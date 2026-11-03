Amazon पर देखें दिवाली के 10 खास गिफ्ट: गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां और पूजा डेकोर सेट

दिवाली पर अपनों को गिफ्ट करने के लिए देखें गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां, चरण पादुका, पूजा बॉक्स और डेकोरेटिव दीयों के 10 खास डिजाइन। Amazon पर इनमें से चुनें त्योहार के लिए खास गिफ्ट।

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दिवाली रोशनी, पूजा और अपनों के साथ खुशियां बांटने का त्योहार है। इस मौके पर घरों में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा होती है। ऐसे में गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां, चरण पादुका और पूजा से जुड़े डेकोरेटिव सेट अपनों को भेंट करने के लिए अच्छे रहते हैं। ये प्रोडक्ट पूजा घर की सजावट के साथ त्योहार की रौनक भी बढ़ाते हैं।

गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां, चरण पादुका, पूजा बॉक्स और डेकोरेटिव दीयों के 10 डिजाइन देखें। Amazon पर अपनों के लिए चुनें दिवाली के खास गिफ्ट।

अगर आप इस दिवाली परिवार, दोस्तों या रिश्तेदारों के लिए पूजा और सजावट से जुड़ा गिफ्ट ढूंढ रहे हैं, तो Amazon पर मौजूद इन 10 डिजाइनों को देख सकते हैं। यहां पीतल की गणेश मूर्ति और दीया, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियां, चरण पादुका, पूजा बॉक्स और टी-लाइट होल्डर जैसे कई प्रोडक्ट मिलेंगे।

इनमें से कोई भी गिफ्ट चुनकर अपनों को दिवाली की शुभकामनाओं के साथ भेंट करें।

Two Moustaches नृत्य करते गणेश जी की ब्रास मूर्ति इसे क्यों चुनें? दिवाली पर आस्था से जुड़ा तोहफा देना चाहते हैं, तो Two Moustaches की यह गणेश जी की मूर्ति अच्छी रहेगी। इसे अच्छी क्वालिटी के ब्रास यानी पीतल से तैयार किया गया है। इस पर बारीक नक्काशी के साथ कीमती रत्नों की सजावट की गई है। मूर्ति में भगवान गणेश को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार, गणेश जी विघ्न दूर करने और शुभ शुरुआत का आशीर्वाद देने वाले देवता हैं।

इसकी खासियत क्या है? इस मूर्ति की लंबाई और चौड़ाई 3.5 इंच, जबकि ऊंचाई 8.5 इंच है। गोल्डन रंग और रत्नों की सजावट इसे खास बनाती है। इसे पूजा घर, मंदिर, लिविंग रूम, ऑफिस डेस्क या शोकेस में सजा सकते हैं। ध्यान और योग के लिए शांत जगह तैयार करने में भी इसकी मौजूदगी अच्छी रहेगी। दिवाली के अलावा शादी, सालगिरह और गृह प्रवेश पर भी इसे भेंट कर सकते हैं।

Two Moustaches डांसिंग गणेश जी का ब्रास दीया इसे क्यों चुनें? पूजा और रोशनी से जुड़ा गिफ्ट देने के लिए Two Moustaches का यह गणेश जी डिजाइन वाला ब्रास दीया देख सकते हैं। इसे अच्छी क्वालिटी के पीतल से बनाया गया है। इसमें भगवान गणेश को नृत्य करते हुए दिखाया गया है और उनकी आकृति पर रंगीन रत्न जड़े हैं। दीये का यह डिजाइन पूजा-पाठ के साथ घर की सजावट में भी अच्छा लगेगा। भगवान गणेश को ज्ञान, बुद्धि और शुभ शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, इसलिए यह भेंट आस्था से जुड़ी है।

इसकी खासियत क्या है? इस दीये की लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई 8.7 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी है। इस पर पॉलिश फिनिश दी गई है और मल्टीकलर रत्न इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। इसे घर के मंदिर, पूजा घर, लिविंग रूम या प्रवेश द्वार पर रख सकते हैं। दिवाली की पूजा के अलावा रोजाना आरती और दूसरे धार्मिक मौकों पर भी इसे जला सकते हैं। शादी और अन्य त्योहारों पर भी यह परिवार या दोस्तों को भेंट करने के लिए अच्छी पसंद है।

