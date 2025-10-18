Dhanteras Rangoli Design 2025: धनतेरस के दिन बनाएं मंदिर में सुंंदर रंगोली डिजाइन, देख लें ये ट्रेंडी पैटर्न

संक्षेप: Dhanteras Rangoli Design 2025: धनतेरस के दिन शॉपिंग के साथ ही शाम की पूजा से पहले घर के मंदिर में बना लें ये सुंदर रंगोली डिजाइन। घर को सजाने के साथ ही आपका मंदिर भी सज कर तैयार हो जाएगा। देख लें ये लेटेस्ट डिजाइन।

धनतेरस का दिन है तो शॉपिंग करने जाना होगा। लेकिन शॉपिंग के बाद पूजा की तैयारी करने वाली हैं तो घर के मंदिर में भगवान की चौखट के पास ये सुंदर धनतेरस की रंगोली जरूर बना लें। जिसे देखकर मां लक्ष्मी जरूर प्रसन्न हो जाएंगी। साथ ही आपका मंदिर भी सज कर रेडी हो जाएगा। देख लें धनतेरस रंगोली की ये डिजाइन।

धनतेरस लिखकर सजाएं सिंपल रंगोली बनाना चाहती हैं तो बस रंगों को फैलाकर उसके ऊपर शुभ धनतेरस या हैप्पी धनतेरस जरूर लिख दें। ये दिखने में अच्छा लगेगा। आप चाहें तो मंदिर के अलावा घर के मेन गेट पर भी इस तरह की रंगोली को धनतेरस के लिए बना सकती हैं। बाद में इसे समेटकर दूसरी डिजाइन दिवाली के लिए बनाएं।

फूलों के साथ सजाएं धनतेरस के लिए मंदिर में चौखट तैयार कर रही हैं तो साथ में रंगोली की डिजान भी बना लें। जिसके आसपास मनचाहे फूलों का इस्तेमाल करें। गेंदे के फूलों के अलावा गुलाब, मोगरा या फिर किसी भी फूल से सजावट को कंप्लीट करें।

बनाएं धन कलश धनतेरस पर धन्वंतरि की पूजा की जाती है। जो हाथ में अम़ृत कलश लेकर समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। उसी कलश को रिप्रजेंट करते हुए रंगोली में कलश बनाएं और उसके पर सिक्कों के आकार की डिजाइन को भी बनाएं।