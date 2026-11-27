किसी को पटाना हो या मैसेज का जवाब देना, फ्लर्टिंग टिप्स के लिए ले रहे AI की मदद
क्रश को क्या मैसेज करें, फ्लर्ट कैसे करें या सामने वाले के रिप्लाई का क्या मतलब है, अब इन उलझनों में लोग एआई की मदद ले रहे हैं। दिल्ली में तो 55% लोग इससे फ्लर्टिंग टिप्स पूछ रहे हैं।
किसी पर क्रश हो तो उससे बात शुरू करने में ही कई बार पसीने छूट जाते हैं। क्या लिखें, कहीं मैसेज अजीब तो नहीं लगेगा, सामने वाला इंटरेस्टेड है भी या नहीं, ऐसे सवाल दिमाग में चलते रहते हैं। पहले लोग अपने दोस्तों से मैसेज लिखवाते थे या स्क्रीनशॉट भेजकर पूछते थे कि इसका क्या मतलब निकाला जाए, लेकिन अब इस काम में एआई भी शामिल हो गया है। लोग एआई से फ्लर्ट करने के तरीके पूछ रहे हैं, अपनी डेटिंग प्रोफाइल बनवा रहे हैं और किसी के मैसेज का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी अब प्यार के चक्कर में एआई भी लोगों का नया सलाहकार बन गया है।
फ्लर्ट करने के टिप्स भी एआई से ले रहे लोग
डेटिंग ऐप ग्लीडेन और रिसर्च कंपनी इप्सोस के सर्वे में सामने आया कि दिल्ली के 55% लोगों ने पिछले एक साल में फ्लर्ट करने या किसी को इम्प्रेस करने के तरीके जानने के लिए एआई का इस्तेमाल किया। मुंबई में 49%, हैदराबाद में 48% और बेंगलुरु में 47% लोगों ने ऐसा किया। सर्वे में 1500 से ज्यादा लोग शामिल थे। मतलब अब किसी को मैसेज भेजने से पहले उसकी लाइनें भी चैटबॉट से चेक करवाई जा रही हैं कि कहीं बात बिगड़ न जाए।
डेटिंग प्रोफाइल में भी एआई का जादू
डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाना हो तो सिर्फ फोटो लगा देना काफी नहीं होता। बायो में क्या लिखें, खुद को किस तरह इंटरेस्टिंग दिखाएं और ऐसी कौन सी बात लिखें कि सामने वाला बातचीत शुरू करे, लोग इन सबके लिए भी एआई की मदद ले रहे हैं। दिल्ली और मुंबई में 46% लोगों ने पिछले साल डेटिंग या सोशल मीडिया प्रोफाइल बेहतर बनाने के लिए एआई का इस्तेमाल किया। बेंगलुरु में यह आंकड़ा 35% और हैदराबाद में 26% रहा।
लड़कियां एआई से शेयर कर रहीं दिल की बातें
कभी सामने वाला सिर्फ 'हम्म' लिख दे या देर से रिप्लाई करे, तो लोग उसके मतलब के दस जवाब सोचने लगते हैं। अब इस काम में भी एआई की एंट्री हो गई है। डेटिंग ऐप आइल की 8240 शहरी सिंगल्स पर आधारित रिपोर्ट के मुताबिक, जेन जी के 37.3% लोगों ने किसी मैच के उलझाने वाले मैसेज का मतलब समझने के लिए एआई से मदद ली। वहीं 53.1% महिलाएं अपनी भावनाओं और रिलेशनशिप की परेशानियों पर एआई से बात करती हैं।
हर शहर का अपना डेटिंग अंदाज
बेंगलुरु में 56% लोग दावा करते हैं कि वे एआई से लिखे मैसेज पहचान सकते हैं, लेकिन 88% मानते हैं कि ऐसे ओपनिंग मैसेज अब डेटिंग का हिस्सा बन जाएंगे। दिल्ली-एनसीआर में 40.5% लोगों को एआई से बातचीत, डेट पर होने वाली बातचीत से ज्यादा अच्छी लगी। मुंबई में 69.1% लोग एआई के बजाय अपने मन की सुनना पसंद करते हैं, जबकि पुणे में 42% लोगों का मानना है कि एआई ने उनका डेटिंग कॉन्फिडेंस बढ़ाया है।
हैदराबाद में लोग प्रोफाइल को लेकर ज्यादा रियल रहना पसंद करते हैं। यहां 55% लोगों को बिना ज्यादा एडिट की गई प्रोफाइल पसंद हैं और 45.5% लोग एआई से बनी फोटो देखकर मैच अनमैच करने तक का फैसला कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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