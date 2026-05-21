बिना कूलर कमरे में मिलेगी ठंडी हवा, टेबल फैन में कर लें ये जुगाड़
Desi Hack: प्रचंड गर्मी में परेशान हैं लेकिन कूलर और पंखा खरीदने का बजट नहीं तो परेशान ना हो। टेबल फैन में पानी सेट कर कूलर जैसी ठंडी हवा आसानी से पाई जा सकती है। बस ये हैक ट्राई करें।
प्रचंड धूप की वजह से घर के अंदर भयंकर गर्मी लग रही। और इस गर्मी से राहत के लिए जरूरी नहीं कि हर किसी के पास कूलर और एसी हो। वहीं सीलिंग फैन की हवा भी आग उगलती है क्योंकि छत गरम होने से उसकी हवा में गर्माहट आ जाती है। ऐसे में टेबल फैन आपको गर्मी से राहत दे सकता है। अगर आपके पास कूलर-एसी का बजट नहीं है तो टेंशन ना लें। केवल टेबल फैन की मदद से ही कूलर जैसी ठंडी हवा पाई जा सकती है। बस ये जुगाड़ सेट करना होगा।
टेबल फैन से कूलर जैसी हवा पाने का जुगाड़ ऐसे सेट करें
टेबल फैन की हवा भी इस समय गर्म लग रही है तो बस छोटे से देसी हैक से ठंडी हवा में बदल सकते हैं। बस ये काम करना होगा।
- सबसे पहले कोई प्लास्टिक की बोतल लें। कम से कम दो बोतल लें। कोल्डड्रिंक की बोतलें घर में आसानी से मिल जाती हैं। इन बोतलों को नीचे की तरफ से काटकर खोल दें। जिससे कि बोतल को बार-बार रीफिल किया जा सके।
- अब दोनों बोतल में बीच-बीच में छोटे-छोटे छेद कर लें। इन छेद की मदद से एयर मिलती रहेगी।
- इस बोतल में बर्फ डाल दें।
- बर्फ के साथ ही बोतल में नमक थोड़ा सा डाल दें। नमक की वजह से बर्फ जल्दी गलती नहीं है और ठंडक देर तक आसानी से बनी रहेगी।
- अब दोनों बोतल को ढक्कन बंद करके टेबल फैन के पीछे वाले हिस्से पर बांध दें। ध्यान रहे कि बर्फ का पानी फैन पर ना गिरें। नहीं तो करंट का डर रहेगा। बोतल बांधने के लिए पंखे की जाली में इसे सेट कर दें। बोतल सेट करते समय ध्यान रखें कि कटा हुआ हिस्सा ऊपर हो। जिससे आप आसानी से इसे बर्फ से रिफील कर सकें।
- अब जब आप फैन को चलाएंगे तो पीछे से हवा खींचते वक्त बर्फ की ठंडक उसे मिलेगी। जिससे हवा ठंडी-ठंडी लगेगी। नमक डालने से बर्फ देर तक गलती नहीं है और उसमे ठंडक भी बनी रहती है।
- इस देसी हैक से आप घर में बगैर कूलर के भी कमरे में ठंडी हवा पा सकते हैं। तो अगर कूलर खरीदने का बजट नहीं है तो नो टेंशन। फटाफट टेबल फैन में बोतल वाला जुगाड़ सेट कर लें।
टेबल फैन के आगे टांग दें गीला तौलिया
कमरे में गर्मी ज्यादा लग रही है और गर्म हवा पंखा फेंक रहा तो बस एक मोटे तौलिया को बिल्कुल पानी से गीला कर लें और थोड़ा निचोड़ लें। अब इसे टेबल फैन के आगे टांग दें। इस गीली तौलिया से छनकर हवा बिल्कुल ठंडी निकलकर आएगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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