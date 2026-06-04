गर्मी में भी गाय-भैंस देंगी बाल्टी भर दूध! किसान से जानें क्या खिलाएं और कैसे करें सही देखभाल
गर्मी का असर सिर्फ इंसानों की सेहत पर ही नहीं बल्कि गाय-भैंस की सेहत पर भी होता है। कई बार तेज गर्मी के कारण गाय-भैंस दूध देना ही बंद कर देती हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं।
गर्मी का मौसम सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं जानवरों के लिए भी काफी खतरनाक होता है। इस मौसम में अक्सर गाय-भैंस बीमार पड़ जाती हैं और खाना-पीना छोड़ देती हैं। गाय-भैंस खाना छोड़ देंगी तो दूध कहां से देंगी। गांव में कई लोगों की कमाई का जरिया ही सिर्फ गाय-भैंस से मिलने वाला दूध ही होता है। ऐसे में अगर गाय-भैंस कम दूध देने लगे तो चिंता का विषय बन जाता है। गांव के किसान राम बनवारी का कहना है कि गाय-भैंस का आहार सही हो ये काफी जरूरी होता है। साथ ही गर्मियों में उनके देखभाल का तरीका भी। राम बनवारी ने कुछ तरीके बताए हैं, जिससे गाय-भैंस दूध भी बाल्टी भरकर देगी और स्वस्थ भी बनी रहेगी।
सही और पौष्टिक चारा
एमपी चरी ज्वार गाय-भैंस के लिए सबसे अच्छा और पौष्टिक चारा होता है। राम बनवारी का कहना है कि गाय-भैंस जैसी दुधारू पशुओं को गर्मियों में यही चारा खिलाएं। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट और कई जरूरी खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो पशुओं के पाचन तंत्र के लिए सबसे अच्छा होता है। अच्छी बात ये है कि इस चारे को आप खुद ही खेत में बो सकते हैं और इसकी 4-5 बार कटाई कर पशुओं को खिला सकते हैं।
दूध बढ़ाने के लिए कैसे खिलाएं
अगर गाय-भैंस एमपी चरी को ऐसे नहीं खा रही है, तो भूसे में मिलाकर खिलाएं। दूध निकालने से पहले गाय-भैंस को 10 से 15 किलो तक हरा चारा दे सकते हैं। ऐसे करने से उनके शरीर में पौष्टिक आहार जाएगा और तब सही दूध भी बनेगा। ऐसा करने से जो दूध आपको मिलेगा, उसकी फैट की मात्रा में भी काफी अच्छी होगी।
पानी खूब पिलाएं
ज्यादातर लोगों को लगता है कि गाय-भैंस को प्यास नहीं लगती है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। गर्मियों में अगर आप पानी की मात्रा सही नहीं देते हैं, तो पशू बीमार पड़ सकते हैं। इसके अलावा बिना पानी के शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। कोशिश करें कि गाय-भैंस को दिन में 3-4 बार पानी बदलकर पिलाएं। इनका पानी जल्दी गंदा हो जाता है और यही कारण है कि फिर ये पानी नहीं पीते हैं।
छांव में रखें
गर्मी में अगर आप गाय-भैंस को धूप में बांध रहे हैं, तो भी उनकी सेहत के लिए बुरा है। तेज गर्मी के प्रकोप से वह दूध देना भी बंद कर देंगी। कई बार ऐसी अवस्था में ये पशू खाना-पीना भी छोड़ देते हैं। पशुओं के लिए छायादार पेड़ों के नीचे या ठंडी जगह पर आश्रय की व्यवस्था करना बेहतर होता है। अगर टीन शेड का उपयोग करना जरूरी हो तो उसके ऊपर घास, मिट्टी डाल दें। इसके अलावा उन्हें रोजाना नहलाना भी जरूरी है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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