देवउठनी एकादशी पर विष्णु जी को जगाने के लिए गाते हैं ये गीत, नोट कर लें गीत के बोल
कार्तिक महीने की एकादशी देवउठनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु लंबी निद्रा के बाद जागते हैं। इस मौके पर घरों और मंदिरों में खास पूजा-पाठ किया जाता है और भगवान विष्णु के लिए खास गीत गाए जाते हैं। नोट कर लें गीत के बोल।
कार्तिक महीने की एकादशी को देव उठनी एकादशी के नाम से पूजा जाता है। धार्मिक मान्यतानुसार इस दिन भगवान विष्णु निद्रा से उठते हैं। वहीं इस दिन तुलसी जी के विवाह की भी मान्यता है। भगवान विष्णु के शयन से जागने पर घरों और मंदिरों में पूजा-पाठ होता है और भजन-गीत गाए जाते हैं। इन गीतों में सबसे ज्यादा पॉपुलर गीत उठो देव, बैठो देव है। आप भी भगवान विष्णु के इस गीत के बोल नोट कर लें और गाएं। विष्णु भगवान के कार्तिक महीने में पूजा-पाठ के दौरान लोकभाषा में इन गीतों को गाया जाता है। आप भी नोट कर लें इन गीतों के बोल और देवउठनी एकादशी पर गाएं।
उठो देव, बैठो देव-गीत के बोल
उठो देव बैठो देव - पाटकली चटकाओ देव
आषाढ़ में सोए देव - कार्तिक में जागो देव
कोरा कलशा मीठा पानी - उठो देव पियो पानी
हाथ पैर फटकारो देव - आंगुलिया चटकाओ देव
कुंवारों के ब्याह कराओ देव-ब्याह के गौने कराओ
तुम पर फूल चढ़ाए देव-घीका दीया जलाये देव
आओ देव पधारो देव-तुमको हम मनाएं देव
चूल्हा पीछे पांच पछीटे सासू जी बलदाऊ जी धारे रे बेटा
ओने कोने झांझ मंजीरा - सहोदर किशन जी तुम्हारे वीरा
ओने कोने रखे अनार ये है किशन जी तुम्हारे व्यार
ओने कोने लटकी चाबी सहोदरा ये है तुम्हारी भाभी
जितनी खूंटी टांगो सूट - उतने इस घर जन्मे पूत
जितनी इस घर सीक सलाई-उतनी इस घर बहुएं आईं
जितनी इस घर ईंट और रोडे उतने इस घर हाथी-घोड़े
गन्ने का भोग लगाओ देव सिंघाड़े का भोग लगाओ देव
बेर का भोग लगाओ देव गाजर का भोग लगाओ देव
गाजर का भोग लगाओं देव
2- उठो देव बैठो देव, हाथ-पांव फटकारो देव
उठो देव बैठो देव, हाथ-पांव फटकारो देव
उंगलियां चटकाओ देव, सिंघाड़े का भोग लगाओ देव
गन्ने का भोग लगाओ देव, सब चीजों का भोग लगाओ देव।
उठो देव बैठो देव, उठो देव, बैठो देव
देव उठेंगे कातक मास, नयी टोकरी, नयी कपास
ज़ारे मूसे गोवल जा, गोवल जाके, दाब कटा
दाब कटाके, बोण बटा, बोण बटाके, खाट बुना
खाट बुनाके, दोवन दे, दोवन देके दरी बिछा
दरी बिछाके लोट लगा, लोट लगाके मोटों हो, झोटो हो
गोरी गाय, कपला गाय, जाको दूध, महापन होए,
सहापन होए।
जितनी अम्बर, तारिइयो
इतनी या घर गावनियो
जितने जंगल सीख सलाई
इतनी या घर बहुअन आई
जितने जंगल हीसा रोड़े
जितने जंगल झाऊ झुंड
इतने या घर जन्मो पूत
ओले कोले, धरे चपेटा
ओले कोले, धरे अनार
ओले कोले, धरे मंजीरा
उठो देव बैठो देव
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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