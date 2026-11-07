कॉटन की सादगी या अनारकली का शाही अंदाज! शादी-त्योहार के लिए देखें 8 खूबसूरत सूट

कॉटन और अनारकली सूट के सुंदर डिजाइन देखें। रोजाना पहनने से लेकर शादी और त्योहार तक के लिए चुनें अपनी पसंद का सेट।

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कॉटन सूट और अनारकली सूट अपनी अलग बनावट और डिजाइन के लिए पसंद किए जाते हैं। कॉटन के हल्के और मुलायम कपड़े वाले सेट गर्म मौसम में पहनने के लिए अच्छे रहते हैं, जबकि घेरदार अनारकली पर की गई कढ़ाई और सीक्वेंस वर्क इन्हें खास बनाते हैं।

प्रिंटेड कॉटन सेट से लेकर कढ़ाई और सीक्वेंस वर्क वाले अनारकली सूट तक, देखें 8 आकर्षक डिजाइन। रोजाना पहनने, शादी और त्योहारों के लिए चुनें अपनी पसंद का सेट।

इस कलेक्शन में पिंक प्रिंटेड कॉटन सेट, ए-लाइन कुर्ती, स्ट्रेट कट और कांजी कॉटन सूट शामिल हैं। वहीं, अनारकली के डिजाइनों में फ्लोरल प्रिंट, सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी वाला फ्लोर लेंथ गाउन, ग्रे सिल्क ब्लेंड और ब्राउन विस्कोस सेट मिलते हैं।

हम आपके लिए कॉटन और अनारकली सूट के 8 डिजाइन लेकर आए हैं। दिन के समय बाहर जाने, शॉपिंग या रोजाना पहनने के लिए प्रिंटेड कॉटन और स्ट्रेट कुर्ती सेट चुनें। पूजा, त्योहार और परिवार के साथ किसी समारोह में कांजी कॉटन सेट अच्छा लगेगा।

शादी, बर्थडे पार्टी और शाम के फंक्शन के लिए सीक्वेंस वर्क वाला अनारकली गाउन या एम्ब्रॉयडरी सेट पहनें। अपनी पसंद और पहनने की जगह को ध्यान में रखकर इनमें से अपना सूट चुनें।

कॉटन सूट के सुंदर डिजाइन सबसे पहले देखते हैं कॉटन सूट के कुछ खूबसूरत डिजाइन। हल्के फैब्रिक और प्रिंट वाले ये सेट दिन के समय पहनने के साथ घर की छोटी पार्टी या किसी करीबी के यहां जाने के लिए भी अच्छे रहेंगे।

पिंक प्रिंटेड कॉटन कुर्ती, पैंट और दुपट्टा सेट Rytras का यह पिंक कॉटन सूट तीन पीस में आता है। इसमें एक स्ट्रेट कुर्ती, मैचिंग पैंट और दुपट्टा शामिल हैं। कुर्ती और बॉटम दोनों 100% कॉटन फैब्रिक से बने हैं। इसका प्रिंटेड डिजाइन और वी-नेक इसे आकर्षक बनाते हैं। कुर्ती की लंबाई पिंडली तक है और इसमें थ्री-क्वार्टर स्लीव्स दी गई हैं।

हल्के पिंक रंग वाला यह सेट आरामदायक पहनावे की पसंद रखने वाली महिलाओं के लिए अच्छा है। इसे रोजाना पहनने के साथ शाम की पार्टी में भी पहन सकती हैं। इसमें S से लेकर 4XL तक साइज मिलते हैं। यह सेट भारत में बना है।

स्टाइलिंग टिप्स: दिन के समय इसे छोटी इयररिंग्स और फ्लैट सैंडल के साथ पहनें। परिवार के साथ किसी छोटी पार्टी या शाम की मुलाकात के लिए मैचिंग चूड़ियां और हल्की हील्स भी अच्छी लगेंगी।

इसे क्यों चुनें? 100% कॉटन फैब्रिक

कुर्ती, पैंट और दुपट्टे का तीन पीस सेट

पिंक रंग और प्रिंटेड डिजाइन

वी-नेक और थ्री-क्वार्टर स्लीव्स

स्ट्रेट कुर्ती और घुटने से नीचे तक लंबाई

S से 4XL तक साइज देखभाल: कॉटन फैब्रिक की कोमलता और रंग बनाए रखने के लिए इसे हल्के हाथों से धोएं और छाया में सुखाएं।

प्रिंटेड कॉटन ए-लाइन कुर्ती और पैंट सेट प्यारे प्रिंट और ए-लाइन कट वाला यह कॉटन सेट रोजाना पहनने के लिए अच्छा है। इसकी कुर्ती प्योर कॉटन फैब्रिक से बनी है और इसमें कॉलर नेक के साथ थ्री-क्वार्टर स्लीव्स दी गई हैं। 46 इंच लंबी कुर्ती का घेरदार डिजाइन इसे अलग रूप देता है। इसके साथ मैचिंग प्रिंटेड पैंट मिलती है, जिसकी लंबाई 36 इंच है।

पैंट में इलास्टिक और ड्रॉस्ट्रिंग वाली कमर दी गई है, जो 28 से 50 इंच तक की कमर के लिए है। इस सेट में XS से लेकर 4XL तक साइज मिलते हैं। भारत में बना यह कुर्ती-पैंट सेट हल्के कपड़े और प्रिंट पसंद करने वाली महिलाओं को अच्छा लगेगा।

स्टाइलिंग टिप्स: इस ए-लाइन सेट के साथ छोटे झुमके और फ्लैट सैंडल पहनें। दिन में बाहर जाने के लिए हल्का हैंडबैग और कलाई में घड़ी भी अच्छी लगेगी।

इसे क्यों चुनें? प्योर कॉटन फैब्रिक

प्रिंटेड ए-लाइन कुर्ती

कॉलर नेक और थ्री-क्वार्टर स्लीव्स

46 इंच लंबी कुर्ती

36 इंच लंबी मैचिंग पैंट

इलास्टिक और ड्रॉस्ट्रिंग वाली कमर

XS से 4XL तक साइज देखभाल: इसे मशीन में धो सकते हैं।

कॉटन फ्लेक्स स्ट्रेट कुर्ती कॉटन फ्लेक्स फैब्रिक से बनी यह स्ट्रेट कुर्ती हल्के और आरामदायक पहनावे के लिए अच्छी है। इसकी घुटनों तक लंबाई और मैंडरिन नेक इसे सादा रूप देते हैं। इसमें थ्री-क्वार्टर स्लीव्स दी गई हैं। कॉटन ब्लेंड फैब्रिक वाली इस कुर्ती को जींस, ट्राउजर, पैंट या लेगिंग्स के साथ पहन सकती हैं।

इसकी सीधी कटिंग रोजाना के पहनावे के साथ दिन में किसी छोटी पार्टी या बाहर जाने के लिए भी अच्छी रहेगी। भारत में बनी यह कुर्ती उन महिलाओं को पसंद आएगी, जिन्हें कम काम वाली ड्रेस पहनना अच्छा लगता है।

स्टाइलिंग टिप्स: इसे स्ट्रेट पैंट और फ्लैट सैंडल के साथ पहनें। छोटी बालियां और घड़ी के साथ ऑफिस या दिन में बाहर जाने के लिए तैयार हो जाएं।

