घर सजाने के लिए मात्र 20-30 रुपये में ही बना लें दीया होल्डर, डेकोरेशन में लग जाएगा चार चांद

संक्षेप: DIY Diwali Decoration Ideas: दिवाली पर घर की साफ-सफाई के साथ घर को सजाने का काम भी जोरों पर होता है। लेकिन घर को सजाने के नाम पर फिजूलखर्ची अच्छी बात नहीं। जब आप थोड़े से क्रिएटिव तरीके से सुंदर चीजें बना सकते हैं। जैसे ये कम पैसे में बन जाने वाला दीया होल्डर, जो दिवाली की सजावट को बढ़ा देगा।

Fri, 17 Oct 2025 02:57 PM
दिवाली का त्योहार हिंदू धर्म के कुछ बड़े त्योहारों में गिना जाता है। जिसमे मां लक्ष्मी और गणेश को घर में विराजने के लिए पूजा और विशेष उत्सव किए जाते हैं। अब मां के आगमने के लिए साफ-सफाई के साथ ही घर को सुंदर तरीके से सजाते हैं। जिससे मां लक्ष्मी घर में अट्रैक्ट हो। लेकिन घर को सुंदर सजाने के चक्कर में घर के बजट को बिगाड़ना तो ठीक नहीं। खासतौर पर उन चीजों के पीछे पैसे खर्च करना जिनका इस्तेमाल मात्र दिवाली पर ही किया जाता है। मार्केट में दिया होल्डर काफी ज्यादा मिल रहे हैं। जिनकी कीमत दुकानों से लेकर ऑनलाइन भी अच्छी खासी है। लेकिन आप इन दीया होल्डर को मात्र 20- 40 रुपये में घर में ही आराम से बनाकर तैयार कर सकते हैं। जो ना केवल आपके दिवाली की डेकोरेशन में चार चांद लगाएंगे बल्कि आपके पैसे भी बचाएंगे। सबसे खास बात कि इस दीया होल्डर को बनाने के लिए बहुत सारा टाइम खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये दिवाली से पहले बचे हुए दिनों में भी बनकर रेडी हो सकते हैं। जान लें कैसे घर में भी बना सकते हैं दीया होल्डर।

DIY तरीके से दीया होल्डर बनाने का तरीका

दीया होल्डर बनाने के लिए आपको मात्र 3 से 4 चीजों की ही जरूरत होगी। पहला है चूड़ी ये कांच या फिर मेटल की लें। मेटल लेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा। साथ ही एमसील का दो पैकेट, मिट्टी के दीये, कलर (स्प्रे वाला या फिर कोई सा भी)

दीया होल्डर बनाने का तरीका

  • मार्केट जैसा दीया होल्डर बनाना बहुत ही आसान है। इसमे मेहनत बहुत कम है और ये आपके घर को सजाने में पैसे खर्च होने से भी रोकेंगे। बस लोहे की पाइप वगैरह जोड़ने वाले एमसील के पैकेट को लेकर उसके दोनों मैटेरियल को एक में गूंथकर छोटा सा बेलन जैसा आकार दें।
  • अब इस एमसील के छोटे सिलेंड्रिकल शेप पर चूड़ियों को रखें। सबसे पहले बीच में एक चूड़ी को इस एमसील में घुसा दें। चूंकि एमसील मुलायम रहती है तो आराम से चूड़ी इसमे टिककर खड़ी हो जाएगी। इसी तरह से सभी चूड़ियों को अगल-बगल करके एमसील में फिक्स करें। कुछ देर धूप में रखें और इसे सूख जाने दें जिससे कि चूड़ियां सेट हो जाएं।
  • जब ये सूख जाए तो चूड़ियों के ऊपर थोड़ा-थोड़ा एमसील चिपकाकर ऊपर से मिट्टी के दीयों को रखें और कुछ देर हाथ से पकड़ें। जिससे कि सारे दिये एमसील के साथ फिक्स हो जाएं।
  • कुछ देर धूप में रखकर इन्हें सुखा लें जिससे कि मजबूत होल्डर बन जाए।
  • अब इसे स्प्रे वाले कलर से रंग दें। या फिर पेंट वाले ब्रश की मदद से पेंट करें और बस तैयार है घर में DIY दीया होल्डर।

