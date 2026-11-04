धनतेरस पर चांदी की इन चीजों को घर लाएं, कम बजट में घर आएगी बरकत
धरतेरस पर शॉपिंग बजट में करनी हो तो ज्यादातर घरों में चांदी के सिक्के खरीदे जाते हैं। लेकिन इस साल चांदी के सिक्के के अलावा आप बजट में चांदी की इन 9 चीजों को भी आराम से खरीदकर घर ला सकते हैं।
धनतेरस की शॉपिंग के लिए लंबी चौड़ी लिस्ट बनी होगी। लेकिन एक चीज जो हर साल घर आती है वो है चांदी का सिक्का। काफी सारे घरों में ये एक रिचुअल्स की तरह है, कि धनतेरस के दिन एक चांदी का सिक्का तो जरूर खरीदा जाएगा। लेकिन इस साल अगर आप चांदी ही खरीदना चाहते हैं तो सिक्के के अलावा भी ढेर सारे ऑप्शन होते हैं। जिन्हें आप घर लाएंगे तो ना केवल मां लक्ष्मी की कृपा होगी बल्कि ये आपके काम भी आएगा। तो चलिए जानें चांदी के सिक्के के अलावा कौन से चांदी के आइटम बजट में खरीदे जा सकते हैं।
चांदी की पायल और बिछिया
माता लक्ष्मी की खुश करना है तो सबसे पहले घर की लक्ष्मी को खुश करें। बीवी के लिए चांदी की पायल या चांदी की बिछिया खरीदें। धनतेरस के दिन चांदी की शॉपिंग और बीवी की पसंद के पायल या बिछिया खरीदेंगे तो मां लक्ष्मी की कृपा घर पर होगी।
चांदी की कटोरी और चम्मच
धनतेरस पर बरकत के लिए चांदी का आइटम खरीदना है तो चांदी की कटोरी या चम्मच भी खरीदे जा सकते हैं। पूजा घर में भगवान की पूजा के लिए चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल अच्छा होता है और आप भगवान के भोग के लिए छोटी चांदी की कटोरी या छोटा चांदी का चम्मच आचमनी के लिए भी ले सकते हैं। ये चीजें घर में सौभाग्य लाती हैं।
चांदी के लक्ष्मी-गणेश
बजट में शॉपिंग करनी है तो इस साल अपने पूजा घर के लिए आप चांदी के लक्ष्मी-गणेश ला सकते हैं। हल्के और भारी अलग-अलग वजन और डिजाइन में चांदी के लक्ष्मी-गणेश ज्वैलर के यहां मिल जाएंगे। अगर आप किसी को खास गिफ्ट देना चाहते हैं तो चांदी के लक्ष्मी-गणेश देना बेस्ट ऑप्शन होगा।
चांदी की अंगूठी या ब्रेसलेट
इन दिनों सिल्वल ज्वैलरी का काफी ज्यादा ट्रेंड हो गया है। सिल्वर रिंग, ब्रेसलेट, चेन,ईयररिंग्स पॉपुलर हो रहे हैं और लेडीज गोल्ड की बजाय सिल्वर की इन ज्वैलरीज को पहनना पसंद कर रही हैं। तो इस धनतेरस अपने घर की लक्ष्मी को खुश करना है तो फैंसी और ट्रेंडी डिजाइन में बनीं इन ज्वैलरी की भी शॉपिंग कर सकते हैं।
श्री यंत्र
मां लक्ष्मी की पूजा के लिए श्री यंत्र जरूरी होता है। अपने पूजा घर में रखने के लिए धनतेरस के दिन चांदी के श्री यंत्र खरीदकर लाएं। ये शुभ होते हैं और इन्हें घर पर रखना बरकत देता है।
मां लक्ष्मी के चरण
पूजा घर में रखने के लिए आप चांदी के चरण भी खरीद सकते हैं। खासतौर पर बिजनेस या दुकान के मंदिर में आप इन मां लक्ष्मी के चरण को खरीदकर रखें। चांदी के सामान की शॉपिंग बजट में होगी और धनतेरस पर घर में बरकत भी आएगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना