Dhanteras 2026: धनतेरस पर झाड़ू खरीदते हैं? ये 5 गलतियां ना करें, वरना बाद में होगी परेशानी!
Dhanteras 2026: धनतेरस वाले दिन झाड़ू खरीदना काफी शुभ माना जाता है। अगर आप भी इस दिन झाड़ू खरीदने वाले हैं, तो ये 5 गलतियां ना करें। वरना बाद में सफाई में आपको बड़ी परेशानी आने वाली है।
दिवाली से दो दिन पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सोने-चांदी के आभूषण, बर्तन और कई दूसरी चीजों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। हालांकि, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने की भी परंपरा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जो घर से दरिद्रता और नकारात्मकता को बाहर निकालने का काम करती है। यही वजह है कि धनतेरस के दिन झाड़ू की बिक्री खूब होती है। अगर आप भी इस दिन झाड़ू खरीदने वाले हैं, तो कुछ बातें आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। गलत झाड़ू खरीदने से बाद में आपको काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं -
टूटी या खराब झाड़ू खरीदना
धनतेरस पर जल्दीबाजी में ऐसी झाड़ू खरीदने से बचें, जिसके तिनके बाहर निकल रहे हों या क्वालिटी सही नहीं ना हो। ऐसी झाड़ू कुछ ही दिनों में खराब होने लगती है और इससे सफाई करने में भी परेशानी आती है। इसलिए झाड़ू खरीदने जाएं तो उसके तिनके, बंधाई और मजबूती को जरूर चेक कर लें।
जरूरत के हिसाब से सही झाड़ू ना चुनना
हर झाड़ू हर फ्लोर के लिए सही नहीं होती है। घर के अंदर वाले मार्बल या टाइल्स के फर्श के लिए फूल झाड़ू सही रहती है। वहीं बालकनी, छत या आंगन के लिए सींक वाली झाड़ू अच्छा ऑप्शन होती है। इसलिए धनतेरस पर झाड़ू लेने से पहले अपनी जरूरत को ध्यान में रखें और पहले ही तय कर लें कि आपको किस तरह की सफाई के लिए कैसे झाड़ू लेनी है।
झाड़ू के हैंडल और पकड़ को ध्यान में रखें
झाड़ू खरीदते समय अक्सर लोग इसके हैंडल को चेक करना भूल जाते हैं। जबकि बेहतर सफाई के लिए झाड़ू के हैंडल की सही लम्बाई और पकड़ का होना सबसे जरूरी है। अगर झाड़ू का हैंडल छोटा है, तो काफी झुककर सफाई करनी पड़ सकती हैं, जिससे कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। वहीं अगर हैंडल की पकड़ और मजबूती सही ना हो, तो सफाई करना मुश्किल भरा हो सकता है।
बहुत हल्की या बहुत भारी झाड़ू खरीदने से बचें
झाड़ू ऐसी होनी चाहिए जिसका इस्तेमाल करना आसान हो। अगर ये जरूरत से ज्यादा भारी है, तो थोड़ी सी सफाई के बाद ही हाथों में दर्द हो सकता है। वहीं ज्यादा हल्की झाड़ू कई बार कमजोर भी हो सकती है। इसके तिनके बड़ी आसानी से निकलने लगते हैं और सफाई भी मुश्किल हो जाती है। इसलिए झाड़ू खरीदते समय उसके वजन और मजबूती दोनों को चेक करना जरूरी है।
सिर्फ सस्ती कीमत देखकर ना खरीदने झाड़ू
धनतेरस वाले दिन सेल में काफी सस्ती कीमतों पर झाड़ू मिलने लगती है। ऐसे में सिर्फ सस्ती होने की वजह से झाड़ू खरीद लेना समझदारी नहीं है। कई बार बहुत सस्ती झाड़ू की क्वालिटी बेहद खराब हो सकती है। ऐसी झाड़ू इस्तेमाल के कुछ ही हफ्तों बाद ढीली पड़ने लगती है और इसके तिनके एक-एक कर के बाहर निकलने लगते हैं। इसलिए कीमत नहीं क्वालिटी देखकर ही झाड़ू खरीदें।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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