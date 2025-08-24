करी पत्ते का पौधा बढ़ नहीं रहा तो जान लें ये ट्रिक, बारिश में हो जाएगा घना curry leaf plant growing tips to grow faster, लाइफस्टाइल - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़curry leaf plant growing tips to grow faster

करी पत्ते का पौधा बढ़ नहीं रहा तो जान लें ये ट्रिक, बारिश में हो जाएगा घना

Curry Leaves Plant Gardening Tips: बारिश में भी करी पत्ते का पौधा घना नहीं हो रहा तो उसकी देखभाल में कुछ गलतियां कर रहीं। जान लें किस तरह से करी पत्ते के पौधे को हरा-भरा और ढेर सारी पत्तियों के साथ घना रखा जा सकता है।

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 04:45 PM
share Share
Follow Us on
करी पत्ते का पौधा बढ़ नहीं रहा तो जान लें ये ट्रिक, बारिश में हो जाएगा घना

घर की बालकनी में कुछ पौधे जो जरूर लगाने चाहिए उनमे से एक है करी पत्ता यानी मीठी नीम। करी पत्ते का इस्तेमाल वैसे तो सांभर, चटनी में तड़के के लिए किया जाता है। लेकिन इसे खाने के काफी सारे फायदे भी हैं। अगर रोजाना करी पत्ता के कुछ पत्तों को चबाया जाए तो ये डाइजेशन को सही करने से लेकर मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने और लिवर को डिटॉक्स करने का काम भी करते हैं। इसलिए काफी सारे लोग घर में करी पत्ते का पौधा लगाते हैं। लेकिन कई बार ये पौधा घना नहीं होता और इसमे पत्तियां बहुत कम निकलती है। अगर आपके साथ ही ये दिक्कत रहती है तो जान लें करी पत्ते के पौधे को घना बनाने की बिल्कुल आसान सी ट्रिक।

करी पत्ते के पौधे को घना और पत्तेदार बनाने की ट्रिक

करी पत्ते को लंबा ना होने दें

करी पत्ते का पौधा अगर आपका लंबा हो रहा है तो सबसे पहले तो उसके तने को बीच से काट दें। इससे तने के छोर से दो भाग हो जाएंगे और नई पत्तियों का कनखा वहां से फूटेगा। इसके अलावा पौधे के जिस तने पर तीन टहनियां निकल रही हों, उसे भी काट दें। इससे करी पत्ते में और ज्यादा टहनियां निकलना शुरू हो जाएंगी।

ऑर्गेनिक खाद है जरूरी

क्योंकि आप करी पत्ते को खाने में इस्तेमाल करते हैं तो इसलिए हमेशा ऑर्गेनिक खाद का ही इस्तेमाल करें। गाय के गोबर को सड़ाकर करी पत्ते की मिट्टी में डालें। इससे पौधे को पर्याप्त पोषण मिलेगा और पौधा बढ़ेगा।

बारिश में डाले छाछ

बारिश का मौसम चल रहा है तो इस वक्त पौधे को बचाने के लिए गमले की मिट्टी में छाछ डालें। इससे करी पत्ते का पौधा खराब नहीं होगा और आसानी से बढ़ेगा।

करी पत्ते की मिट्टी कैसी हो

करी पत्ते को गमले में लगा रहे हैं तो छोटे पौधे लें। जिसकी जड़े लंबी रहती है। अब गमले में मिट्टी तैयार करें। इसके लिए आधा मिट्टी और आधा गाय का गोबर लें। इसको मिक्स कर उसमे छोटे करी पत्ते के पौधे को लगाएं। अगले साल इसे फिर से दूसरे गमले में शिफ्ट करें। ऐसा करने से करी पत्ते का पौधा कभी खराब नहीं होगा और ढेर सारी पत्तियां देगा।

धूप है जरूरी

करी पत्ते का पौधा इनडोर प्लांट्स नहीं है। इसलिए कभी भी इसे छाया वाली जगह पर ना रखें। हमेशा जिस जगह पर धूप आती है वहीं पर करी पत्ते का पौधा रखें।

पानी ना जमने दें

बारिश के मौसम में ज्यादा बारिश से अगर गमले में पानी जम गया है तो फौरन इसे बाहर कर दें। अपने पौधे में पानी की निकासी की व्यवस्था जरूर रखें। जिससे पौधा बारिश में ज्यादा पानी पीकर ना मर जाए।

Monsoon Decoration Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।