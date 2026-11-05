छोटी सी बालकनी को दिवाली पर जगमगाएं, ये 7 डेकोरेशन आइडिया कॉपी करें
दिवाली पर छोटे अपार्टमेंट को सजाने का सपना है लेकिन बालकनी तो बहुत ही छोटी है। लेकिन ये छोटी सी बालकनी भी जगमाएगी बस इन छोटे-छोटे आइडिया की मदद से सजाएं घर की बालकनी।
छोटे से अपार्टमेंट की छोटी सी बालकनी और उसे सजाने के बड़े सपने। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है और आप सजावट के लिए इंटरनेट खंगाल रहे, चैट जीपीटी से पूछ रहे तो जरा रुकें। बगैर समय गंवाए इन 7 ब्यूटीफुल डेकोरेशन आइडिया को सेव कर लें। ये पिंटरेस्ट वाली सजावट आपकी छोटी सी बालकनी को खूबसूरत बना देगी। तो बस देर ना करें और नोट कर लें ये बालकनी को सजाने के ये छोटे-छोटे आइडिया।
वार्म यलो लाइट्स लगाएं
बालकनी को जगमगाना है तो लाइट्स सबसे बेस्ट तरीका है। अपनी लाइट्स में वैराइटी लाने की कोशिश ना करें। वार्म यलो लाइट्स ही लगाएं। रेलिंग से लेकर ऊपर की छत तक लाइट्स की लड़ियां लगाएं। साथ ही रेलिंग पर भी लाइट को लपेटें। जिससे छोटी बालकनी भी जगमगाए।सारे तार को वायर एक्सटेंशन से जोड़कर प्लग लगाएं। जिससे एक साथ कई लाइट्स साथ में जल जाए और आपकी बालकनी जगमाएं।
कलरफुल लैप दिखेगा खूबसूरत
बालकनी की छत पर कलरफुल लैंप टांगे। ये वार्म यलो लाइट्स के साथ मिलकर फेस्टिवल वाइब्स देगी। मार्केट में कई वैराइटी के लाइट्स मिल जाते हैं। कलरफुल बल्ब वाले लाइट्स लाएं और उसे बालकनी के ऊपरी हिस्से पर लगाएं। इससे बालकनी की सजावट सुंदर दिखेगी।
दीवारों पर लगाएं लाइट्स के झरोखे
मार्केट में कई तरह के डेकोरेटिव पीस मिल जाते हैं। वहीं आप घर पर भी खुद से डीआईवाई कार्ड्स बना सकते हैं। जिसे दीवारों पर टांगे और उन पर छोटे एलईडी वाले लैंप रखें। ये एलईडी लैंप सस्ते मिल जाते हैं और बालकनी को रोशनी से भर देंगे और जगमग करेंगे। इन लैंप को दीवारों पर टांगने के लिए थोड़ा क्रिएटिव आइडिया फॉलो करें। इससे बालकनी अट्रैक्टिव दिखेगी।
रेलिंग पर लगाएं फूलों की लड़ियां
लाइट्स की लड़ियों के साथ बालकनी की रेलिंग पर गेंदे के फूलों की लड़ियां भी लगाएं। वर्टिकली और हॉरिजोंटल दोनों तरह से फूलों को लगाएं। अगर आप असली फूल नहीं लगाना चाहती हैं तो नकली गेंदे के फूलों की भी लड़ियों को लगाएं। इससे डोकेरेशन को त्योहार वाली फीलिंग मिलती है।
रंगोली जरूर बनाएं
रंगोली के बगैर तो सजावट अधूरी लगेगी। अगर बालकनी के बीच में बनाने की जगह नहीं तो आप दीवार के किनारों पर रंगोली की सजावट करें। ये सुंदर दिखेगा और आपकी छोटी सी बालकनी को कोजी, वार्म और फेस्टिवल वाली वाइब्स देगा।
चेयर या सोफा जरूर रखें
बालकनी में थोड़ी सी सिटिंग अरेंजमेंट रखें। इन सोफों या कुर्सी पर मल्टीकलर या सिंगल कलर के कवर और कुशन रखें। जिससे त्योहार पर घर को एस्थेटिक वाइब्स मिले।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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