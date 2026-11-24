पुराने कड़े तौलिए को दोबारा बनाएं नए जैसा सॉफ्ट! दीप्ति कपूर ने शेयर की 3 टिप्स
बार-बार तौलिया धोने के बाद उनकी सॉफ्टनेस खत्म होने लगती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसे बेकार समझकर फेंक दें। पुराने तौलिया को दोबारा से सॉफ्ट और नए जैसा फ्लफी बनाया जा सकता है। दीप्ति कपूर ने इसी से जुड़े हैक शेयर किए हैं।
अक्सर हम तौलिया खरीदते वक्त उसकी सॉफ्टनेस और रोएं ही चेक करते हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद ही ज्यादातर तौलिए काफी सख्त, खुरदरे और रूखे हो जाते हैं। उनका मुलायमपन पूरी तरह खो जाता है और फ्लफीनेस भी गायब हो जाती है। ऐसे में लोग अक्सर तौलिए को बेकार समझकर रिप्लेस करने की सोचने लगते हैं। आपका तौलिया भी धोते-धोते कड़ा हो गया है और आप उसे बदलने का प्लान बना रहे हैं, तो जरा रुक जाएं। क्योंकि छोटी छोटी टिप्स की मदद से आप तौलिए को वापस सॉफ्ट और फ्लफी बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पर दीप्ति कपूर ने इसी से जुड़ा एक हैक शेयर किया है। अगली बार अपनी टॉवल वॉश करें तो ये हैक जरूर ट्राई कर के देखें।
कड़े तौलिए को दोबारा सॉफ्ट कैसे बनाएं?
टिप 1- दूसरे कपड़ों से अलग धोएं तौलिया
तौलिया धोते समय ध्यान रखें कि उसे बाकी कपड़ों के साथ मिक्स ना करें। खासकर जींस, स्वेटर और ऐसे भारी कपड़ों के साथ तौलिया धोने ना डालें, जिनसे ज्यादा रेशे निकलते हों। इससे तौलिया में लिंट और गंदगी इक्कठा होने के चांस कम होते हैं। मशीन में अकेले तौलिया धोने से ये बेहतर साफ होता है और इसकी सॉफ्टनेस और रोएं भी बने रहते हैं।
टिप 2- फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल ना करें
तौलिया को नर्म बनाने के लिए फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल करना अच्छा आइडिया नहीं है। दरअसल सॉफ्टनर समय के साथ तौलिया पर एक सतह छोड़ सकता है, जिससे तौलिए के पानी सोखने की क्षमता कम हो सकती है। इससे तौलिया ज्यादा कड़ा महसूस होता है और कुछ टाइम बाद इस्तेमाल करने के लायक नहीं रहता। इसलिए तौलिया वॉश करते समय फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल करने से बचें।
टिप 3- महीने में एक बार विनेगर का इस्तेमाल करें
तौलिया को दोबारा मुलायम और नए जैसा बनाने के लिए महीने में एक बार विनेगर यानी सफेद सिरका इस्तेमाल करें। इसके लिए तौलिया को बिना डिटर्जेंट पाउडर के गर्म पानी और एक कप विनेगर के साथ वॉशिंग मशीन में धोने डाल दें। इसके बाद टॉवेल को मशीन में सूखने दें। सूखने के बाद सफेद सिरके की गंध पूरी तरह निकल जाएगी और तौलिया भी ज्यादा मुलायम महसूस होगा।
तौलिया को सॉफ्ट रखने के लिए इन बातों का भी रखें ध्यान
- तौलिया धोते समय जरूरत से ज्यादा डिटर्जेंट पाउडर इस्तेमाल ना करें। इसके अवशेष तौलिया में जमा हो कर उसे कड़ा बना सकते हैं।
- तौलिया की सॉफ्टनेस बनाए रखने के लिए माइल्ड डिटर्जेंट ही इस्तेमाल करें।
- धोने के बाद तौलिया को खुली हवा में अच्छी तरह सुखाएं। गीले तौलिए में नमी और बदबू आ सकती है।
- बार-बार बहुत ज्यादा गर्म पानी में तौलिया ना धोएं। महीने में एक बार गर्म पानी और सिरके की धुलाई काफी है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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