दिवाली पर सेहत और स्वाद का तोहफा! Amazon सेल में देखें ड्राई फ्रूट्स के 8 प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स

Amazon पर दिवाली गिफ्ट के लिए देखें बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश से भरे 8 ड्राई फ्रूट्स हैम्पर। सेल में आकर्षक डील और छूट के साथ अपनों के लिए पसंदीदा गिफ्ट बॉक्स खरीदें।

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दिवाली और दूसरे खास मौकों पर अपनों को गिफ्ट देने के लिए ड्राई फ्रूट्स अच्छी पसंद हैं। बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और अखरोट जैसे मेवों से भरे गिफ्ट बॉक्स स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखते हैं। Amazon पर 300 ग्राम से लेकर 1 किलो तक के कई ड्राई फ्रूट्स हैम्पर मिलते हैं।

बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और दूसरे मेवों से भरे खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर। दिवाली पर अपनों को मिठाई से हटकर दें स्वाद और सेहत का तोहफा।

इनमें अलग-अलग जार में पैक मेवे, रोस्टेड स्नैक्स और दीया, वास्तु टर्टल व ग्रीटिंग कार्ड जैसे गिफ्ट आइटम भी शामिल हैं। कुछ बॉक्स में बादाम, काजू और पिस्ता मिलते हैं, तो कुछ में मुनक्का, खुबानी, क्रैनबेरी और अंजीर भी दिए गए हैं।

अगर आप इस दिवाली मिठाई से हटकर कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, तो इन 8 ड्राई फ्रूट्स हैम्पर पर नजर डालें।

विन्नी प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स और नट्स गिफ्ट बॉक्स दिवाली पर कई तरह के मेवे एक साथ देने के लिए विन्नी का यह प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स बॉक्स अच्छा है। इसमें काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता और अखरोट के साथ खुबानी, क्रैनबेरी और अंजीर भी शामिल हैं। आठ तरह के मेवों और ड्राई फ्रूट्स का यह मेल अलग-अलग स्वाद पसंद करने वालों को पसंद आएगा। इसे परिवार, रिश्तेदारों और ऑफिस के सहकर्मियों को त्योहार की बधाई के साथ दिया जा सकता है।

इसे क्यों चुनें? इस बॉक्स में आठ तरह के ड्राई फ्रूट्स और नट्स शामिल हैं। मीठे और हल्के नमकीन स्वाद वाली चीजों का यह कॉम्बिनेशन गिफ्टिंग के लिए अच्छा है।

इसकी खासियत क्या है? ब्रांड: WINNI

WINNI ड्राई फ्रूट्स और नट्स: काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, खुबानी, क्रैनबेरी और अंजीर

प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स

प्रोटीन से भरपूर स्नैक

त्योहारों और दूसरे खास मौकों के लिए उपयुक्त

द गिफ्ट स्टूडियो डॉट कॉम दिवाली ड्राई फ्रूट्स सेलिब्रेशन गिफ्ट हैम्पर द गिफ्ट स्टूडियो डॉट कॉम का यह हैम्पर मेवों के साथ एक दीया भी देता है। इसमें किशमिश, पिस्ता, काजू और बादाम शामिल हैं। साथ में पर्ल रिंग डिजाइन वाला दीया दिया गया है, जो इस पैक को त्योहार से जुड़ा खास तोहफा बनाता है। ड्राई फ्रूट्स के साथ पूजा और सजावट से जुड़ी चीज पसंद करने वालों के लिए यह पैक अच्छा है। इसकी पैकिंग भी गिफ्टिंग को ध्यान में रखकर तैयार की गई है।

इसे क्यों चुनें? इस हैम्पर में खाने के लिए चार तरह के मेवे और सजावट के लिए एक दीया मिलता है। परिवार के सदस्यों और ऑफिस में गिफ्ट देने के लिए यह अच्छी पसंद है।