इसे क्यों चुनें? कॉटन फ्लेक्स फैब्रिक

घुटनों तक लंबाई और स्ट्रेट डिजाइन

मैंडरिन नेक

थ्री-क्वार्टर स्लीव्स

जींस, पैंट और लेगिंग्स के साथ पहनने के लिए अच्छी

कांजी कॉटन स्ट्रेट कुर्ती और दुपट्टा सेट कांजी कॉटन फैब्रिक से बना यह सूट हल्का, मुलायम और हवादार है। इसकी स्ट्रेट कुर्ती में जैक्वार्ड टेक्सचर दिया गया है, जो इसे खास बनावट देता है। पिंडली तक लंबाई वाली इस कुर्ती में वी-नेक और हाफ स्लीव्स हैं। इसके साथ 2.5 मीटर लंबा दुपट्टा मिलता है, जिसके बॉर्डर पर बारीक बुनाई की गई है। कुर्ती और दुपट्टे का मेल पूरे सेट को आकर्षक बनाता है। इसे त्योहार, ऑफिस, पारिवारिक समारोह और दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए पहन सकती हैं। भारत में बना यह सेट हल्के कपड़े और सुंदर बुनाई पसंद करने वाली महिलाओं के लिए अच्छा है।

स्टाइलिंग टिप्स: इस सूट के साथ छोटे गोल्डन झुमके, पतली चूड़ियां और सैंडल पहनें। पूजा या पारिवारिक समारोह के लिए हल्की हील्स और छोटा हैंडबैग भी अच्छा लगेगा।

इसे क्यों चुनें? मुलायम और हवादार कांजी कॉटन फैब्रिक

जैक्वार्ड टेक्सचर वाली स्ट्रेट कुर्ती

वी-नेक और हाफ स्लीव्स

घुटने से नीचे तक लंबाई

बारीक बॉर्डर वाला 2.5 मीटर लंबा दुपट्टा

त्योहार, ऑफिस और पारिवारिक समारोहों के लिए अच्छा सेट देखभाल: कॉटन फैब्रिक की कोमलता बनाए रखने के लिए इसे धोते समय सावधानी बरतें और रगड़ने से बचें।

अनारकली सूट के खूबसूरत डिजाइन अब बारी है अनारकली सूट के सुंदर डिजाइनों की। घेरदार कट, आकर्षक रंगों और कढ़ाई वाले ये सेट शादी, पूजा और दूसरे समारोहों में पहनने के लिए अच्छे रहेंगे।

फ्लोरल प्रिंटेड कॉटन अनारकली सूट सेट 100% कॉटन फैब्रिक से बना यह अनारकली सूट मुलायम और हवादार है। इसमें फ्लोरल प्रिंट दिया गया है, जो इसके घेरदार डिजाइन को निखारता है। यह तीन पीस का सेट है, जिसमें अनारकली कुर्ती, मैचिंग बॉटम और दुपट्टा शामिल हैं। कुर्ती में थ्री-क्वार्टर स्लीव्स दी गई हैं और इसकी लंबाई टखनों तक है।

फूलों वाला प्रिंट और घेरदार कट इसे खूबसूरत एथनिक लुक देते हैं। इसे रोजाना पहनने के साथ पूजा, त्योहार और पार्टी में भी पहन सकती हैं। भारत में बना यह सेट कॉटन फैब्रिक में अनारकली डिजाइन पसंद करने वाली महिलाओं के लिए अच्छा है।

स्टाइलिंग टिप्स: इस सूट के साथ झुमके, चूड़ियां और जूती पहनें। दिन के समय के लिए फ्लैट सैंडल चुनें, वहीं शाम की पार्टी में हल्की हील्स और छोटा हैंडबैग पहनकर पहनावा पूरा करें।

इसे क्यों चुनें? 100% कॉटन फैब्रिक

घेरदार अनारकली डिजाइन

फ्लोरल प्रिंट

पैरों तक लंबाई

थ्री-क्वार्टर स्लीव्स

कुर्ती, बॉटम और दुपट्टे का तीन पीस सेट

रोजाना पहनने से लेकर त्योहार और पार्टी तक के लिए अच्छा देखभाल: इसे मशीन में धो सकते हैं।

सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी फ्लोर लेंथ अनारकली गाउन जॉर्जेट फैब्रिक से बना यह फ्लोर लेंथ अनारकली गाउन त्योहार और शादी जैसे समारोहों के लिए शानदार है। इसके घेरदार पैटर्न पर सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी की गई है, जो इसे चमकदार फिनिश देती है। इसमें वी-नेक और केप स्लीव्स दी गई हैं। गाउन के साथ मैचिंग एम्ब्रॉयडरी वाला नेट दुपट्टा भी मिलता है।

इसके बॉर्डर पर सजावट और आगे की तरफ बटन डिटेलिंग दी गई है। सॉफ्ट जॉर्जेट फैब्रिक के साथ इसमें लाइनिंग भी है, जिससे पहनने में आराम बना रहता है। यह वाइन, मैरून और ब्राउन जैसे गहरे रंगों में मिलता है। इसे दिवाली, शादी और शाम की पार्टियों में पहन सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: इस गाउन के साथ लंबे झुमके, स्टेटमेंट रिंग और हील्स पहनें। बालों को खुला रखें या सलीके से बांधें। छोटा क्लच इस पहनावे के साथ अच्छा लगेगा।

इसे क्यों चुनें? सॉफ्ट जॉर्जेट फैब्रिक और लाइनिंग

फ्लोर लेंथ घेरदार अनारकली डिजाइन

सीक्वेंस एम्ब्रॉयडरी

वी-नेक और केप स्लीव्स

एम्ब्रॉयडरी वाला नेट दुपट्टा

सजावटी बॉर्डर और फ्रंट बटन डिटेलिंग

वाइन, मैरून और ब्राउन रंगों में उपलब्ध देखभाल: जॉर्जेट फैब्रिक को संभालकर रखें और धोते समय ज्यादा रगड़ने से बचें।

सिल्क ब्लेंड एम्ब्रॉयडरी अनारकली सूट सेट यह अनारकली सूट सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से बना है। इसकी कुर्ती पर खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस वर्क किया गया है, जो इसे चमकदार फिनिश देता है। इसमें वी-नेक और थ्री-क्वार्टर स्लीव्स हैं। घुटनों तक लंबी इस कुर्ती के साथ मैचिंग पैंट और दुपट्टा मिलता है।

दुपट्टे पर लेस और एम्ब्रॉयडरी की सजावट की गई है। कुर्ती के अंदर क्रेप फैब्रिक की लाइनिंग भी दी गई है। यह रेडीमेड स्टिच्ड सेट S से XXL तक के साइज में आता है। इसे त्योहार, शादी, पार्टी और छोटे पारिवारिक समारोहों में पहन सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप्स: इस सूट के साथ मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट रंग के झुमके, ब्रेसलेट और हील्स पहनें। शाम की पार्टी के लिए छोटा क्लच और हल्का मेकअप इस पहनावे को और निखारेगा।

इसे क्यों चुनें? सिल्क ब्लेंड फैब्रिक

एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस वर्क वाली अनारकली कुर्ती

वी-नेक और थ्री-क्वार्टर स्लीव्स

घुटनों तक लंबी कुर्ती के साथ मैचिंग पैंट

लेस और एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा

S से XXL तक साइज देखभाल: एम्ब्रॉयडरी और सीक्वेंस वर्क को सुरक्षित रखने के लिए इसे संभालकर रखें।

ब्राउन विस्कोस अनारकली कुर्ती, पैंट और दुपट्टा सेट ब्राउन रंग का यह अनारकली सूट विस्कोस फैब्रिक से बना है। इसकी सॉलिड कुर्ती में स्क्वेयर नेक और फुल स्लीव्स दी गई हैं। पिंडली तक लंबी इस कुर्ती का घेरदार डिजाइन पूरे सेट को अच्छा फ्लो देता है। इसके साथ मैचिंग पैंट और दुपट्टा भी मिलता है। इसकी अच्छी सिलाई और साफ फिनिश इसे आकर्षक बनाती है। इसे जन्मदिन की पार्टी, दिवाली, दूसरे त्योहारों, शॉपिंग और घूमने-फिरने के लिए पहन सकती हैं। सादे रंग और घेरदार कट वाला यह सेट कम एक्सेसरीज के साथ भी अच्छा लगता है।

