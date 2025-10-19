Diwali Rangoli Designs : ये हैं लास्ट मिनट रंगोली डिजाइन, घर को लगा देंगे चार चांद
आज देशभर में छोटी दिवाली 2025 मनाई जा रही है। ऐसे मौके पर ज्यादातर महिलाएं मां लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर आकर्षक रंगाली डिजाइन बनाती हैं। लेकिन आप अगर रंगोली बनाना नहीं जानते हैं लेकिन इस रंगोली अपने घर पर भी खूबसूरत रंगोली बनाना चाहते हैं तो निराश होने की जगह ये बेहद आसान और आकर्षक लास्ट मिनट रंगोली पैटर्न ट्राई कर सकते हैं। ये रंगोली डिजाइन मिनटों में बनकर तैयार हो जाते हैं और इन्हें बनाने के लिए ज्यादा मेहनत और क्रिएटिविटी की भी जरूरत नहीं पड़ती है।
दिवाली पर बनाएं लास्ट मिनट रंगोली डिजाइन
सिंपल डॉट रंगोली
इस तरह की रंगोली डिजाइन बनाने के लिए सबसे पहले 5x5 या 3x3 डॉट्स की ग्रिड बनाएं। इसके बाद डॉट्स को रेखाओं या वक्रों से जोड़कर फूल, तारा या ज्यामितीय आकार बनाएं। सफेद रंगोली पाउडर से आधार बनाएं और लाल, पीले या हरे रंग से हाइलाइट करें। दिवाली पर आप यह रंगोली डिजाइन मात्र 10-15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं।
छोटा दीया डिजाइन
एक बड़े आकार वाले दीपक से सफेद रंगोली बनाएं। किनारों पर लाल या सुनहरा रंग भरें। बीच में एक छोटा फूल या स्वास्तिक बनाएं। दीए के चारों ओर छोटे डॉट्स या तारे जोड़ें। इस तरह की रंगोली 8-10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है।
फूलों की रंगोली
दिवाली पर फूलों की मदद से एक 4 या 6 पंखुड़ियों वाला फूल बनाकर तैयार करें। प्रत्येक पंखुड़ी में एक रंग (जैसे गुलाबी, पीला) से भरें। बीच में सफेद या सुनहरा बिंदु बनाएं। फूल के किनारों पर छोटे हरे पत्ते जोड़ें। आपकी फूलों वाली रंगोली बनकर तैयार है। इस रंगोली को बनाने में 10-12 मिनट का समय लगता है।
स्वास्तिक या ओम रंगोली
स्वास्तिक या ओम रंगोली बनाने के लिए सफेद पाउडर से छोटा स्वास्तिक या ओम बनाएं। इसके बाद रंगोली के चारों कोनों पर रंगीन डॉट्स या छोटे दीये बनाएं। किनारों पर हल्की बॉर्डर (लाल या नीली) बनाएं। इस रंगोली को बनने में 5-8 मिनट लगता है।
ज्यामितीय चौकोर डिजाइन
इस रंगोली को बनाने के लिए एक छोटा चौकोर बनाकर कोनों पर त्रिकोण या हीरे के आकार बनाएं। इस रंगोली में भरने के लिए नीला, गुलाबी, पीले जैसे रंगों को पसंद कर सकते हैं। बीच में एक छोटा सितारा या बिंदु जोड़ें। यह रंगोली देखने में जितनी सुदंर लगती है बनने में भी उतनी ही आसान है। इसे बनाने में सिर्फ 10 मिनट का समय लगता है।
