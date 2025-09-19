नए कपड़े खरीद रहे तो टैग पर लगे साइन को जरूर पहचानें, खराब होने से बच जाएंगे

नये कपड़े धोने के बाद खराब हो जाते हैं। या उनका रंग छूट जाता है और कपड़े सिकुड़ जाते हैं। तो कपड़ों के टैग पर लिखे वॉशिंग इंस्ट्रक्शन को जरूर पढ़ लेना चाहिए। कुछ ब्रांड के टैग्स पर तो क्लियर लिखा होता है। वहीं काफी सारे ब्रांड्स के टैग्स पर खास तरह के साइन बने होते हैं। जिन्हें समझना हर किसी को नहीं आता। और, अक्सर इन्हीं कपड़ों के साथ गड़बड़ी हो जाती है। अगर चाहती हैं कि आपके कीमती कपड़े धोने की गलती की वह से खराब ना हो और उनका रंग ना उतरे। तो टैग्स पर बने वॉशिंग इंस्ट्रक्शन साइन को जरूर पहचानें।