देव दिपावली इस साल 24 नवंबर को है और ऐसे में लोग अपने घर की सजावट के लिए द्वार और घर के आंगन तो बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं। ऐसे में घर की सजावट में खूबसूरत रंगोली को जरूर शामिल करें। यहां देखिए सबसे सुंदर रंगोली डिजाइन।

देव दीपावली का पावन पर्व रोशनी, भक्ति और खूबसूरती का अद्भुत संगम है। इस खास मौके पर घर के आंगन, मुख्य द्वार और पूजा स्थल को सुंदर रंगोली से सजाने की परंपरा है। रंग-बिरंगे रंगों से सजी रंगोली घर के आंगन और मुख्य द्वार की रौनक बढ़ा देती है। अगर आप भी देव दीपावली के लिए कुछ खास और यूनिक रंगोली डिजाइन तलाश रहे हैं, तो यहां दिए स्पेशल रंगोली डिजाइन आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं। इन खूबसूरत रंगोली डिजाइनों में फूलों की आकृतियां, दीपक, स्वास्तिक, कलश और आकर्षक रंगों का सुंदर कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। देव दीपावली के इस शुभ अवसर पर रंगोली के साथ जलते हुए दीपक आपके घर की सुंदरता में चार चांद लगा देंगे। अगर आप इस बार कुछ नया और खास बनाना चाहते हैं, तो इन शानदार रंगोली डिजाइनों से आइडिया जरूर लें।

1) चरण रंगोली डिजाइन

देव दिवाली के लिए चरण वाला रंगोली डिजाइन काफी अच्छा है। मान्यता है कि घर के मुख्य द्वार पर शुभ चरण बनाने से मां लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक माना जाता है। अगर आप भी इस देव दिवाली अपने घर के आंगन या मुख्य द्वार को खास तरीके से सजाना चाहते हैं, तो चरण रंगोली का ये खूबसूरत डिजाइन आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। आप एक खूबसूरत फूल डिजाइन बनाने के बाद लाल, पीले, सफेद या हरे रंग का इस्तेमाल करके बीच में सुंदर चरण बना सकते हैं। इनके आसपास दीपकों से सजावट करके रंगोली को और आकर्षक बनाया जा सकता है।

2) हैपी दिवाली वाली रंगोली

अगर आप भी इस देव दिवाली अपने घर के आंगन, मुख्य द्वार या पूजा स्थल को खास अंदाज में सजाना चाहते हैं, तो ये खूबसूरत रंगोली डिजाइन आपके लिए शानदार आइडिया हैं। आप दीपक हाथों में दीपक वाली पारंपरिक गोल रंगोली बना सकते हैं। इसके साथ साइड में देव दिपावली लिखें। रंगोली के बेस को बनाने के लिए आप किसी डार्क और लाइट रंग के दो शेड को चुनें।

3) देव दिपावली रंगोली डिजाइन

देव दिपावली के दिन बनारस दीपों की रोशनी से जगमगा उठती है। इस पावन अवसर पर अगर आप भी अपने घर में काशी की दिव्यता और भव्यता को रंगोली के जरिए दर्शाना चाहते हैं, तो बनारस के मंदिर वाली ये खूबसूरत रंगोली डिजाइन बेहतरीन है। इस रंगोली डिजाइन में काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्य आकृति, मंदिर के शिखर, गंगा घाट और दीपों की सुंदर सजावट को रंगों के जरिए दिखाया गया है। ऐसी रंगोली देव दिवाली की रौनक को और भी खास बना देती है।

4) कलश वाली रंगोली

कलश को शुभता और मंगल का प्रतीक माना जाता है, वहीं दीपक रोशनी और पॉजिटिविटी का संदेश देते हैं। रंग-बिरंगे रंगों से बना सुंदर कलश और उसके आसपास सजाए गए जलते दीपक रंगोली की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देते हैं। आप लाल, पीले, हरे, गुलाबी और सफेद रंगों का इस्तेमाल करके आकर्षक कलश डिजाइन बना सकते हैं।

5) हाथों में दीपक वाली रंगोली

इस खास रंगोली डिजाइन में हाथ में जलता हुआ दीपक दिखाया गया है, जो रोशनी, शुभता और सकारात्मकता का सुंदर संदेश देता है। रंग-बिरंगे रंगों से बने हाथों और दीपक की आकृति बहुत सुंदर लग रही है। इस रंगोली को घर के आंगन, मुख्य द्वार या पूजा स्थल पर बना सकते हैं।

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6) चरण वाली छोटी रंगोली डिजाइन

जगह कम है तो आप ये छोटी सी रंगोली बना सकते हैं। ये दिखने में बहुत सुंदर है और आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। इसमें मोर पंख के साथ सुंदर चरण डिजाइन भी बना है जो दिखने में काफी सुंदर लग रहा है।

7) फूलों वाली रंगोली

समय कम है तो आप इस तरह के रंगोली डिजाइन को बना सकते हैं। ये दिखनें में सुंदर भी लगता है और फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। फूलों के बीच में आप एक बड़ा दीपक रखकर इस रंगोली को आकर्षक बना सकते हैं।

8) मंदिर के बास बनाने के लिए सुंदर रंगोली डिजाइन

मंदिर के पास की जगह पर इस तरह की बॉर्डर रंगोली को बना सकते हैं। ये दिखने में काफी सुंदर लगती है। और आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। इस डिजाइन में श्री महालक्ष्मी की जगह आप देव दिवाली भी लिख सकते हैं।

9) पानी में जलते दीपक वाली रंगोली

ये एक सुंदर सर्कल रंगोली डिजाइन है। जिसमें बहते पानी की आकृति और दीपक बनाया गया है। कम जगह में बनने वाला ये एक सुंदर रंगोली डिजाइन जिसमें चांद, कमल का फूल, बहता पानी और दीपक को बहुत सफाई से बनाया गया है। जिसे कोई भी फटाफट बना सकता है।

10) ओम डिजाइन वाली रंगोली