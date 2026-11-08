मिट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस: दिवाली पर गणेश-लक्ष्मी की कौन-सी मूर्ति खरीदना है बेहतर?
दिवाली के त्योहार पर हर घर में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसे में कई लोग त्योहार के दिन भी मूर्तियां खरीदने जाते हैं। अगर आप भी मूर्ति लेने जाने वाले हैं, तो जान लीजिए मिट्टी और पीओपी वाली मूर्ति के बीच क्या अंतर होता है।
दिवाली के मौके पर घरों में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए नई मूर्तियां खरीदी जाती हैं। बाजार में इन दिनों मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) से बनी मूर्तियों के कई ऑप्शन मौजूद होते हैं। कुछ मूर्तियां दिखने में बेहद खूबसूरत और चमकदार होती हैं, तो कुछ साधारण लेकिन नेचुरल मिट्टी से बनी होती हैं। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि पूजा के लिए मिट्टी की मूर्ति खरीदनी चाहिए या प्लास्टर ऑफ पेरिस की? दोनों में क्या अंतर है और कौन-सी मूर्ति खरीदना ज्यादा बेहतर रहेगा, आइए सबकुछ जानते हैं।
1. मिट्टी की मूर्ति
मिट्टी से बनी गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां दिवाली पर खरीदने के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इन्हें नेचुरल मिट्टी से बनाया जाता है। इनकी बनावट पारंपरिक होती है और देखने में भी सुंदर लगती हैं। अगर मूर्ति पर नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया गया है, तो यह इको-फ्रेंडली भी होती है।
मिट्टी की मूर्ति खरीदने के फायदे-
- मिट्टी प्राकृतिक होती है और आसानी से मिल जाती है।
- कम केमिकल वाले रंगों से बनी मूर्ति किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाती है।
- मिट्टी की मूर्ति पानी में आसानी से घुल सकती है।
- ये मूर्तियां पारंपरिक कारीगरी को बढ़ावा देती हैं।
- ये ज्यादा महंगी भी नहीं मिलती हैं।
2. प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति
प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP से बनी गणेश-लक्ष्मी की मूर्तियां भी बाजार में आसानी से मिल जाती हैं। इन्हें जिप्सम से तैयार किया जाता है। इन मूर्तियों में बारीक डिजाइन और सुंदर नक्काशी करना आसान होता है। यही वजह है कि ये दिखने में काफी सुंदर और चमकदार लगती हैं।
POP की मूर्ति के फायदे-
- इनमें बारीक और सुंदर डिजाइन बनाए जा सकते हैं।
- ये कई बार मिट्टी की मूर्तियों से हल्की होती हैं।
- इन पर चमकदार रंग और अलग-अलग तरह की सजावट की जा सकती है।
- बाजार में इनके कई डिजाइन और आकार मिल जाते हैं।
-पीओपी वाली मूर्तियां दाम में ज्यादा महंगी मिलती है।
पूजा के लिए मिट्टी या POP, कौन-सी मूर्ति खरीदना बेहतर है?
अगर आप दिवाली की पूजा के लिए गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति खरीद रहे हैं, तो मिट्टी की मूर्ति चुनना बेहतर रहेगा। यह नेचुरल होती है और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती है। हालांकि, मूर्ति खरीदते समय यह भी ध्यान रखें कि उस पर केमिकल वाले रंग, प्लास्टिक या दूसरी ऐसी सजावटी चीजों का इस्तेमाल न किया गया हो, जो नुकसान पहुंचा सकती हैं। साथ ही मिट्टी की मूर्ति जल्दी टूट या चिटक सकती है। खरीदने से पहले ही चेक कर लें कि मूर्ति टूटी तो नहीं है। अगर सुंदर और बड़ी मूर्ति लेने का मन है, जिसे बाद में घर में रखना भी चाहते हैं, तो पीओपी वाली मूर्ति चुनें।
गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान
-मूर्ति का चेहरा और आकृति देखें। कही भी चिटका ना हो।
-मूर्ति पर इस्तेमाल हुए रंगों को चेक करें।
-मूर्ति में कही पर भी दरार दिखे तो ना खरीदें।
-गणेश-लक्ष्मी की मूर्ति को समतल जगह पर रखकर देखें, कई बार मूर्तियां नीचे से टेढ़ी होती है, जिससे खड़ा करने पर लुढ़कती हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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