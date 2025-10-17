Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़diwali 2025 simple rangoli design decorative border pattern for puja ghar to main door
ड्राईंग रूम-पूजा घर में दीवारों के कोनों पर बनाएं बॉर्डर वाली रंगोली, देख लें डिजाइन

ड्राईंग रूम-पूजा घर में दीवारों के कोनों पर बनाएं बॉर्डर वाली रंगोली, देख लें डिजाइन

संक्षेप: Rangoli Design 2025: दिवाली के मौके पर घर सजाने के लिए रंगोली तो सभी बनाते हैं। लेकिन घर से लेकर मंदिर तक जगह कम है तो दीवार के किनारों पर ये बॉर्डर वाली रंगोली डिजाइन बनाएं। सेव कर लें ये ब्यूटीफुल फोटोज।

Fri, 17 Oct 2025 11:17 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Diwali Rangoli Design: दिवाली के मौके पर घर में रंगोली की सजावट सुंदर दिखती है। लेकिन जरूरी नहीं कि घर में पर्याप्त जगह हो जहां पर रंगोली बना सकें। ऐसे में आप मेन डोर, ड्राईंग रूम और पूजा घर की दीवारों के कोनों पर सुंदर बॉर्डर वाली रंगोली डिजाइन तैयार करें। जो ना केवल ब्यूटीफुल दिखेगी बल्कि आपके मंदिर से लेकर घर के कोने को सजाने में भी मदद करेगी। सेव कर लें ये बॉर्डर वाली रंगोली डिजाइन।

बॉर्डर रंगोली पैटर्न

घर के जिस हिस्से में रंगोली बनाने का सोच रही हैं वहां पर ये दीवार के कोने में बॉर्डर वाली डिजाइन को सजा लें। फूल के साथ रंगों का इस्तेमाल किया गया है और सुंदर रंगोली बनकर तैयार हो गई है।

बॉर्डर रंगोली पैटर्न

दीवार के कोने में बनी रंगोली की डिजाइन आसानी से खराब नहीं होती क्योंकि यहां पर जल्दी किसी का पैर नहीं पड़ता। खासतौर पर घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो ऐसे कोने में रंगोली की डिजाइन से घर को सजाएं। जिसके बिगड़ने के चांस थोड़ा कम होते हैं। सुंदर फूलों और राउंड शेप पैटर्न के साथ गेंदे के फूलों को सजाकर दीवार के किनारे बॉर्डर बनाया गया है।

बॉर्डर रंगोली पैटर्न

अल्पना वाली डिजाइन का पैटर्न पुराना हो चुका है। लेकिन इस तरह से जब दीवार के किनारों पर अल्पना बनाकर दीया रखेंगी। तो घर का हर सदस्य आपकी क्रिएटिविटी की तारीफ करेगा। सात से 9 पंखुड़ियों वाले छोटे फूल पूरे मंदिर या पूजा घर के कोने में बनाएं। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आएगी।

बॉर्डर रंगोली पैटर्न

रंगोली बनाने में कलर पैटर्न का भी खास ध्यान रखना होता है। फ्लोर के रंग के साथ कलर को मैच कराना भी जरूरी होता है। जैसे इस रंगोली डिजाइन में सफेद रंग के फ्लोर के ऊपर पर्पल कलर के बेस के साथ पीले रंग के फूलों को बनाया गया है। साथ ही बीच में सफेद रंग से जिगजैग पैटर्न तैयार किया गया है। जो ब्यूटीफुल दिख रहा और साथ में दिया से रंगोली को जगमग किया गया है।

बॉर्डर रंगोली पैटर्न

फूलों वाली रंगोली बनानी है तो इसे दीवार के कोने में बना लें। सिंपल से गुंबद आकार को रंगों से खींचें और फिर चारों तरफ फूलों से कवर करें। गेंदे के अलावा गुलाब के फूलों का इस्तेमाल करें।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
Rangoli Design Diwali Rangoli

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।