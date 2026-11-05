मेन गेट पर बनी रंगोली बिखर जाती है! अब बनाएं वायरल रंगोली मैट शीट, सीख लें बनाना
घर के मेन डोर पर रंगोली बनानी है लेकिन रंग बिखर जाने के डर से नहीं बनाती हैं तो इस बार ये वायरल रंगोली शीट ट्राई करें। इस शीट को बनाने का स्टेप बाई स्टेप तरीका सीखें और दिवाली पर सजावट करें।
दिवाली की सजावट करनी है तो रंगोली जरूर चाहिए। काफी सारे लोग रंगोली बनाने के लिए रेडीमेड डिजाइन वाली छलनी लाते हैं तो कुछ स्टिकर लाते हैं और उसे दरवाजे पर चिपका देते हैं। लेकिन जो बात रंग वाली रंगोली से आती है वो इन सबमे कहां। लेकिन समस्या है कि ये रंग वाली रंगोली जल्दी फैल जाती है और घर में अगर बच्चे हो तो इनका टिकना मुश्किल रहता है। इन सारी समस्या को देखते हुए इस साल रंगों से बनीं रंगोली की शीट काफी वायरल हो रही। जो बड़े काम की है। इसे कहीं भी रखें और अपने घर को रंगोली से सजाएं। तो अगर आपको भी ये रंगों वाली रंगोली बनानी है तो स्टेप बाई स्टेप इस तरीके से बनाना सीख लें।
रंगोली की शीट बनाने का सामान
प्लास्टिक की टाइट शीट या ओएचपी शीट
ग्लू या फेविकोल
रंगोली के कलर
ब्रश
परमानेंट मार्कर
वायरल रंगोली शीट बनाने का स्टेप बाई स्टेप तरीका
- सबसे पहले तो रंगोली के लिए एक डिजाइन डिसाइड कर लें।
- इस डिजाइन को आप किसी कागज पर बना लें। रंगोली की शीट तैयार करनी है तो ऐसी डिजाइन चुनें जो बड़े पेटल्स और फूल वाली हो। छोटे और महीन डिजाइन को प्लास्टिक शीट पर उतारना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा और आपको ज्यादा टाइम लग सकता है। इसलिए बड़े फूलोंवाली डिजाइन आसान होगी
- आप चाहें तो डायरेक्ट डिजाइन को प्लास्टिक शीट पर बना सकती हैं। या फिर कागज पर बनाने के बाद उसके ऊपर प्लास्टिक शीट या ओएचपी शीट को रखें और परमानेंट मार्कर की मदद से आउटलाइन तैयार कर लें।
- प्लास्टिक शीट पर परमानेंट मार्कर अच्छी तरह से चलेगा और आसानी से मिटेगा नहीं।
- जब डिजाइन फाइनल हो जाए तो पूरी डिजाइन पर फेविकोल ग्लू को ब्रश की मदद से लगाएं।
- पहले थोड़े-थोड़े एरिया पर ग्लू लगाएं जिससे कि सूखने से पहले आप इस पर कलर छिड़क सकें।
- ग्लू लगाने के बाद मनचाहे रंगोली के कलर को लेकर स्प्रिंकल करें।
- ग्लू के ऊपर थोड़ा कलर चिपक जाएगा। बाकी एक्स्ट्रा कलर को शीट उठाकर झाड़ दें।
- इस तरह से आप पूरी शीट पर आराम से कलर ग्लू की मदद से लगा लें।
- ध्यान रहे कि एक कलर दूसरे कलर पर ना चढ़े इसलिए बारी-बारी से ग्लू लगाएं और फिर कलर लगाएं।
- बस रंगोली की रेडीमेड शीट बनकर तैयार हो जाएगी।
- बड़ी रंगोली बनानी है तो भी आप छोटे-छोटे साइज के प्लास्टिक शीट लेकर डिजाइन बनाएं और जिस भी जगह पर रंगोली बनानी है वहां पर ले जाकर सबको अरेजं करें और टेप की मदद से चिपका दें।
- इस बार ये रंगोली शीट काफी वायरल हो रही और इंफ्लूएंसर इस रंगोली शीट को बनाने की ट्रिक शेयर कर रहे।
- तो आप भी इस दिवाली रंगोली बनाने के लिए प्लास्टिक शीट वाली रंगोली बनाकर जरूर देखें।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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