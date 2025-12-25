Hindustan Hindi News
फेवीक्विक गिरने से स्किन चिपक गई है तो बस ये 1 ट्रिक से छूट जाएगी

संक्षेप:

How to remove feviquick from hand after drying: फेविक्विक को अक्सर प्लास्टिक से लेकर हर छोटी-मोटी चीज को चिपकाने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन ये ग्लू अगर स्किन पर गिर जाए तो उसे भी नुकसान पहुंचा देता है। वहीं स्किन से स्किन को भी चिपका देता है। अगर कभी स्किन चिपक जाए तो छुड़ाने का 1 तरीका याद रखें

Dec 25, 2025 05:49 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
प्लास्टिक हो या फिर कोई मेटल, उसके टूटते ही फेविक्विक की याद सताती है। इस एडहेसिव ग्लू से खिलौने से लेकर कप,लकड़ी सब कुछ बड़ी ही आसानी से चिपका जाता है। और कीमती सामान को भी बचा लेता है। लेकिन ये ग्लू इतना तेज काम करता है कि किसी के हाथ-पांव भी चिपका दे। अगर किसी की स्किन पर ग्लू गिर गया और उसे छुड़ाने के लिए दूसरी स्किन को टच किया तो ग्लू के झट से सूखते ही दोनों स्किन आपस में चिपक जाती है। जिसे अगर तेजी से खींच कर निकाला जाए तो स्किन उधड़ जाती है या फिर घाव हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि इस तरह के ग्लू को इस्तेमाल करने के साथ ही सावधानियों और समाधान के बारे में भी पता हो। जैसे अगर स्किन से स्किन ग्लू की वजह से चिपक गई है तो उसे छुड़ाने के दो सिंपल तरीके जरूर पता होने चाहिए। कंटेट क्रिएटर परमेश्वर वर्मा ने एक तरीका शेयर किया है। जो स्किन को स्किन से अलग करने में मदद करेगा।

फेविक्विक की वजह से स्किन से स्किन चिपक गई तो कैसे छुड़ाएं

इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर परमेश्वर ने बताया है कि अगर किसी की स्किन पर फेविक्विक गिर गया है और दूसरे स्किन को टच कराते ही वो चिपक गया तो उसे जबरदस्ती निकालने की कोशिश ना करें। बल्कि सिंपल सा किचन इंग्रीडिएंट नमक लें और धीरे-धीरे ग्लू गिरे हुए हिस्से के पास रगड़ें। धीरे-धीरे दो से तीन बार जितनी मात्रा में ग्लू से स्किन चिपकी हो, उसी हिसाब से चुटकी में लेकर नमक को रगड़ते जाएं। इससे स्किन से फेविक्विक छोड़ेगा और स्किन अलग हो जाएगी।

नेल रिमूवर से फेविक्विक का ग्लू छुड़ाएं

अगर स्किन से स्किन फेविक्विक गिरने की वजह से चिपक गई है तो इस वायरल हैक को ट्राई कर सकती हैं। लिक्विड वाला नेल रिमूवर लें और इसे कॉटन पर गिराएं। फिर लेकर धीरे-धीरे रगड़ें। जरूरत के मुताबिक थोड़ी ज्यादा मात्रा में भी नेल रिमूवर को ले सकती हैं। कॉटन में लेकर ग्लू गिरे हिस्से पर धीरे-धीरे रगड़ने से भी स्किन से चिपकी स्किन अलग होने लगती है और किसी तरह का घाव या चोट नहीं लगती है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें

