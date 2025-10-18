Hindustan Hindi News
Diwali 2025: लक्ष्मी की बरसेगी कृपा जब इन सुंदर रंगोली डिजाइन्स से करेंगे स्वागत

संक्षेप: Diwali Rangoli Design: दीपावली पर इस साल अगर आपको सबसे सुंदर रंगोली अपने घर पर सजाने की इच्छा है तो यहां कुछ बेहतरीन पैटर्न दिए गए हैं। इनमें से पसंदीदा पैटर्न छांटकर आप अपना आंगन, द्वार और पूजाघर सजा सकती हैं।

Sat, 18 Oct 2025 09:12 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दीपावली की रौनक रंगोली के बिना अधूरी रहती है। पांच दिन के इस त्योहार में हर दिन अलग-अलग रंगोली बनाकर आप मेहमानों के सामने अपना इम्प्रेशन जमा सकती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि रंगोली में भगवान की तस्वीर नहीं बनानी चाहिए तो आप शुभ चिह्न बना सकती हैं। यहां रंगोली के कुछ बेहद सुंदर पैटर्न हैं जिन्हें देखकर आप अपने पूजाघर या आंगर में सुंदर रंगोली के साथ लक्ष्मी मां और सौभाग्य का स्वागत कर सकती हैं।

मोर वाली रंगोली

मोर पंख जब रंगोली के रूप में जमीन पर फैले दिखते हैं तो बहुत आकर्षक लगते हैं। अगर इस बार आपका मन मोर वाली रंगोली बनाने का है तो इन दोनों में से कोई डिजाइन चुन सकते हैं। दीपावली पर पूजाघर के पास यह काफी सुंदर लगेगी।

मोर वाली रंगोली

बटरफ्लाई रंगोली

तितली वाली इस सुंदर रंगोली से आपके घर पर आने वालों की नजर नहीं हटेगी। जमीन पर पहले चॉक से आउटलाइन बनाकर सुंदर तितली वाली रंगोली बनाएं। इसमें रंग आप अपने हिसाब से भर सकती हैं।

तितली वाली रंगोली

शानदार होगा वेलकम

अपने मेन गेट या प्रवेश द्वार पर अगर आप यह रंगोली बनाते हैं तो घर में आने वाले हर शख्स का दिल खुश हो जाएगा। ऐसी यूनीक रंगोली कि हर कोई तारीफ भी करेगा।

मेन गेट रंगोली

सिंपल और सुंदर रंगोली

अगर बहुत तामझाम नहीं चाहिए तो यह सिंपल सो रंगोली आप घर के आंगन या पूजाघर में सजा सकते हैं। दोनों ही रंगोली बहुत प्यारी लगती हैं इन्हें दीयों से सजाएं तो रौनक बढ़ जाएगी।

All Images Credit: rangorangoli_by_vino Instagram

सिंपल रंगोली
Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
Rangoli Photo Rangoli Design

