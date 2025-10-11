दिवाली पर देना चाहते हैं कुछ शानदार गिफ्ट तो ये 6 ऑप्शन होंगे बेस्ट diwali gift ideas 6 ashthetic thoughtful bught friendly gift items to celebrate deepavali, लाइफस्टाइल - Hindustan
दिवाली पर देना चाहते हैं कुछ शानदार गिफ्ट तो ये 6 ऑप्शन होंगे बेस्ट

Diwali Gift Ideas: दिवाली पर सबको गिफ्ट देने के लिए सोच रहे हैं लेकिन वहीं पुराने मिठाई के डिब्बे और ड्राई फ्रूट्स नहीं देना चाहते तो इन 6 ऑप्शन को जरूर देख लें। जो ना केवल बजट में मिलेंगे बल्कि आपका गिफ्ट फैंसी होने के साथ ही यूजफुल होगा।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 10:34 AM
दिवाली का त्योहार खुशियां बांटने का त्योहार है। अपने जानने वालों और फ्रेंड्स एंड फैमिली को हर साल कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं। लेकिन इस साल काफी कंफ्यूज हैं कि क्या दिया जाए। जो ना केवल ब्यूटीफुल हो बल्कि आपके बजट में भी हो। तो इन थॉटफुल गिफ्ट को चुन सकती हैं। अभी से नोट कर लें ये गिफ्ट आइडियाज

हैंगिग डेकोर आइटम

इन दिनों दीवारों और दरवाजों पर टांगने वाले काफी सारे डेकोरेटिव आइटम मिलते हैं। आप अपने बजट के हिसाब से इन डेकोरेशन पीस को गिफ्ट में दे सकते हैं। ये यूजफुल गिफ्ट हो सकता है।

ब्यूटीफुल कैंडल सेट

दिवाली पर दीये जलाने के लिए आजकल कैंडल की काफी सारी वैराइटी आने लगी है। आप सेंटेंड कैंडल से लेकर डिजाइनर, फ्लोटिंग या फिर किसी और डिजाइन की कैंडल को बजट के हिसाब से खरीदकर गिफ्ट कर सकती हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।

ग्रीन डेकोरेटिव इनडोर प्लांट्स

आजकल अस्थेटिक होम डेकोर का जमाना है। तो अपने रिलेटिव्स या स्पेशल वन को ग्रीन प्लांट्स गिफ्ट में दे सकते हैं। ग्रीन इनडोर प्लांट्स अच्छा गिफ्ट हो सकता है। साथ ही ये इको फ्रेंडली गिफ्ट आइडिया भी होगा।

गिफ्ट हैंपर्स

मार्केट या ऑनलाइन काफी सारे गिफ्ट हैम्पर भी मिल जाते हैं। जिसमे एक साथ डेकोरेशन से लेकर फूड आइटम और पूजा के सामान एक ही बॉक्स में होते हैं। इस तरह के गिफ्ट आइटम भी यूजफुल हो सकते हैं।

अरोमा डिफ्यूसर्स

त्योहारों पर घर महकता हुआ ही अच्छा लगता है। अपने किसी खास को गिफ्ट देना है तो अरोमा डिफ्यूसर इन दिनों काफी ट्रेंड में है। जिसे आप गिफ्ट कर सकती हैं। इसके साथ सेंटेड कैंडल, ऑयल और डिफ्यूजर भी दे सकते हैं।

डेकोरेशन किट

मार्केट में घर को सजाने वाले कई सारे डेकोरेशन किट मिल जाते हैं। जिसमे रंगोली डिजाइन से लेकर दीवारों पर सजाने और लाइटिंग वगैरह के ऑप्शन होते हैं। जिन्हें आप गिफ्ट में ऐड कर सकते हैं।

