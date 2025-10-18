Hindustan Hindi News
Dhanteras Rangoli Design 2025: धनतेरस के दिन बनाएं मंदिर में सुंंदर रंगोली डिजाइन, देख लें ये ट्रेंडी पैटर्न

संक्षेप: Dhanteras Rangoli Design 2025: धनतेरस के दिन शॉपिंग के साथ ही शाम की पूजा से पहले घर के मंदिर में बना लें ये सुंदर रंगोली डिजाइन। घर को सजाने के साथ ही आपका मंदिर भी सज कर तैयार हो जाएगा। देख लें ये लेटेस्ट डिजाइन।

Sat, 18 Oct 2025 02:32 PMAparajita लाइव हिन्दुस्तान
धनतेरस का दिन है तो शॉपिंग करने जाना होगा। लेकिन शॉपिंग के बाद पूजा की तैयारी करने वाली हैं तो घर के मंदिर में भगवान की चौखट के पास ये सुंदर धनतेरस की रंगोली जरूर बना लें। जिसे देखकर मां लक्ष्मी जरूर प्रसन्न हो जाएंगी। साथ ही आपका मंदिर भी सज कर रेडी हो जाएगा। देख लें धनतेरस रंगोली की ये डिजाइन।

घनतेरस रंगोली डिजाइन 2025

धनतेरस लिखकर सजाएं

सिंपल रंगोली बनाना चाहती हैं तो बस रंगों को फैलाकर उसके ऊपर शुभ धनतेरस या हैप्पी धनतेरस जरूर लिख दें। ये दिखने में अच्छा लगेगा। आप चाहें तो मंदिर के अलावा घर के मेन गेट पर भी इस तरह की रंगोली को धनतेरस के लिए बना सकती हैं। बाद में इसे समेटकर दूसरी डिजाइन दिवाली के लिए बनाएं।

घनतेरस रंगोली डिजाइन 2025

फूलों के साथ सजाएं

धनतेरस के लिए मंदिर में चौखट तैयार कर रही हैं तो साथ में रंगोली की डिजान भी बना लें। जिसके आसपास मनचाहे फूलों का इस्तेमाल करें। गेंदे के फूलों के अलावा गुलाब, मोगरा या फिर किसी भी फूल से सजावट को कंप्लीट करें।

घनतेरस रंगोली डिजाइन 2025

बनाएं धन कलश

धनतेरस पर धन्वंतरि की पूजा की जाती है। जो हाथ में अम़ृत कलश लेकर समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। उसी कलश को रिप्रजेंट करते हुए रंगोली में कलश बनाएं और उसके पर सिक्कों के आकार की डिजाइन को भी बनाएं।

घनतेरस रंगोली डिजाइन 2025

पत्तों के साथ करें क्रिएटिविटी

रंगोली बनाने के लिए आप अपनी क्रिएटिविटी का बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। रंगोली के बीच-बीच में पत्तों को लगाएं और साथ ही दीयों को भी जलाएं। जिससे ना केवल रंगोली जगमग करे बल्कि सुंदर भी दिखे। घर की सजावट का काम धनतेरस के साथ ही शुरू कर देना चाहिए। काफी सारे लोग धनतेरस के पहले ही घर को सजा देते हैं। तो आप रंगोली डिजाइन बनाने का काम भी कंप्लीट कर लें। लेकिन धनतेरस के मौके पर बनी अलग से डिजाइन ज्यादा अच्छी लगती है। इसे आप बाद में हटाकर दिवाली के थीम वाली रंगोली बनाकर तैयार कर सकते हैं।

घनतेरस रंगोली डिजाइन 2025
