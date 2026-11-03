Diwali 2026: रंगोली बनाना मुश्किल लगता है? पुरानी चूड़ी से 10 मिनट में बनाएं सुंदर डिजाइन, देखें हैक
दिवाली पर सुंदर सी रंगोली बनाना मुश्किल काम लगता है, तो ये चूड़ियों वाला हैक आपके लिए ही है। इससे आप मिनटों में सुंदर सा डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी एकदम परफेक्ट। यहां देखें स्टेप बाय स्टेप तरीका।
दिवाली की सजावट में रंगोली बहुत अहम होती है। जबतक घर के आंगन में सुंदर सी रंगोली ना बनी हो, तब तक तो दिवाली वाली वाइब ही मिसिंग रहती है। हालांकि हर किसी के लिए रंगोली का सुंदर और बारीक डिजाइन बनाना आसान नहीं होता है। फोटो में देखने पर कोई डिजाइन आसान लग सकता है, लेकिन जब बनाने की बात आती है तो कभी रंग इधर-उधर फैल जाते हैं या डिजाइन ठीक नहीं बैठता। अगर आपके साथ भी रंगोली बनाते समय ऐसा ही होता है, तो ये हैक बड़े काम आने वाला है। कुछ पुरानी चूड़ियों और रसोई की चीजों की मदद से आप रंगोली का बेहद आकर्षक डिजाइन बनाकर तैयार कर सकते हैं। इससे रंगोली फटाफट बन जाएगी और इसकी शेप भी एकदम परफेक्ट तैयार होगी। तो चलिए फटाफट से दिवाली स्पेशल ये हैक जान लेते हैं।
रंगोली बनाने के लिए इन चीजों की होगी जरूरत
इस हैक से रंगोली बनाने के लिए आपको कुछ पुरानी सेम साइज की चूड़ियों की जरूरत होगी। एक छोटी रंगोली के लिए 10-12 चूड़ियां काफी रहेंगी। अगर आप थोड़ी बड़ी रंगोली बनाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से ज्यादा चूड़ियां ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एक छलनी, छोटी कटोरी, ईयरबड और रंगोली पाउडर डिस्पेंसर की जरूरत होगी। ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसका मुंह कुप्पी जैसा होता है, जिसमें से रंगोली का रंग गोल शेप में निकलता है।
स्टेप बाय स्टेप जानें रंगोली बनाने का आसान तरीका
स्टेप 1- कांच की चूड़ियों से गोला बनाएं
सबसे पहले कांच की चूड़ियों से एक गोला बनाकर तैयार कर लें। आप जितनी बड़ी रंगोली बनाना चाहते हैं, उतनी चूड़ियों को गोल शेप में अरेंज कर के रंगोली की आउटलाइन तैयार कर सकते हैं।
स्टेप 2- रंगोली में रंग भरें
चूड़ियों से तैयार गोले के बीच में चाय की छलनी की मदद से रंग भरें। आप अपने मनपसंद रंग का चुनाव कर सकते हैं। अब एक चम्मच की मदद से चूड़ियों वाले हिस्से में भी रंग डालें और एक छोटी कटोरी की मदद से फैलते हुए एक भरें। कटोरी को बीच से प्रेस करते हुए रंग को फैलाएं ताकि एक सुंदर सा इफेक्ट क्रिएट हो।
स्टेप 3- रंगोली डिस्पेंसर की मदद से डॉट बनाएं
अब रंगोली डिस्पेंसर की मदद से चूड़ियों के बीच वाले हिस्से में दूसरा रंग डालें। साथ ही रंगोली के बाहर भी फ्लोरल पैटर्न बनाने के लिए थोड़ा सा रंग डालें। इसे आप ईयरबड की मदद से हल्का सा स्मज कर सकते हैं, ताकि फूलों की पंखुड़ियों वाला इफेक्ट क्रिएट हो। डॉट्स के बीच में उंगली से प्रेस कर के भी सुंदर सा पैटर्न बनाया जा सकता है।
स्टेप 4- बीच में मां लक्ष्मी के चरण बनाएं
रंगोली डिस्पेंसर की मदद से रंगोली के बीचों-बीच एक छोटा और एक बड़ा डॉट बनाएं। इसे छोटी कटोरी से प्रेस करते हुए चरणों का शेप दें। ईयरबड की मदद से इनके बीच में कॉइल वाला पैटर्न बना सकते हैं। उँगलियाँ बनाने के लिए रंगोली डिस्पेंसर से छोटे-छोटे डॉट्स बनाकर तैयार करें।
स्टेप 5- दीये लगाकर रंगोली को फाइनल टच दें
रंगोली तैयार होने के बाद इसके चारों तरह दीए लगाकर डेकोरेट करें। आप चाहें तो डेकोरेटिव कैंडल्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रोशनी में जगमगाती रंगोली की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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