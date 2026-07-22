कॉकरोच भगाने के 4 असरदार सुरक्षित घरेलू उपाय, तीसरा वाला जरूर दिखाएगा असर

4 Easy home hack to get rid of Cockroaches: बारिश के दिनों में घर में कॉकरोच का आना-जाना ज्यादा बढ़ गया है तो इन्हें खत्म करने के लिए ये 4 तरह के घरेलू उपाय नोट कर लें, इनमे से एक ना एक जरूर असर दिखाएगा।

रात को नींद खुलती है तो कमरे में कॉकरोच कोने से निकलते हुए दिख जाता है। साफ-सफाई कर चुकीं, कई तरह के स्प्रे छिड़क चुकीं लेकिन कॉकरोच का सफाया पूरी तरह से नहीं हो पाया है। घर के किसी ना किसी कोने से ये निकल ही आते हैं तो इन 4 तरह के घरेलू उपाय को नोट कर लें। बिना झंझट के ये कीड़े घर से भाग जाएंगे और दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। दरअसल, जब आप इन्हें भगाने के लिए केमिकल स्प्रे करते हैं तो इसकी बदबू रह जाती है जो बच्चो-बूढ़ों को परेशान करती है, इसलिए घरेलू उपाय सुरक्षित और असरदार विकल्प हो सकते हैं।

कॉकरोच आने के कारण घर में कॉकरोच आने का कारण ज्यादातर गंदगी और सीलन होती है। घर के वो कोने जो बंद होते हैं, गर्म और सीलन से भरे होते हैं, वहां पर इनकी पनपने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं। कई बार ये घर के कोने में नहीं बल्कि नालियों में छिपे होते हैं और रात को बाहर निकलते हैं। तो आप इन घरेलू नुस्खों को आजमाकर देखें, सारे कॉकरोच घर से भाग जाएंगे।

स्प्रे करें विनेगर अगर किचन के सिंक और बाथरूम की नालियों से हर रोज कॉकरोच निकल आते हैं तो बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर रोज रात को सोने से पहले विनेगर से बने स्प्रे को डालकर सोएं। एक कप विनेगर में बेकिंग सोडा दो चम्मच डालें और थोड़ा सा पानी डालकर स्प्रे तैयार करें। इसे हर रोज रात को नालियों के अंदर और आसपास स्प्रे करें। विनेगर की तीखी गंध को कॉकरोच पसंद नहीं करते हैं।

पूनम देवनानी ने बताया कॉकरोच भगाने का नुस्खा घर के तमाम नुस्खे बताने वाली पूनम देवनानी ने घरेलू नुस्खा शेयर किया है। इसे बनाने के लिए प्याज को पीसकर पेस्ट बना लें। फिर इसे छानकर प्याज के रस में बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालकर घोलें और पानी डालकर स्प्रे तैयार कर लें। इस घोल को स्प्रे बोतल में भरकर जिन कोनों से कॉकरोच निकलते हैं वहां पर स्प्रे करें। ध्यान रहे कि ये स्प्रे थोड़ा सा बनाएं और इसे एक से दो दिन में खत्म कर दें। पुराना घोल बेअसर होता है।

कॉकरोच भगाने के लिए बनाएं आटे की गोली कॉकरोच किचन और कमरों की वॉर्डरोब में छिपे रहते हैं तो ये आटे की गोली बनाकर कोनों में चिपकाएं। इसे बनाने के लिए बस तीन चीजों की जरूरत होती है। बेकिंग सोडा दो चम्मच लेकर उसमे चार चम्मच गेहूं का आटा लें और उसमे चीनी एक चम्मच डाल दें। साथ में मार्केट में आसानी से मिल जाने वाले बोरिक पाउडर को डालकर आटा गूंथ लें। बस इसकी छोटी लोई बनाकर इन्हें वॉर्डरोब, आलमारी, दराज में रख दें। बक्से के नीचे, पीछे डाल दें। इसे कॉकरोच खाकर मर जाएंगे।