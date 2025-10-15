Hindustan Hindi News
मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो घर की चौखट सजाने के लिए करें ये काम

संक्षेप: Steps to invite maa lakshmi on Diwali 2025: दिवाली पर मां लक्ष्मी-गणेश, धन के देवता कुबेर और धनवन्तरि को घर में बुलाना है तो मेन डोर को डेकोरेट करने से पहले इन 5 कामों को जरूर करें।

Wed, 15 Oct 2025 11:30 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
मां लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो घर की चौखट सजाने के लिए करें ये काम

दिवाली पर घर के मेन गेट को सजाया जाता है। जिससे मां लक्ष्मी घर में प्रवेश करें। लेकिन घर के मेन गेट को यूं ही नहीं सजाते। बल्कि इसके लिए चौखट को शुद्ध और पवित्र करने का भी नियम है। जिसमे कुछ खास तरह की चीजों को शामिल करते हैं। ऐसा करने से ना केवल घर में पॉजिटिविटी आती है बल्कि घर के मेन डोर की सुंदरता में भी चार चांद लग जाते हैं। तो अगर दिवाली पर मेन गेट को तोरण से सजाना चाह रही हैं तो उससे पहले चौखट को इस तरह तैयार करें।

घर के दरवाजे और गेट को धोएं

घर को सजाने से पहले मेन गेट और दरवाजों को अच्छी तरह से पानी से धोएं। अगर पानी से धो नहीं पा रहे तो गीले साफ कपड़े से अच्छी तरह साफ करें। य तरीका ना केवल धूल-मिट्टी साफ करने के लिए किया जाता है बल्कि इससे मेन डोर को शुद्ध भी करना कहते हैं।

हल्दी और रोली से करें लेप

मेन गेट की चौखट पर हल्दी और रोली को एक में मिलाकर उसमे सुगंधित चंदन डालकर जमीन पर लगाते हैं। जिससे घर का मेन गेट सुगंधित हो जाए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आती है। साथ ही घर में पॉजिटिविटी आती है।

चौखट पर सजाएं फूल

घर के मेन डोर को सजाने के नाम पर लोग ऊपर की तरफ तोरण और माला लटकाते हैं। लेकिन घर की चौखट को सजाने के लिए जमीन पर फूलों को सजाएं। साथ ही आटे और हल्दी से रंगोली बनाएं। इससे मां लक्ष्मी अट्रैक्ट होती हैं।

जल रखें

दरवाजों के किनारों पर जल से भरे दो कलश जरूर रखें। और उनके ऊपर दीया जलाएं। घर के मेनगेट को सजाने के लिए शुभ चिह्नों के साथ इन प्रोसेस को भी जरूर पूरा करें।

मां लक्ष्मी के चरण चिह्न बनाएं

इसके बाद फिर मेन गेट पर मां लक्ष्मी के चरण चिह्न बनाएं। इससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बरसेगी।

Diwali Decoration Tips

