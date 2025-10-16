धनतेरस पर चांदी की ये 6 चीजें जरूर खरीदें, घर में आएगी समृद्धि और खुशहाली!
संक्षेप: मान्यता है कि धनतेरस के दिन सोने-चांदी की वस्तुएं खरीदने से घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। अगर आप भी धनतेरस पर कुछ चांदी की चीज लेने का प्लान बना रहे हैं, तो चलिए जान लेते हैं क्या लेना आपके लिए ज्यादा शुभ रहेगा।
धनतेरस के साथ दिवाली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस को भगवान धनवंतरि के प्राकट्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। मान्यता है कि इस दिन सोने-चांदी की वस्तुएं खरीदने से घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है। ज्यादातर लोग धनतेरस के दिन चांदी खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वो शुभ भी होती है और लोगों के बजट में भी फिट बैठती है। अगर आप भी धनतेरस पर कुछ चांदी की चीज लेने का प्लान बना रहे हैं, तो चलिए जान लेते हैं क्या लेना आपके लिए ज्यादा शुभ रहेगा।
चांदी का सिक्का लें
धनतेरस पर ज्यादातर लोग चांदी का सिक्का लेते हैं। ये बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। कहते हैं इस दिन चांदी का सिक्का ला कर अपनी तिजोरी में रखने से पैसों का फ्लो बना रहता है। चांदी का सिक्का लें, तो ध्यान रखें कि उसपर लक्ष्मी-गणेश बने हुए हों, ये ज्यादा शुभ माना जाता है।
लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति लें
धनतेरस पर चांदी के लक्ष्मी-गणेश जी की मूर्ति लेना बहुत शुभ होता है। इस दिन मूर्ति ले कर मंदिर में स्थापित करने से घर में सुख-सौभाग्य और समृद्धि का आगमन होता है। कहते हैं ये घर में ढेर सारा गुड लुक और पॉजिटिविटी भी ले कर आती है।
चांदी की मछली
धनतेरस के दिन चांदी की मछली लेना भी बहुत शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार देखें तो धनतेरस पर चांदी की मछली ला कर तिजोरी में रखने से पैसों से संबंधी दिक्कतें खत्म होती हैं। आप छोटी सी चांदी की मछली बनवाकर अपने पास रख सकते हैं।
तुलसी का पौधा
चांदी से बना हुआ छोटा सा तुलसी का पौधा लाना भी, बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं इसे घर में रखने से सकारात्मकता बनी रहती है, परिवार में आपसी संबंध मधुर होते हैं और किसी भी तरह की बुरी नजर से बचाव होता है।
चांदी की कामधेनु
चांदी की छोटी सी कामधेनु गाय भी आप धनतेरस पर ले सकते हैं। मान्यता है कि ये घर में खुशहाली और पॉजिटिविटी ले कर आती है। घर में कामधेनु गाय रखने से माता लक्ष्मी का वास बना रहता है।
चांदी की ज्वैलरी लें
धनतेरस के दिन घर की महिलाओं के लिए चांदी के आभूषण खरीदना भी शुभ माना जाता है। आप चांदी की पायल, बिछिया, कड़े या कमरबंद ले सकते हैं।