CraftVatika गोल्डन एलीफेंट उरली दीया सेट इसे क्यों चुनें? घर की सजावट और रोशनी पसंद करने वालों के लिए CraftVatika का यह गोल्डन एलीफेंट उरली दीया सेट अच्छा रहेगा। इसमें हाथी के डिजाइन वाला दीया स्टैंड, 6 छोटे दीये और बीच में फूलों से सजाने के लिए एक उरली बाउल दिया गया है। हाथी की उठी हुई सूंड और सुनहरी पॉलिश इसे आकर्षक रूप देती है। इसके साथ नेवी ब्लू रंग का वेलवेट गिफ्ट बॉक्स भी मिलता है, जिसमें इसे खूबसूरती से पैक किया गया है।

इसकी खासियत क्या है? यह सेट गोल्ड पॉलिश आयरन से बना है। उरली का आकार 18.5 x 18.5 x 2.5 सेमी और हाथी की लंबाई 13 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी व ऊंचाई 8 सेमी है। पूरे सेट का वजन 630 ग्राम है। बीच के बाउल में फूलों की पंखुड़ियां रखकर इसे सजा सकते हैं, जबकि छह दीयों में तेल और बाती डालकर रोशनी कर सकते हैं। इसे पूजा घर, लिविंग रूम, डाइनिंग टेबल या प्रवेश द्वार पर रख सकते हैं। दिवाली, धनतेरस, गृह प्रवेश, शादी और सालगिरह पर भी यह अच्छा तोहफा रहेगा।

Collectible India लक्ष्मी-गणेश और सरस्वती दीया मूर्ति इसे क्यों चुनें? दिवाली की पूजा के लिए Collectible India की यह लक्ष्मी-गणेश और सरस्वती जी की मूर्ति अच्छी पसंद है। इसे एल्युमिनियम मेटल से तैयार करके गोल्डन पॉलिश दी गई है। इसमें तीनों देवी-देवताओं के साथ दीये का डिजाइन भी शामिल है। इसकी एंटीक फिनिश और बारीक कारीगरी इसे अलग पहचान देती है। पूजा के लिए घर में रखने के साथ परिवार और दोस्तों को शुभकामनाओं के साथ भेंट भी कर सकते हैं।

इसकी खासियत क्या है? इस मूर्ति की लंबाई 21.5 सेमी, चौड़ाई 13.2 सेमी और ऊंचाई 12 सेमी है। इसका वजन करीब 500 ग्राम है। सुनहरी चमक और बारीक बनावट इसे पूजा घर, मंदिर, ड्राइंग रूम या शोकेस में सजाने के लिए अच्छा बनाती है। दिवाली के अलावा गृह प्रवेश, शादी, सालगिरह और जन्मदिन पर भी इसे गिफ्ट कर सकते हैं। लक्ष्मी जी को धन-समृद्धि, गणेश जी को शुभ शुरुआत और सरस्वती जी को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। तीनों की एक साथ मौजूदगी इस भेंट को खास बनाती है।

Webelkart सिल्वर लोटस दीया और अगरबत्ती स्टैंड इसे क्यों चुनें? पूजा-पाठ से जुड़ा तोहफा देना चाहते हैं, तो Webelkart का यह कमल डिजाइन वाला दीया और अगरबत्ती स्टैंड देख सकते हैं। इसे जर्मन सिल्वर और सिल्वर प्लेटेड अलॉय से तैयार किया गया है। कमल के फूल के आकार वाले इस सेट पर पत्तियों की बारीक नक्काशी है। इसमें दीया जलाने और अगरबत्ती रखने, दोनों की जगह दी गई है। सिल्वर फिनिश और गुलाबी रंग का छोटा मोती इसकी खूबसूरती बढ़ाते हैं। इसके साथ ब्लू वेलवेट गिफ्ट बॉक्स भी मिलता है।

इसकी खासियत क्या है? इस प्रोडक्ट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10-10 सेमी है। इसकी चमकदार सिल्वर पॉलिश इसे आकर्षक रूप देती है। इसे घर के मंदिर या पूजा की जगह पर रख सकते हैं। एक ही सेट में दीया और अगरबत्ती स्टैंड होने से रोजाना पूजा के दौरान भी यह काम आता है। कमल के फूल वाला डिजाइन घर की सजावट में भी अच्छा लगेगा। दिवाली, गृह प्रवेश और दूसरे त्योहारों पर परिवार या दोस्तों को भेंट करने के लिए यह अच्छी पसंद है।

