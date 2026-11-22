देव दीपावली पर घर को रोशनी से जगमगाने की तैयारी कर रहे हैं तो मंदिर से लेकर आंगन तक दीपों की खूबसूरत सजावट करें। यहां जानिए दीपों को सजाने के ऐसे शानदार तरीके, जो इस पर्व के दिन आपके घर को सुंदर लुक देंगे।

हिंदू धर्म में देव दीपावली का पर्व काफी खास होता है। ये दिन दीपों की रोशनी, आस्था और उल्लास का प्रतीक है। इस खास मौके पर घर को दीपों से सजाने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दिन दीप जलाकर देवी-देवताओं का स्वागत किया जाता है। अगर आप भी देव दीपावली पर अपने घर को खूबसूरत और पारंपरिक अंदाज में सजाना चाहते हैं, तो मंदिर से लेकर आंगन तक दीपों की आकर्षक सजावट कर सकते हैं। इस दिन घर के मंदिर में पीतल की दीपमाला, मिट्टी के छोटे दीपक और गेंदे के फूलों से सुंदर सजावट करें। वहीं, आंगन में रंगोली बनाकर उसके चारों ओर दीपक सजाएं। आप दीपों का इस्तेमाल करके सुंदर तरीके से सजावट कर सकते हैं। यहां देखिए देव दीपावली के दिन दीपों से घर की सजावट करने के आसान और खूबसूरत आइडियाज।

मंदिर और उसके आसपास कैसे करें सजावट 1) घर के मंदिर में दीपक सजाने के तरीके मंदिर के सामने दीपों की कतार सजाएं

मंदिर की चौखट के दोनों ओर मिट्टी के छोटे-छोटे दीपक रखें।

दीपकों को एक सीध में या डबल लाइन में सजाएं।

बीच में एक बड़ा पीतल या मिट्टी का दीपक रख सकते है।

दीपकों में शुद्ध घी या तिल का तेल डालकर बाती जलाएं।

मंदिर के आसपास फूलों की पंखुड़ियां बिखेरें।

2) भगवान के आसन के सामने दीपों की सजावट भगवान के आसन के सामने एक सुंदर पीतल का दीपक स्टैंड रखें। बस स्टैंड के नीचे लाल या पीले रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। उसके दोनों तरफ छोटे मिट्टी के दीपक लगाएं और गेंदा, गुलाब, कमल के फूलों से सजावट करें।

3) रंगोली के साथ करें दीपों की सजावट एक बड़ी पीतल की थाली लें या फिर आप आजकल चलने वाली पीतल की डेकोरेशन वाली थाली ले सकती हैं जिसमें दीपक रखने के लिए खास जगह होती है।

इस थाली में बीच में गुलाब की पंखुड़ियां और गेंदे के फूल डालें।

अगर सांचे वाली थाली है तो आप चाहें तो थोड़ा पानी भरकर फूल सजाएं और किनारों पर छोटे-छोटे दीपक रखें।

इसे मंदिर के पास किसी सेफ जगह पर रखें। 4) मंदिर के पीछे फूलों की सजावट मंदिर की पिछली दीवार पर गेंदे की फूलों वाली लड़ियां लगाएं और बीच में सुंदर तोरण लगाएं। फिर भगवान की तस्वीर या मूर्ति के दोनों ओर छोटे दीप रखें। सजावट के लिए हल्की पीली रोशनी वाली फेरी लाइट भी लगा सकते हैं।

आंगन में कैसे करें सजावट 1) दीपों से स्वास्तिक आंगन में सजावट करने के लिए दीपों से स्वास्तिक बनाएं। इसके लिए पहले चॉक या रंगोली से उसकी रूपरेखा तैयार करें। फिर रूपरेखा के ऊपर छोटे-छोटे दीपक रखें। चारों कोनों में फूलों की सजावट करें और बीच में एक बड़ा दीपक जलाएं।

2) दीपों से बनाएं कमल का फूल आंगन में कमल के फूल की आकृति बना सकते हैं। इसके लिए पंखुड़ी के आकार में दीपक सजाएं। बीच में पांच या सात दीपकों को एक साथ रखें और कमल के चारों ओर रंगोली और फूल सजाएं।

3) तुलसी पौधों के पास सजावट तुलसी के चौरे को साफ करें। उसके चारों ओर रंगोली बनाएं। फिर चौरे के पास दीपक रखें। गेंदे की माला और फूलों से सजाएं। बस एक बात का ध्यान रखें कि तुलसी के पत्तों के पास सीधे दीपक न रखें।