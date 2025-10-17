घर सजाने के लिए मात्र 20-30 रुपये में ही बना लें दीया होल्डर, डेकोरेशन में लग जाएगा चार चांद

दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म के कुछ बड़े त्योहारों में गिना जाता है। जिसमे मां लक्ष्मी और गणेश को घर में विराजने के लिए पूजा और विशेष उत्सव किए जाते हैं। अब मां के आगमने के लिए साफ-सफाई के साथ ही घर को सुंदर तरीके से सजाते हैं। जिससे मां लक्ष्मी घर में अट्रैक्ट हो। लेकिन घर को सुंदर सजाने के चक्कर में घर के बजट को बिगाड़ना तो ठीक नहीं। खासतौर पर उन चीजों के पीछे पैसे खर्च करना जिनका इस्तेमाल मात्र दिवाली पर ही किया जाता है। मार्केट में दिया होल्डर काफी ज्यादा मिल रहे हैं। जिनकी कीमत दुकानों से लेकर ऑनलाइन भी अच्छी खासी है। लेकिन आप इन दीया होल्डर को मात्र 20- 40 रुपये में घर में ही आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। जो ना केवल आपके दिवाली की डेकोरेशन में चार चांद लगाएंगे बल्कि आपके पैसे भी बचाएंगे। सबसे खास बात कि इस दीया होल्डर को बनाने के लिए बहुत सारा टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये दिवाली से पहले बचे हुए दिनों में भी बनकर रेडी हो सकते हैं। जान लें कैसे घर में भी बना सकते हैं दीया होल्डर।