Dev Aastha गोल्ड और सिल्वर प्लेटेड गणेश शंख इसे क्यों चुनें? दिवाली पर कुछ अलग भेंट करने के लिए Dev Aastha का यह गणेश जी वाला शंख देख सकते हैं। इसमें शंख के साथ भगवान गणेश की सुंदर आकृति बनाई गई है। इसे 999 सिल्वर प्लेटिंग और 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड फिनिश दी गई है। शंख पर हाथ से बारीक नक्काशी की गई है और गणेश जी की आकृति को सुनहरे रंग से सजाया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान गणेश विघ्न दूर करने वाले देवता हैं और शंख की ध्वनि को शुभ माना जाता है। ऐसे में यह गिफ्ट आस्था और शुभकामनाओं से जुड़ा है।

इसकी खासियत क्या है? इस शंख की लंबाई 13 सेमी, चौड़ाई 6.5 सेमी और ऊंचाई 5.5 सेमी है। इसकी बनावट में सिल्वर प्लेटेड मटेरियल और रेजिन कोर दिया गया है। गोल्ड और सिल्वर रंगों का मेल इसे पूजा घर, मंदिर या शोकेस में सजाने के लिए अच्छा बनाता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, गणेश जी और शंख का साथ धन-समृद्धि और सफलता से जुड़ा माना जाता है। दिवाली, धनतेरस, शादी, सालगिरह, गृह प्रवेश या नए बिजनेस की शुरुआत पर इसे परिवार और दोस्तों को भेंट कर सकते हैं।

TIED RIBBONS टर्किश मोजेक ग्लास टी-लाइट कैंडल होल्डर सेट इसे क्यों चुनें? रंगीन सजावट पसंद करने वालों के लिए TIED RIBBONS का यह टर्किश मोजेक ग्लास टी-लाइट होल्डर सेट अच्छा रहेगा। इसमें 6 कैंडल होल्डर मिलते हैं, जिनका डिजाइन रंगीन कांच के छोटे-छोटे टुकड़ों से तैयार किया गया है। इनमें रखी टी-लाइट कैंडल की रोशनी कांच के रंगों को और उभारती है। मल्टीकलर डिजाइन सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल और लिविंग रूम में अच्छा लगेगा। दिवाली पर घर सजाने के साथ किसी को भेंट करने के लिए भी यह सेट अच्छा है।

इसकी खासियत क्या है? इस सेट में 6 ग्लास कैंडल होल्डर हैं। हर होल्डर की लंबाई और चौड़ाई 8.6 सेमी, ऊंचाई 6.6 सेमी और व्यास 3.4 इंच है। पूरे सेट का वजन 250 ग्राम है। इनमें टी-लाइट कैंडल रखकर घर के अलग-अलग कोनों को रोशन कर सकते हैं। इन्हें पूजा घर, बेडरूम, बाथरूम, कॉफी टेबल या डाइनिंग टेबल पर भी सजा सकते हैं। दिवाली के अलावा जन्मदिन, शादी, पार्टी और गृह प्रवेश पर भी यह अच्छा गिफ्ट रहेगा।

TIED RIBBONS गोल्डन क्रिस्टल टी-लाइट कैंडल होल्डर सेट इसे क्यों चुनें? दिवाली पर घर की सजावट के लिए TIED RIBBONS का यह गोल्डन कैंडल होल्डर सेट देख सकते हैं। इसमें 4 क्रिस्टल जड़े मेटल टी-लाइट होल्डर मिलते हैं। हर होल्डर में हाई क्वालिटी ऑक्टागोनल K9 क्रिस्टल लगे हैं। इनका चमकदार गोल्डन डिजाइन रोशनी पड़ने पर खूबसूरत दिखाई देता है। यह सेट सेंटर टेबल या डाइनिंग टेबल की सजावट के साथ परिवार और दोस्तों को गिफ्ट करने के लिए भी अच्छा रहेगा।

इसकी खासियत क्या है? हर कैंडल होल्डर की लंबाई और चौड़ाई 6.3 सेमी और ऊंचाई 4.5 सेमी है। इसका व्यास 2.5 इंच है और पूरे सेट का वजन 299 ग्राम है। मेटल और क्रिस्टल से बने इन होल्डर में टी-लाइट कैंडल रखकर रोशनी कर सकते हैं। इन्हें सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, पूजा घर या लिविंग रूम में सजा सकते हैं। दिवाली के अलावा शादी, पार्टी, जन्मदिन और गृह प्रवेश पर भी यह अच्छा तोहफा रहेगा।

