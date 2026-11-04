धनतेरस पर करनी है गोल्ड की शॉपिंग, बजट में आ सकती हैं ये 6 चीजें

धनतेरस पर सोना और चांदी को खरीदना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। इस साल सोने-चांदी के स्थिर भाव देखकर अगर आपका मन भी गोल्ड की शॉपिंग का है तो कम बजट में इन 6 छोटी चीजों को खरीदकर घर लाएं।

धनतेरस पर कुछ खास तरह की चीजों को घर लाना शुभ माना जाता है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, कांसा इन सब धातु की चीजों को धनतेरस के दिन घर में खरीदकर लाना चाहिए। हर साल की तरह इस बार भी खरीदारी के लिए मार्केट सज चुका है। सबसे खास बात इस बार गोल्ड एंड सिल्वर के रेट भी नहीं बढ़े हैं। ऐसे में मिडिल क्लास परिवार भी सोच रहे होंगे कि गोल्ड की शॉपिंग की जाए। घर में बरकत लानी है और आप कम बजट में कुछ सोने के आइटम को खरीदना चाहते हैं तो ये 6 तरह की चीजें 10-15 हजार रुपये में आराम से आ जाएंगी। वैसे कुछ चीजों में मात्र 1000 रुपये ही खर्च हो सकते हैं। तो चलिए जानें गोल्ड के कौन से आइटम आप धरनतेरस के दिन बजट में खरीद सकते हैं।

नोज पिन या नोज रिंग धनतेरस पर सोना खरीदने का मन बना रखा है तो नाक की कील या नोज पिन सबसे सस्ता आइटम होगा। जिसे आप बजट में खरीद सकते हैं। अगर आप दो से तीन हजार रुपये खर्च करना चाहते हैं तो छोटी सी नोज रिंग भी ले सकते हैं। घर की लक्ष्मी के लिए ये गिफ्ट घर में सुख और सौभाग्य लेकर आएगा।

लॉकेट गले की चेन या मंगलसूत्र के लिए छोटा लॉकेट भी कम बजट में मिल जाएगा। 5 हजार से लेकर अपने बजट के हिसाब से लॉकेट खरीद सकती हैं। सोने की खरीदारी जिन लोगों को धनतेरस के दिन करनी हैं, उनके लिए ये ऑप्शन बेस्ट है।

सोने का सिक्का धनतेरस के दिन सोने का सिक्का खरीदना सबसे समझदारी भरा डिसीजन है। ये एक बढ़िया इनवेस्टमेंट भी है और आपको मेकिंज चार्ज का पैसा भी नहीं देना होगा। पूरा पैसा गोल्ड पर लगेगा जिसे आप बाद में बेच भी सकते हैं। सोने का सिक्का 5 ग्राम से स्टार्ट हो जाता है और किसी विश्वसनीय दुकान से लेना बढ़िया होगा।

गोल्ड रिंग अगर आप घर की लक्ष्मी यानि अपनी मां या बीवी के लिए धनतेरस पर कुछ लेना चाहते हैं जो बजट में मिल जाए तो सोने की अंगूठी बेस्ट गिफ्ट होगा। 18 कैरेट गोल्ड में अगर आप एक से दो ग्राम की अंगूठी को खरीदते हैं तो ये आपके बजट में आ जाएगी और धनतेरस पर शुभ चीज की खरीदारी भी पूरी होगी।

सोने के ब्रेसलेट अगर आपको गोल्ड का सामान ही धनतेरस पर खरीदना है तो 18 कैरेट गोल्ड में ब्रेसलेट भी आ जाएंगे। एक से दो ग्राम में काफी सारे ज्वैलर्स बड़े ही आराम से ब्रेसलेट की सुंदर डिजाइन बनाते हैं जिसे धनतेरस पर आप खरीद सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का बजट 5-10 हजार रुपये तक ही है उनके लिए ब्रेसलेट से ज्यादा अच्छा ऑप्शन होगा ये-