स्टाइलिंग टिप्स: इस ब्राउन सूट के साथ गोल्डन झुमके, चूड़ियां और फ्लैट सैंडल पहनें। पार्टी या त्योहार के लिए स्टेटमेंट इयररिंग्स, छोटा हैंडबैग और हील्स चुनें।

इसे क्यों चुनें? मुलायम विस्कोस फैब्रिक

ब्राउन रंग का सॉलिड डिजाइन

स्क्वेयर नेक और फुल स्लीव्स

पिंडली तक लंबी अनारकली कुर्ती

मैचिंग पैंट और दुपट्टा

अच्छी सिलाई और साफ फिनिश

त्योहार, पार्टी और घूमने-फिरने के लिए अच्छा सेट देखभाल: इस सूट को ड्राई क्लीन कराएं।

अलग-अलग मौकों के लिए चुनें अपनी पसंद का सूट सूट खरीदते समय रंग और डिजाइन के साथ पहनने की जगह भी ध्यान में रखें। गर्मी के मौसम में दिन के समय बाहर जाना हो, शॉपिंग करनी हो या किसी से मिलने जाना हो, तो पिंक प्रिंटेड कॉटन सेट, ए-लाइन कुर्ती या स्ट्रेट कॉटन सूट अच्छे रहेंगे। ऑफिस और कॉलेज के लिए हल्के रंगों और सादे प्रिंट वाले डिजाइन चुनें।

पूजा और त्योहारों पर कांजी कॉटन सूट का दुपट्टे वाला सेट पहनें। शादी, बर्थडे पार्टी या शाम के फंक्शन में घेरदार अनारकली, सीक्वेंस वर्क वाला गाउन या एम्ब्रॉयडरी सेट जंचेगा। दोस्तों के साथ बाहर घूमने के लिए ब्राउन विस्कोस अनारकली और फ्लोरल प्रिंट वाला कॉटन सेट भी अच्छे रहेंगे।

अपनी पसंद के रंग, कपड़े और फिटिंग को ध्यान में रखकर इन 8 डिजाइनों में से सूट चुनें। अमेजन पर इनकी कीमत और सेल में मिलने वाली छूट देखें और अपनी अलमारी में रोजाना पहनने से लेकर त्योहारों तक के लिए नए डिजाइन शामिल करें।

FAQs रोजाना पहनने के लिए कौन-से सूट अच्छे रहते हैं? रोजाना पहनने के लिए कॉटन के स्ट्रेट, ए-लाइन और प्रिंटेड सूट अच्छे रहते हैं। ये हल्के होते हैं और दिनभर पहनने में आराम देते हैं। शादी में किस तरह का अनारकली सूट पहनें? शादी के लिए सीक्वेंस वर्क वाला फ्लोर लेंथ अनारकली गाउन या एम्ब्रॉयडरी वाला सेट चुनें। इनके साथ हील्स और स्टेटमेंट इयररिंग्स अच्छे लगेंगे। त्योहार के लिए कौन-सा सूट अच्छा रहेगा? त्योहार पर कांजीवरम कॉटन सूट या कढ़ाई वाला अनारकली सेट पहन सकती हैं। इनके साथ मैचिंग जूलरी और सैंडल पहनें। कॉटन और अनारकली सूट के साथ किस तरह की ज्वेलरी पहनें? कॉटन सूट के साथ छोटे इयररिंग्स और पतली चूड़ियां अच्छी लगेंगी। वहीं, अनारकली सेट के साथ लंबे इयररिंग्स, कंगन और क्लच चुनें।

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