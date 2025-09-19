Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़cleaning tips do you know washing instructions given on clothing labels how to wash dry iron
नए कपड़े खरीद रहे तो टैग पर लगे साइन को जरूर पहचानें, खराब होने से बच जाएंगे
Wash care label instructions: कपड़े खरीदने के बाद उनकी वाशिंग केयर इंस्ट्रक्शन पढ़े बगैर ही धो देते हैं तो कपड़ों के खराब होने का डर लगा रहता है। लेकिन कई बार साइन लैंग्वेज में लिखे इंस्ट्रक्शन लोगों को समझ नहीं आते। जान लें कुछ खास साइन का क्या है मतलब।
Fri, 19 Sep 2025
नये कपड़े धोने के बाद खराब हो जाते हैं। या उनका रंग छूट जाता है और कपड़े सिकुड़ जाते हैं। तो कपड़ों के टैग पर लिखे वॉशिंग इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लेना चाहिए। कुछ ब्रांड के टैग्स पर तो क्लियर लिखा होता है। वहीं काफी सारे ब्रांड्स के टैग्स पर खास तरह के साइन बने होते हैं। जिन्हें समझना हर किसी को नहीं आता। और, अक्सर इन्हीं कपड़ों के साथ गड़बड़ी हो जाती है। अगर चाहती हैं कि आपके कीमती कपड़े धोने की गलती की वह से खराब ना हो और उनका रंग ना उतरे। तो टैग्स पर बने वॉशिंग इंस्ट्रक्शन साइन को जरूर पहचानें।
टैग पर बने साइन को पहचाने
- अगर कपड़े पर लगे टैग में एक बाल्टी बनी है और उसके हाथ डला हुआ है तो इसका मतलब है कि वो कपड़ा केवल हाथ से धोया जा सकता है।
- वहीं अगर टैग पर केवल बाल्टी का साइन बना है तो इसका मतलब है कि उन कपड़ों को आप मशीन में भी धो सकते हैं और हाथ से भी धो सकते हैं।
- टैग पर किसी स्क्वायर में सर्किल बना हुआ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि कपड़े को धूप में नहीं सुखा सकते हैं। केवल मशीन में ही सुखाना है या फिर छाया में सुखाना है।
- वहीं अगर टैग पर स्क्वायर में सर्किल के ऊपर क्रॉस का साइन बना है तो इसका मतलब है कि कपड़ों को धूप में सुखा सकते हैं।
आयरन करने का इंस्ट्रक्शन
- डेलिकेट कपडों पर आयरन करने का भी इंस्ट्रक्शन दिया होता है।
- अगर आयरन के साइन के साथ एक डॉट बना है तो इसका मतलब है प्रेस को बहुत हल्का सा गर्म करके कपड़ों को प्रेस करें।
- वही अगर आयरन के ऊपर तीन डॉट बने हैं तो इसका मतलब है कि ज्यादा गर्म करने के बाद उस कपड़े को प्रेस किया जा सकता है।
