कांच के फूलदान में पानी के दाग जम गए, बिना-घिसे, रगड़े चुटकियों में ऐसे चमकाएं
कांच पर जमे पानी के दाग अक्सर साफ नहीं होते और अगर इन्हें रगड़ कर हटाया जाए तो स्क्रैच के निशान बन जाते हैं। ऐसे में बगैर बेकिंग सोडा और विनेगर के कांच के बर्तनों की सफाई का ये नुस्खा जरूर जान लें।
दिवाली की सफाई जोरों पर होगी। पुराने बेकार और बहुत गंदे हो चुके सामान को फेंकने की तैयारी कर चुके होंगे। लेकिन रुकिए, अपने कीमती सामान को साफ करने का तरीका सीख लें। जैसे कांच के वो फूलदान जिनमे आप अक्सर रियल फूलों को सजाकर टेबल के कॉर्नर पर रखती हैं और उन फूलदान में पानी के सफेद दाग जम गए हैं। अब इन ग्लास वास को फेंकने की सोच रहीं क्योंकि कांच पर जमे पानी के दाग को रगड़ना मुश्किल है और बेकार ही आपका बहुत सारा समय चला जाएगा। तो बस ये छोटा सा तरीका जान लें जो आपके सारे कांच के बर्तनों पर जमे पानी के दाग को साफ कर देगा और बगैर रगड़े-घिसे ही सारा कांच का सामान साफ हो जाएगा। गिलास, कटोरी से लेकर कांच के फूलदान किसी को भी रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। केवल पानी में डालने भर से ये बर्तन साफ होंगे और पानी के दाग भी मिट जाएंगे। नोट कर लें ये छोटा सा क्लीनिंग हैक।
बेकिंग सोडा ना विनेगर कुछ नहीं चाहिए
कांच की सफाई के लिए आपको किसी बेकिंग सोडा या विनेगर की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस चाहिए गर्म पानी और साइट्रिक एसिड। सारे कांच के बर्तनों को साफ करने के लिए ये दो चीजें ही काफी होंगी। इनसे सारे बर्तन बिना घिसे-रगड़े ही चमक जाएंगे। साइट्रिक एसिड का पैकेट मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। साइट्रिक एसिड का इस्तेमाल अचार, जैम, जेली और सॉस जैसी चीजों को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। बस यहीं साइट्रिक एसिड कांच के बर्तनों को भी चमकाने में मदद करेगा।
साइट्रिक एसिड से चमकाएं कांच के बर्तन
कांच के बर्तनों को चमकाने के लिए बस साइट्रिक एसिड एक से दो चम्मच गुनगुने पानी में डालें और कांच के फूलदान और बर्तन को भिगो दें। कुछ घंटे के लिए बर्तन को भिगा रहने दें। पांच से छह घंटे बाद आप देखेंगे कि सारे पानी के बर्तन साफ हो चुके हैं और आपको बहुत सारा रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
रगड़ने से कांच के बर्तन में पड़ जाते हैं स्क्रैच
दरअसल, जब आप कांच के सुंदर बर्तनों को स्क्रब पैड से रगड़ते हैं तो उन पर स्क्रैच के निशान बन जाते हैं। जो दिखने में खराब लगते हैं और कांच की सुंदरता बिगाड़ देते हैं। ऐसे में साइट्रिक एसिड वाला ये नुस्खा काम का है और आपके कांच के बर्तनों को बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना