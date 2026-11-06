Diwali 2026: दिवाली पर करें मां लक्ष्मी का स्वागत, ऐसे करें घर के मुख्य दरवाजे की डेकोरेशन!
दिवाली पर घर के मुख्य दरवाजे की सजावट बहुत अहम होती है। तोरण, रंगोली और दीए लगाकर बहुत ही सुंदर तरीके से आप घर की डेकोरेशन में चार चांद लगा सकते हैं। यहां हम आपके साथ कुछ पारंपरिक और क्रिएटिव आइडियाज शेयर कर रहे हैं।
दिवाली के मौके पर घर की डेकोरेशन बड़े जोर-शोर के साथ की जाती है। रंगोली, तोरण, लाइट्स और फूलों से हर कोई अपने घर को खूबसूरती से सजाता है। हालांकि इनमें से सबसे जरूरी होती है घर के मुख्य द्वार की सजावट। मान्यता है कि इस दिन मां लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए घर के मेन गेट को डेकोरेट करना काफी अहम माना जाता है। घर में एंटर होते हुए मेहमानों की नजर भी सबसे पहले मेन दरवाजे पर पड़ती है, इसलिए कुछ और डेकोरेट करें या ना करें, मुख्य द्वार पर तो खास ध्यान देना चाहिए। अगर आप भी अपने घर के मेन डोर को खास और आकर्षक लुक देना चाहते हैं, तो ये डेकोरेशन आइडियाज आपके काम आ सकते हैं।
ट्रेडिशनल तोरण से सजाएं घर का दरवाजा
पारंपरिक रूप से घर के दरवाजे को सजाने के लिए ट्रेडिशनल तोरण का इस्तेमाल किया जाता है। ताजे फूल और आम के पत्तों से बनी तोरण बहुत शुभ मानी जाती है और इससे फेस्टिव लुक भी आ जाता है। आजकल मोतियों, मिरर वर्क और घंटियों वाली तोरण भी आने लगी हैं। ये भी देखने में काफी ज्यादा सुंदर लगती हैं।
गेंदे की माला लगाकर सजाएं दरवाजा
मां लक्ष्मी के स्वागत में आप घर के मुख्य दरवाजे को ताजे गेंदे के फूलों से सजा सकते हैं। गेंदे के फूलों की लंबी माला को तोरण के साथ लटकाकर बहुत ही ज्यादा सुंदर लुक आता है। चाहें तो दरवाजे के दोनों तरह फूलों की लड़ियां लगाकर इसे और भी आकर्षक बना सकते हैं।
लक्ष्मी चरण वाली रंगोली बनाएं
घर के मुख्य दरवाजे पर लक्ष्मी चरण वाली रंगोली बनाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपको रंगों से रंगोली बनाना मुश्किल लगता है तो ताजी फूलों की पंखुड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत ही सुंदर फेस्टिव लुक आएगा। रंगोली के चारों तरफ दीए लगा दें, सजावट में चार चांद लग जाएंगे।
खूबसूरत लाइट्स से सजाएं दरवाजा
दिवाली स्पेशल डेकोरेशन में लाइट्स भला कैसे पीछे रह सकती हैं। आप चाहें तो घर के दरवाजे पर भी फेयरी लाइट्स लगाकर डेकोरेशन कर सकते हैं। दरवाजे की फ्रेम के चारों तरह लाइट्स लगाएं या पर्दे जैसी दिखने वाली फेयरी लाइट्स से डेकोरेशन करें, बहुत ही सुंदर लुक आएगा।
शुभ-लाभ जरूर लगाएं
दिवाली पर घर के मुख्य दरवाजे पर शुभ-लाभ लगाना एक खास और पुरानी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि शुभ-लाभ लगाने से घर में सुख-समृद्धि आती है। आप घर के मेन डोर पर शुभ-लाभ के स्टिकर या लकड़ी से बनी डेकोरेटिव हैंगिंग्स लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग रोली-कुमकुम से भी मेन डोर पर शुभ-लाभ लिखते हैं।
डेकोरेटिव फ्लॉवर पॉट्स से सजाएं एंट्रेंस
घर के मेन डोर के आसपास आप डेकोरेटिव फ्लॉवर पॉट्स भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास प्लांट्स हैं, तो उन्हें दरवाजों के दोनों तरफ रख सकते हैं। चाहें तो इन्हें भी फेयरी लाइट्स की मदद से डेकोरेट कर दें। बहुत ही ज्यादा सुंदर लुक आता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
विशेषज्ञता के क्षेत्र
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कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
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