Piepot लक्ष्मी-गणेश चरण पादुका डेकोरेटिव सेट इसे क्यों चुनें? दिवाली पर पूजा से जुड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं, तो Piepot का यह लक्ष्मी-गणेश सेट देख सकते हैं। इसमें माता लक्ष्मी और गणेश जी की कलाकृति के साथ चरण पादुका का डिजाइन दिया गया है। मल्टीकलर फिनिश और सजावटी बनावट इसे अलग रूप देती है। इसे पूजा घर या मंदिर में सजाने के साथ दिवाली पर अपनों को भेंट भी कर सकते हैं।

इसकी खासियत क्या है? यह सेट एक्रिलिक मटेरियल से बना है और इस पर पॉलिश फिनिश दी गई है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 7.6 सेमी, जबकि ऊंचाई 3.8 सेमी है। इसका वजन 150 ग्राम है। टेबलटॉप डिजाइन होने के कारण इसे पूजा घर, मंदिर या घर की किसी टेबल पर सजा सकते हैं। दिवाली के अलावा शादी और गृह प्रवेश जैसे मौकों पर भी यह अच्छा गिफ्ट रहेगा।

Klassic लक्ष्मी-गणेश मिनी पूजा बॉक्स इसे क्यों चुनें? Klassic का यह लक्ष्मी-गणेश पूजा बॉक्स दिवाली पर अपनों को भेंट करने के लिए अच्छा रहेगा। इसमें माता लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा के साथ शुभ-लाभ की सजावट दी गई है। गोल्ड फिनिश और लाल रंग की अंदरूनी बनावट इसे त्योहार के लिए खास रूप देती है। इसका छोटा आकार घर के मंदिर, ऑफिस या दुकान में रखने के लिए अच्छा है।

इसकी खासियत क्या है? यह पूजा बॉक्स प्लास्टिक से बना है और इस पर ग्लॉसी फिनिश दी गई है। इसकी लंबाई 21 सेमी, चौड़ाई 11.4 सेमी और ऊंचाई 3.8 सेमी है। छोटे आकार के कारण इसे पूजा की जगह, लिविंग रूम या ऑफिस की टेबल पर रख सकते हैं। दिवाली के अलावा शादी, सालगिरह और गृह प्रवेश जैसे मौकों पर भी इसे गिफ्ट कर सकते हैं।

दिवाली पर अपनों को दें पूजा और सजावट से जुड़े खास गिफ्ट दिवाली पर अपनों के लिए गिफ्ट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, तो Amazon पर गणेश जी, माता लक्ष्मी और पूजा से जुड़ी इन 10 मूर्तियों और डेकोरेटिव सेट को जरूर देखें। यहां पीतल की मूर्तियों से लेकर पूजा बॉक्स और टी-लाइट होल्डर तक कई तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे।

इनमें से कोई गिफ्ट चुनें और दिवाली की खुशियों को अपनों के साथ बांटें। Amazon की दिवाली सेल में मिलने वाली डील के साथ त्योहार की खरीदारी का मजा लें।

FAQs दिवाली पर गिफ्ट देने के लिए गणेश-लक्ष्मी की कौन सी मूर्तियां अच्छी हैं? दिवाली पर पीतल की गणेश मूर्ति, लक्ष्मी-गणेश की जोड़ी, चरण पादुका और पूजा बॉक्स गिफ्ट कर सकते हैं। क्या पूजा डेकोर सेट दिवाली गिफ्ट के लिए अच्छे हैं? हां, पूजा डेकोर सेट दिवाली पर परिवार और दोस्तों को भेंट करने के लिए अच्छा गिफ्ट हैं। क्या इन मूर्तियों को घर के मंदिर में रख सकते हैं? हां, इनमें से कई मूर्तियां और पूजा सेट घर के मंदिर या पूजा घर में सजाने के लिए बनाए गए हैं। दिवाली के अलावा ये गिफ्ट किन मौकों पर दे सकते हैं? इन्हें शादी, गृह प्रवेश, सालगिरह और अन्य त्योहारों पर भी भेंट कर सकते हैं।

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