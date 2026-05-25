Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बच्चों के साथ समर वेकेशन ट्रिप इंजॉय करना है, तो ऑर्डर करें कॉटन के आरामदायक कपड़े

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share

Amazon पर बच्चों का समर कलेक्शन एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। समर कलेक्शन में बेबी गर्ल के हल्के मुलायम कॉटन आउटफिट्स की वैरायटी उपलब्ध है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं, बच्चों के साथ वेकेशन प्लान कर रहे तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। इस गर्मी में कहीं भी बाहर जाने से पहले तैयारी पक्की होनी चाहिए नहीं तो परेशानी हो सकती है। इसलिए ट्रिप पर जाने से पहले Amazon पर बच्चों का समर कलेक्शन एक बार जरूर एक्सप्लोर करें। समर कलेक्शन में बेबी गर्ल के हल्के मुलायम कॉटन आउटफिट्स की वैरायटी उपलब्ध है। ये सभी आउटफिट्स गर्मी में बच्चों की त्वचा को रिलैक्स रखते हैं, और आप बेफिक्र होकर वेकेशन इंजॉय कर सकते हैं।

बच्चों के साथ समर वेकेशन ट्रिप इंजॉय करना है, तो ऑर्डर करें कॉटन के आरामदायक कपड़े
Loading Suggestions...

LuvLap ब्रांड का बेबी गर्ल्स टॉप पजामा सेट डेली वियर के लिए एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है। समर सीजन ये त्वचा पर बेहद हल्का और मुलायम महसूस होगा, इस तरह बच्चे वेकेशन में बिना इरिटेट हुए एंजॉय कर सकते हैं। इसमें 3 अलग अलग रंग और प्रिंट के आउटफिट्स आएंगे, जिन्हें आप डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं।

कॉटन फैब्रिक से तैयार ये आउटफिट्स गर्म मौसम में बच्चों के लिए आरामदायक विकल्प है। इसमें 3 पीस का पैक है, जिसपर प्रिंट और पैटर्न बने हैं। गर्मी की छुट्टियों में अपनी बेबी गर्ल के लिए ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो इसे जरूर कैरी करें। ट्रैवल के दौरान बच्चे इसे कैरी कर सकते हैं, साथ ही बच्चों को सुलाने के लिए इसे नाइट सूट की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

NammaBaby A लाइन मिनी फ्रॉक ड्रेस क्यूट कंफर्टेबल आउटफिट है। अगर आपको बेबी गर्ल है, तो ये समर फ्रेंडली आउटफिट जरूर ऑर्डर करें। ये हल्की और आरामदायक होने के साथ ही देखने में भी बेहद अट्रैक्टिव है। 80% के ऑफ पर सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचें ऑफर लिमिटेड समय के लिए है।

4. LuvLap baby-girls Frock

Loading Suggestions...

100% कॉटन फैब्रिक से तैयार ये फ्रॉक बेहद हल्की और आरामदायक है। गर्म मौसम में बेबी गर्ल्स के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अगर आपकी छोटी बच्ची है और आप समर वेकेशन पर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें! इसमें तीन अलग-अलग कलर और पैटर्न की फ्रॉक आएंगे। ये न केवल आरामदायक है, बल्कि देखने में भी काफी क्यूट और अट्रैक्टिव है।

प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार बच्चों का फ्रॉक समर फ्रेंडली आउटफिट ऑप्शन है। इस गर्मी अपनी बेबी गर्ल के लिए इस तरह के हल्के हवादार कपड़े खरीदें। खास कर अगर वेकेशन पर कहीं बाहर जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ट्रैवल करना हो या कहीं घूमने जाना हो, इस तरह के हल्के मुलायम फ्रॉक्स बच्चों की बॉडी को रिलैक्स रखते हैं।

कॉटन फैब्रिक से तैयार ये हल्का आरामदायक फ्रॉक समर फ्रेंडली आउटफिट ऑप्शन है। अगर आपकी बेबी गर्ल है तो इसे जरूर ऑर्डर करें! इसमें एक बैग/पर्स भी आएगा जो बच्चों को काफी पसंद आता है। इस बार वेकेशन पर सामान्य से हटकर कुछ अलग ट्राई करने पर विचार करें। इस समय ये 78% के ऑफ पर बेहद सस्ते में उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जाने दें।

ये अट्रैक्टिव आउटफिट आपके बेबी गर्ल के लिए परफेक्ट रहेगी। अगर आपकी छोटी बच्ची है और आप समर वेकेशन पर कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो इसे जरूर ऑर्डर करें! ये हल्की और आरामदायक होने के साथ ही देखने में भी बेहद अट्रैक्टिव है। इसका कलर कांबिनेशन कमाल का है। हालांकि, इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं।

कॉटन फैब्रिक से तैयार ये dungraree ड्रेस बच्चों के लिए हल्का और आरामदायक विकल्प है। खासकर ट्रैवल के दौरान ये परफेक्ट रहेगी। समर सीजन ये त्वचा पर बेहद हल्का और मुलायम महसूस होगा, इस तरह बच्चे वेकेशन में बिना इरिटेट हुए एंजॉय कर सकते हैं। इस समय इसपर 55% का ऑफ उपलब्ध है, इसे आज ही घर बैठे ऑर्डर करें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Anjali Kumari

लेखक के बारे में

Anjali Kumari

अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।


करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।


एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।


विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।

और पढ़ें
Healthy Lifestyle

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।