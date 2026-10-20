दुआ और देवी: दीपिका-रणवीर ने बेटियों के लिए चुने छोटे नाम, नए पेरेंट्स लें आइडिया
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी दोनों बेटियों के नाम दुआ और देवी रखे हैं। छोटे, प्यारे और खूबसूरत मतलब वाले ये नाम नए पेरेंट्स को भी इंस्पिरेशन दे सकते हैं।
बच्चे के जन्म के बाद नए पेरेंट्स के सामने सबसे खास काम होता है उसके लिए एक प्यारा सा नाम चुनना। ऐसा नाम जो सुनने में अच्छा लगे, बोलने में आसान हो और जिसका मतलब भी खास हो। कई बार इस चक्कर में लोग बहुत लंबे और मुश्किल नाम चुन लेते हैं। लेकिन दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की पसंद कुछ अलग है। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के नाम दुआ और देवी रखे हैं। दोनों नाम छोटे हैं, आसानी से बोले जा सकते हैं और इनके मतलब भी बेहद खूबसूरत हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चे के लिए नाम तलाश रहे हैं, तो दीपिका और रणवीर की पसंद से कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं।
दुआ और देवी, दोनों नाम हैं छोटे और प्यारे
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी बड़ी बेटी का नाम दुआ और छोटी बेटी का नाम देवी रखा है। दोनों नाम सुनने में प्यारे हैं और आसानी से याद भी हो जाते हैं। खास बात यह है कि दोनों नामों का अपना एक खास मतलब है। दुआ नाम प्यार, उम्मीद और प्रार्थना का भाव देता है, जबकि देवी नाम शक्ति, ममता और आशीर्वाद से जुड़ा है। इन नामों को देखकर कहा जा सकता है कि बच्चे के लिए नाम चुनते समय उसे लंबा या बहुत अलग बनाना जरूरी नहीं है। छोटा नाम भी अपने अंदर खूबसूरत मतलब समेट सकता है।
दुआ नाम का क्या मतलब है?
दुआ अरबी भाषा का नाम है, जिसका मतलब प्रार्थना या किसी के लिए मांगी गई अच्छी कामना होता है। यह नाम प्यार, उम्मीद और आशीर्वाद का एहसास कराता है। दीपिका और रणवीर की बड़ी बेटी का नाम दुआ है। यह नाम छोटा होने के साथ-साथ बोलने और याद रखने में भी आसान है। जो पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए ऐसा नाम चाहते हैं, जिसका मतलब दिल से जुड़ा हो, उनके लिए दुआ एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस नाम में किसी अपने के लिए अच्छी जिंदगी और खुशियों की कामना का भाव भी छिपा है।
देवी नाम का मतलब भी है खास
दीपिका और रणवीर ने अपनी छोटी बेटी का नाम देवी रखा है। देवी नाम का मतलब भगवान का स्त्री रूप या देवी मां होता है। भारतीय संस्कृति में देवी को शक्ति, ममता और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। यह नाम पारंपरिक होने के साथ-साथ आज के समय में भी अच्छा लगता है। देवी नाम की एक खास बात यह भी है कि इसे बोलना आसान है और इसका मतलब भी गहरा है। जो पेरेंट्स अपनी बेटी के लिए छोटा, प्यारा और भारतीय संस्कृति से जुड़ा नाम ढूंढ रहे हैं, वे इस नाम से इंस्पिरेशन ले सकते हैं।
नए पेरेंट्स इन बातों से ले सकते हैं इंस्पिरेशन
बच्चे का नाम चुनते समय कई बार पेरेंट्स इस उलझन में पड़ जाते हैं कि नाम मॉडर्न रखें या पारंपरिक। दुआ और देवी जैसे नाम बताते हैं कि दोनों का अच्छा मेल हो सकता है। नाम छोटा हो, लेकिन उसका मतलब खास हो, तो वह बच्चे की पहचान को और भी खूबसूरत बना सकता है।
नाम चुनते समय...
- छोटा नाम चुनें: ऐसा नाम जिसे बोलना और याद रखना आसान हो।
- मतलब जरूर जानें: नाम का अर्थ आपकी पसंद और भावनाओं से जुड़ा हो।
- पारंपरिक नामों पर भी गौर करें: कई पुराने नाम आज भी प्यारे और मॉडर्न लगते हैं।
- दिखावे से ज्यादा पसंद को अहमियत दें: सिर्फ अलग दिखने के लिए मुश्किल नाम चुनना जरूरी नहीं है।
- परिवार की पसंद भी देखें: ऐसा नाम चुनें जिसे पूरा परिवार खुशी से अपनाए।
नाम छोटा, मतलब बड़ा!
दीपिका और रणवीर की बेटियों के नाम से एक बात समझ आती है कि बच्चे के लिए नाम चुनते समय उसके मतलब पर ध्यान देना चाहिए। दुआ और देवी दोनों छोटे नाम हैं, लेकिन इनके साथ प्यार, उम्मीद, शक्ति और आशीर्वाद जैसे भाव जुड़े हैं। अगर आप भी अपने बच्चे के लिए नाम ढूंढ रहे हैं, तो ऐसे नामों पर विचार कर सकते हैं जो बोलने में आसान हों और जिनका मतलब आपके दिल के करीब हो। आखिरकार, नाम सिर्फ पहचान नहीं होता, बल्कि उससे जुड़ी भावनाएं भी उसे खास बनाती हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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