बालकनी बनेगी मनपसंद कोना अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आप छोटी-छोटी जगहों को भी बहुत खूबसूरत बना सकती हैं। शहरों में बालकनी के नाम पर छोटी-सी जगह होती है। आप इस छोटी-सी बालकनी को भी खूबसूरत बना सकती हैं। बालकनी में कुछ फेयरी लाइट्स लगाकर रंग-बिरंगे गमलों में फूलों वाले पौधे लगाएं। रात के समय जब पौधों पर लाइट्स जलेंगी, तो जुगनुओं के टिमटिमाने का आभास होगा। बालकनी में नकली घास का गलीचा भी बिछाया जा सकता है, जिसे टर्फ कहते हैं। यहां एक बीन बैग या किसी चटख रंग में पेंट की गई कुर्सी रखें और आपका एक खूबसूरत-सा कोना तैयार है।

खूबसूरत लगेगी खिड़की भी पूरे घर की साज-सजावट करते समय खिड़कियों को नजरअंदाज करने की गलती ना करें। सबसे पहले खिड़कियों पर लगे वो ऊंचे-ऊंचे धूल भरे बेरंग परदे हटा दें। उन परदों की जगह खिड़कियों से ज्यादा लंबाई वाले परदेे इस प्रकार लगाएं, जिससे खिड़कियां बड़ी होने का आभास दें। इस प्रकार से परदे लगाने पर कमरे में भव्यता और ज्यादा जगह होने का भ्रम होता है। इस नए लुक के लिए आपको बाजार से परदे खरीदने की भी जरूरत नहीं है। अपनी किसी भी पुरानी साड़ी से आप परदे सिलवा सकती हैं। बॉर्डर वाली या लहरिया प्रिंट वाली सड़ियों से बने परदेे घर में नई जान फूंक देंगे।

छोटे से बड़ा जुगाड़ घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बनता, बल्कि उसमें रखी हर एक छोटी-बड़ी चीज उसे खूबसूरत बनाती है। छोटे-छोटे बदलावों को कम मत समझिए। उदाहरण के लिए पुराने सोफे पर लगा नया कवर उसका पूरा लुक ही बदल देगा। इसी प्रकार पुराने कुशन कवर हटाकर उनकी जगह आकर्षक प्रिंट और रंगों वाले कुशन कवर लगाएं। आजकल राजस्थानी प्रिंट, गुजरात के मशहूर कच्छ वर्क वाले कुशन, वेलवेट और क्रोशिए से बुने कुशन कवर बहुत चलन में हैं। आप अपनी किसी पुरानी बनारसी साड़ी से भी आकर्षक कुशन कवर बनवा सकती हैं। ऐसे ही पुराने स्टाइल के स्विच बोर्ड और अलमारी के हैंडल को बदल कर भी घर में नवीनता लाई जा सकती है। आप चाहें तो अपनी पुरानी मेज, कुर्सी और अलमारी पर नया पेंट करवाकर भी नयापन ला सकती हैं।

आजमाएं ये ट्रेंड्स इस बार बिजली की रंग-बिरंगी लड़ियों से अपना घर सजाने की बजाय स्टेटमेंट लाइटिंग का चुनाव करें और पूरे घर को एक ही थीम कलर की लाइट से सजाएं।

ज्यादा से ज्यादा चीजों को रिसाइकल करके इस्तेमाल करें। जैसे नया फर्नीचर खरीदने की बजाय पुराने को ही नए रंग से पेंट करना या पुरानी साड़ियों से पर्दे और कुशन कवर तैयार करना। इससे पर्यावरण और आपकी जेब दोनों की ही सुरक्षा होगी।

घर में जगह-जगह इंडोर प्लांट्स लगाएं, ताकि प्रकृति के करीब होने का अहसास हो। सजावट में भी कृत्रिम चीजों की जगह बांस, कपास, जूट और मिट्टी से बनी चीजों का इस्तेमाल करें।

घर की सीलिंग को सजाने का ट्रेंड बहुत जोरों पर है। फाल्स सीलिंग, पैनल लाइटिंग या सीलिंग पर आकर्षक डिजाइन बनवा कर एक आधुनिक लुक पाया जा सकता है।