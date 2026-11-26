सुरेश रैना के आलीशान घर का टूर, क्रिकेट की यादों से सजा खास कोना
क्रिकेटर सुरेश रैना के दिल्ली वाले घर की झलक देखने को मिली। जिसमे क्रिकेट, वर्ल्ड कप की यादों से सजा घर के कोने से लेकर ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन का इंटीरियर शामिल है, देखें ब्यूटीफुल होम टूर…
पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के आलीशान दिल्ली वाले घर की झलक यूट्यूब पर देखने को मिली। जिसमे रूफटॉप किचन गार्डन से लेकर क्रिकेट मेमोरी से सजा शानदार कैनवास और फैमिली पोट्रेट शामिल है। कर्ली टेल्स के यूट्यूब चैनल पर शेयर वीडियो में क्रिकेटर रैना के इस शानदार घर के खास कोने देखने को मिले। दिल्ली के वसंत विहार में बना ये घर रैना, वाइफ प्रियंका और उनके बच्चों का है। जिसमे क्रिकेट के साथ ही और भी बहुत कुछ खास है। घर की पूरी वाइब्स मॉडर्न और लविंग फैमिली वाली है।
क्रिकेट की मेमोरी से फुल दीवार
घर के एंट्रेस पर ही शानदार पेंटिंग देखने को मिली। जो पूरी तरह से रैना के क्रिकेट मेमोरी पर बनी है। जिसे पत्नी प्रियंका ने सुरेश रैना को गिफ्ट की है। इसके साथ ही फैमिली फोटोग्राफ्स और कुछ स्पेशल इंटीरियर देखने को मिला। वहीं एक स्पेशल सिटिंग कॉर्नर है। साथ में स्पेशल शेल्फ है जिसमे क्रिकेट से जुड़ी अचीवमेंट को रखा गया है। जिसमे सर्टिफिकेट, साइन किए हुए बैट, कैप, मेडल, ट्रॉफियां रखी हैं। साथ में एक व्हाइट पियानो है जिसे सुरेश रैना बचाना पसंद करते हैं।
ब्लैक एंड व्हाइट शेड में सजे कमरे
घर में ब्लैक एंड व्हाइट शेड कलर स्कीम है,जिसके साथ ग्रे को भी ऐड किया गया है। वहीं इन ब्लैक एंड व्हाइट थीम के बीच डेकोरेटिव पीस कलरफुल बना रहे थे। सुरेश रैना के घर में स्पेसियस लिविंग रूम के साथ डाइनिंग एरिया अटैच है। वहीं ग्रे सोफा और मैचिंग कार्पेट के साथ सेंटर में मैटेलिक कॉफी टेबल मार्बल टॉप के साथ लिविंग रूम में कंटेम्प्रेरी लुक ऐड कर रही है।
बड़ी खिड़कियां लिविंग रूम को ना केवल और भी ज्यादा स्पेस वाला दिखा रहा बल्कि नेचुरल लाइट से रूम और भी ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा।
घर की छत पर फैमिली स्पेस
आलीशान, लक्जरी और अचीवमेंट्स वाले इंटीरियर के अलावा घर की छत पर खास स्पेस है। जहां पर किचन गार्डन के साथ ही बच्चों का प्ले एरिया भी बना है। किचन गार्डन में टमाटर, बैंगन, मिर्च, अनार और चीके जैसे फ्रूट के पौधे लगे हैं।
साथ ही छत का एक हिस्सा स्पेशली बेटी के लिए सजाया गया है जहां पर सुरेश रैना की वाइफ उसे कथक और भरतनाट्यम सीखाती हैं। कुल मिलाकर सुरेश रैना का घर पूरी तरह से पर्सनल टच लिए है, जिसमे अचीवमेंट, क्रिकेट की मेमोरीज, कलर्स का शानदार तरीके से इस्तेमाल किया गया है। और पूरा बंगला मॉडर्न डिजाइन और फैमिली फीलिंग से फुल है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना