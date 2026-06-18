लैट्रिन के बाल्टी-मग पर जमी सफेद परत 10 मिनट में होगी गायब, बिना रगड़े इन 3 तरीकों से करें साफ
लैट्रिन में रखा बाल्टी-मग पर पानी की वजह से सफेद परत जम जाती है। इसे छुड़ाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। आज हम आपको बाल्टी-मग को साफ करने के लिए बिना मेहनत वाले आसान तरीके बताते हैं।
हर घर में बाथरूम या फिर टॉयलेट में बाल्टी-मग रखे ही होते हैं और बार-बार पानी पड़ने से प्लास्टिक पर सफेद परत जम जाती है। धीरे-धीरे ये सफेद परत इतनी सख्त हो जाती है कि आसानी से निकलता ही नहीं। ऐसे में कई लोग महंगे क्लीनर लेकर आते हैं, जिससे बाल्टी-मग साफ हो जाए। अगर आपकी लैट्रिन में रखे प्लास्टिक के मग-बाल्टी भी गंदे और सफेद परत वाले दिखने लगे हैं, तो उन्हें साफ करने के लिए 3 आसान तरीके जान लीजिए। इन तरीकों में बाल्टी-मग को ज्यादा रगड़ना या फिर कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा।
1- सिरका और गर्म पानी ट्रिक
अगर टॉयलेट की बाल्टी और मग पर सफेद परत जम गई है और बार-बार साफ करने के बाद भी दाग नहीं हट रहे हैं, तो यह आसान तरीका अपनाया जा सकता है। सबसे पहले बाल्टी या किसी बड़े बर्तन में बराबर मात्रा में सफेद सिरका और गुनगुना पानी मिलाकर घोल तैयार करें। अब इस मिश्रण को बाल्टी और मग की अंदर-बाहर वाली सतह पर अच्छी तरह डाल दें या जिन हिस्सों पर ज्यादा परत जमी हो उन्हें इस घोल के संपर्क में आने दें। इसे 10–15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दें, ताकि सिरके की एसिडिक प्रकृति जमी हुई सफेद परत और हार्ड वॉटर के दागों को ढीला कर सके। इसके बाद टॉयलेट क्लीनिंग ब्रश या हल्के स्क्रबर से धीरे-धीरे रगड़ें और साफ पानी से धो लें।
2- नींबू और बेकिंग सोडा वाला तरीका
बाल्टी और मग के अंदर और बाहर की ओर बेकिंग सोडा लगाकर रखें और फिर ऊपरे से नींबू का रस डाल दें। फिर बाल्टी-मग को 10-15 मिनट तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। बर्तन धोने वाला लोहे का पुराना जूना लीजिए और हल्के हाथों से बाल्टी-मग को रगड़कर साफ कर लें। फिर पानी से धो लें।
3- नींबू-नमक और डिटर्जेंट
अगर बाल्टी और मग पर सफेद परत या पानी के दाग जम गए हैं, तो यह आसान घरेलू तरीका काम आ सकता है। सबसे पहले एक बाल्टी में गुनगुना पानी लें और उसमें 1-2 चम्मच डिटर्जेंट पाउडर घोल दें। इसके बाद इसमें एक नींबू का रस और 1-2 चम्मच नमक मिलाकर अच्छी तरह तैयार कर लें। अब इस मिश्रण को बाल्टी और मग की पूरी सतह पर डाल दें या 10-15 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ दें। कुछ देर बाद हाथों से हल्का रगड़ें या जरूरत हो तो स्क्रबर का इस्तेमाल करें और साफ पानी से धो लें। नींबू की एसिडिटी और नमक जमा सफेद परत को ढीला करने में मदद करती है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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