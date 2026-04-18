ना धुलने का झंझट ना टांगने का, पर्दों को साफ करने के लिए अपनाएं ये ट्रिक, बिना मेहनत हो जाएगे क्लीन
Curtains Cleaning Hacks: पर्दों को बगैर धोए और बगैर उतारे साफ करना चाहती हैं तो इस आसान क्लीनिंग हैक को जरूर ट्राई करें। कम मेहनत में घर के सारे पर्दे दोबारा से चमचमाने लगेंगे और आपका बहुत सारा कीमती समय भी बर्बाद नहीं होगा।
घर की साफ-सफाई में पर्दे साफ करना सबसे झंझटभरा काम लगता है। पहले इन सारे पर्दों को उतारों और फिर धोने का काम करों। अब इतनी ऊंचाई पर लगे पर्दों को उतारना और फिर दोबारा साफ करके लगाना काफी मुश्किल लगता है। तो ये ट्रिक आपके काम आ सकती है। वैसे तो होली,दिवाली जैसे त्योहारों पर पर्दे की सफाई होती है। लेकिन गर्मी में जब धूल-मिट्टी ज्यादा होती है और पर्दे गंदे हो जाते हैं तो उन्हें साफ करने का ये इंस्टेंट तरीका आपके काम को आसान कर सकता है। इसमे ना पर्दे को उतारने की जरूरत है और ना ही धोने की, बस एक ट्रिक की मदद से आप सारे पर्दों को क्लीन कर करती है। जान लें पर्दे बगैर धोए साफ करने की ये ट्रिक।
वैक्यूम क्लीनर से पर्दे की धूल झाड़ दें
आजकल के पर्दे ऐसे फैब्रिक के बने आ रहे जिन पर जमा धूल बड़े ही आसानी से साफ हो जाती है। वैक्यूम क्लीनर की मदद से सारे पर्दों की धूल-मिट्टी को निकाल लें। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर ना हो तो किसी लंबे सॉफ्ट ब्रश को ले आएं और इसे डंडे में फंसाकर पर्दे पर फिराएं। इससे भी धूल सारी निकल जाएगी और पर्दे साफ हो जाएंगे।
स्टीम क्लीनिंग काम आएगी
पर्दे की बदबू निकालने के लिए स्टीम क्लीनिंग मदद करेगी। लेकिन स्टीम क्लीनिंग के प्रोडक्ट नहीं है तो आप होल्डिंग वाले स्टीम आयरन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। पानी में आप थोड़ा सा लिक्विड डिशवाशर डाल दें और फिर स्टीम दें। इससे पर्दों की डीप क्लीनिंग हो जाएगी। साथ ही बैक्टीरिया भी मरेंगे और पर्दे चमकने लगेंगे।
हाथ में पहनने वाले ग्लव्स ब्रश की मदद से करें सफाई
पर्दों को साफ करने का ये तरीका उन लोगों के लिए अच्छा है जो पर्दे को उतारना नहीं चाहते लेकिन डीप क्लीनिंग करना चाहते हैं। इसके लिए मार्केट से ऐसे ग्लव्स ले आएं जिसमे ब्रश लगे होते हैं। ये ब्रश वाले ग्लव्स आसानी से ऑनलाइन मिल जाएंगे। बस एक बाल्टी पानी में व्हाइट विनेगर, थोड़ा सा डिशवाशर सोप डाल दें। फिर ग्लव्स को हाथों में पहनकर घोले हुए पानी में डालें और पर्दों को हाथों से रगड़ें। ऐसा करने से ग्लव्स के ब्रश की मदद से पर्दे पर जमा गंदगी ब्रश में आ जाएगी। इस ग्लव्स को साफ पानी से धो-धोकर पर्दे पर रगड़ें। ऐसा करने से कम समय में पूरे पर्दे साफ हो जाएंगे और आपको इन्हें उतारकर धोने और फिर टांगने का झंझट नहीं करना पड़ेगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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