इसकी खासियत क्या है? ब्रांड: THE GIFT STUDIO.COM

ड्राई फ्रूट्स: किशमिश, पिस्ता, काजू और बादाम

साथ में पर्ल रिंग डिजाइन वाला दीया

दिवाली गिफ्ट हैम्पर

परिवार और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए तैयार

हेल्दी ट्रीट ग्रैंड दिवाली गिफ्ट हैम्पर हेल्दी ट्रीट का यह ग्रैंड गिफ्ट हैम्पर ड्राई फ्रूट्स के साथ पूजा और सजावट से जुड़ी चीजें भी देता है। इसमें रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी स्नैक्स के साथ वास्तु टर्टल, ब्रास दीया और ग्रीटिंग कार्ड शामिल हैं। मेवों और स्नैक्स के साथ ये गिफ्ट आइटम बॉक्स को अलग पहचान देते हैं। इसकी पैकिंग दिवाली गिफ्टिंग के लिए तैयार की गई है। परिवार, दोस्तों और ऑफिस के लोगों को त्योहार की शुभकामनाएं देने के लिए यह एक अच्छा तोहफा है।

इसे क्यों चुनें? इस गिफ्ट बॉक्स में खाने-पीने की चीजों के साथ दीया, वास्तु टर्टल और ग्रीटिंग कार्ड भी मिलते हैं। यह परिवार और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, दोनों के लिए सही है।

इसकी खासियत क्या है? ब्रांड: Healthy Treat

रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी स्नैक्स

वास्तु टर्टल

ब्रास दीया

ग्रीटिंग कार्ड

दिवाली और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए तैयार

प्रिटी नट्टी दिवाली ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट पैक प्रिटी नट्टी का यह 400 ग्राम वाला पैक बादाम, काजू, पिस्ता और किशमिश का कॉम्बिनेशन देता है। चारों मेवों की 100-100 ग्राम मात्रा शामिल है। अलग-अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स का यह मेल त्योहार पर गिफ्ट देने के साथ घर में मेहमानों की खातिरदारी के लिए भी अच्छा है। प्रीमियम हैम्पर के तौर पर तैयार यह पैक उन लोगों को पसंद आएगा, जिन्हें मिठाई की जगह मेवे देना अच्छा लगता है।

इसे क्यों चुनें? इस पैक में चार तरह के ड्राई फ्रूट्स बराबर मात्रा में मिलते हैं। 400 ग्राम का यह कॉम्बो परिवार और दोस्तों के लिए गिफ्टिंग के लिहाज से सही है।

इसकी खासियत क्या है? ब्रांड: PrettyNutty

कुल वजन: 400 ग्राम

बादाम: 100 ग्राम

काजू: 100 ग्राम

पिस्ता: 100 ग्राम

किशमिश: 100 ग्राम

परिवार और दोस्तों को गिफ्ट देने के लिए तैयार

बी हेल्दी ड्राई फ्रूट गिफ्ट हैम्पर बी हेल्दी का यह ड्राई फ्रूट हैम्पर दिवाली, भाई दूज और दूसरे त्योहारों के लिए तैयार किया गया है। 400 ग्राम के इस पैक में काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश शामिल हैं। प्रीमियम गिफ्ट बॉक्स के तौर पर तैयार यह पैक मिठाई से हटकर कुछ देने की सोच रहे लोगों के लिए अच्छा है। इसे परिवार, दोस्तों और ऑफिस के लोगों को देने के साथ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में भी शामिल किया जा सकता है।

इसे क्यों चुनें? इस हैम्पर में कई तरह के ड्राई फ्रूट्स एक ही बॉक्स में मिलते हैं। 400 ग्राम की मात्रा त्योहारों और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए सही है।

इसकी खासियत क्या है? ब्रांड: Be Healthy

कुल वजन: 400 ग्राम

कुल आइटम: 5

ड्राई फ्रूट्स: काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश

दिवाली, भाई दूज और दूसरे त्योहारों के लिए

कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए भी तैयार

टाइड रिबन्स प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट बॉक्स टाइड रिबन्स का यह प्रीमियम बॉक्स चार तरह के ड्राई फ्रूट्स अलग-अलग जार में देता है। इसमें बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता के चार जार शामिल हैं। हर जार में 125 ग्राम मेवे हैं, यानी पूरे पैक का वजन 500 ग्राम है। अलग-अलग जार में रखे मेवों को परोसना और सुरक्षित रखना आसान रहता है। आकर्षक पैकिंग वाला यह हैम्पर दिवाली के साथ कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए भी सही है।

इसे क्यों चुनें? इस बॉक्स में चार तरह के ड्राई फ्रूट्स अलग-अलग जार में मिलते हैं। हर जार में 125 ग्राम मेवे होने से इन्हें अलग-अलग परोसना और स्टोर करना आसान रहता है।

इसकी खासियत क्या है? ब्रांड: TIED RIBBONS

कुल जार: 4

हर जार में मात्रा: 125 ग्राम

कुल वजन: 500 ग्राम

ड्राई फ्रूट्स: बादाम, काजू, किशमिश और पिस्ता

परिवार, दोस्तों और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए तैयार

मिक्स ड्राई फ्रूट्स कॉम्बो गिफ्ट बॉक्स अगर आप मेवों का बड़ा पैक गिफ्ट करना चाहते हैं, तो यह 1 किलो वाला मिक्स ड्राई फ्रूट्स कॉम्बो अच्छा है। इसमें कैलिफोर्निया बादाम, साबुत काजू, मुनक्का किशमिश और पिस्ता शामिल हैं। चारों तरह के मेवे 250-250 ग्राम के अलग-अलग पैक में दिए गए हैं। इस तरह एक ही बॉक्स में चार तरह के ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। फाइबर और प्रोटीन से भरपूर मेवों का यह कॉम्बिनेशन त्योहार पर गिफ्ट देने के साथ घर में मेहमानों के सामने परोसने के लिए भी सही है।

इसे क्यों चुनें? इस कॉम्बो में कुल 1 किलो ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं। चार तरह के मेवों की बराबर मात्रा इसे परिवार और दोस्तों के लिए गिफ्टिंग का अच्छा पैक बनाती है।

इसकी खासियत क्या है? कुल वजन: 1 किलो

पैक की संख्या: 4

हर पैक में मात्रा: 250 ग्राम

ड्राई फ्रूट्स: कैलिफोर्निया बादाम, साबुत काजू, मुनक्का किशमिश और पिस्ता

फाइबर और प्रोटीन से भरपूर

दिवाली पर गिफ्ट देने के लिए तैयार

वन सुपरफूड्स प्रीमियम ड्राई फ्रूट गिफ्ट बॉक्स वन सुपरफूड्स का यह प्रीमियम बॉक्स 300 ग्राम का है। इसमें बादाम, काजू और नमकीन पिस्ता तीन अलग-अलग पैक में दिए गए हैं। मिक्स नट्स का यह कॉम्बिनेशन स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखता है। इसका गिफ्ट हैम्पर परिवार, दोस्तों और ऑफिस के लोगों को त्योहार की शुभकामनाएं देने के लिए अच्छा है। दिवाली के अलावा दूसरे त्योहारों और खास मौकों पर भी इसे दिया जा सकता है।

इसे क्यों चुनें? इस बॉक्स में तीन तरह के मेवे अलग-अलग पैक में मिलते हैं। 300 ग्राम का यह गिफ्ट हैम्पर दिवाली और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए अच्छी पसंद है।

इसकी खासियत क्या है? ब्रांड: One Superfoods

कुल वजन: 300 ग्राम

पैक की संख्या: 3

ड्राई फ्रूट्स: बादाम, काजू और नमकीन पिस्ता

मिक्स नट्स गिफ्ट हैम्पर

दिवाली, त्योहारों और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए तैयार Amazon सेल में ड्राई फ्रूट्स पर शानदार छूट Amazon सेल में ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट बॉक्स पर मिलने वाली आकर्षक डील और छूट का लाभ उठाएं। बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और दूसरे मेवों से भरे इन हैम्पर को खास कीमतों पर खरीदें और त्योहार के लिए अपनी पसंद का गिफ्ट घर लाएं।

FAQs दिवाली पर गिफ्ट देने के लिए कौन-कौन से ड्राई फ्रूट्स अच्छे रहते हैं? बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश, अखरोट और अंजीर वाले मिक्स ड्राई फ्रूट्स पैक अच्छे रहते हैं। ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट बॉक्स में कितनी मात्रा मिलती है? इन गिफ्ट बॉक्स में 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलो तक के पैक मिलते हैं। क्या ड्राई फ्रूट्स हैम्पर में मेवों के अलावा भी चीजें मिलती हैं? हां, कुछ हैम्पर में ड्राई फ्रूट्स के साथ दीया, ग्रीटिंग कार्ड, वास्तु टर्टल और टी-लाइट होल्डर जैसी चीजें भी मिलती हैं। क्या ड्राई फ्रूट्स गिफ्ट बॉक्स ऑफिस में देने के लिए भी अच्छे हैं? हां, ये गिफ्ट बॉक्स दिवाली पर ऑफिस के सहकर्मियों, कर्मचारियों और बिजनेस पार्टनर को देने के लिए भी अच्छी पसंद हैं।

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