20 रुपये के घोल से चमका लें लकड़ी के पुराने फर्नीचर, महंगे पॉलिश का पैसा बचेगा
Polish old wooden furniture at home: घर में सोफा, बेड, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल जैसे लकड़ी के फर्नीचर पुराने होकर फीके दिख रहे और बार-बार गंदे हो जाते हैं तो उन्हें बड़े ही आसानी से कुछ ही मिनटों में साफ-सुथरा बना सकते हैं, ये हैक नोट कर लें।
घर में लकड़ी के पुराने फर्नीचर रखे हैं। सोफा, टेबल, कुर्सी, बेड ये सभी फीके और गंदे से दिखने लगे हैं। इन पुराने हो चुके फर्नीचर को फेंकने या फिर रिप्लेस करना नहीं चाहते और महंगे पॉलिश कराने का बजट भी नहीं है, तो टेंशन ना लें। अब आप कम पैसे में अपने घर के लकड़ी के फर्नीचर को ऐसा चमका लेंगी कि घर वाले बस आपके किफायत की तारीफ करेंगे। मात्र 20- 50 रुपये में घोल बनाकर रख लें और इससे सारे लकड़ी के फर्नीचर को घर पर ही चमका लें। जिसे देखकर ऐसा लगेगा जैसे किसी ने उन सबको पॉलिश करवा के नया जैसा चमका दिया है। बस सीख लें ये आसान सा हैक और चमका लें लकड़ी के पुराने फर्नीचर।
पुराने फर्नीचर को घर में पॉलिश करने का हैक
फर्नीचर पुराने होने के साथ फीके दिखने लगते हैं। उनके पेंट छूट जाते हैं और टेबल और आलमारी पर धब्बे लग जाते हैं। इन सबको छुड़ाकर नया जैसा बनाना है और पैसे भी ज्यादा खर्च नहीं करने तो बस ये दो चीज लेकर घोल बना लें। इस घोल को बनाने के लिए आपके ज्यादा रुपये भी खर्च नहीं होंगे। वुडन पॉलिश बनाने के लिए 2 चीजों की जरूरत होगी
व्हाइट विनेगर
ऑलिव ऑयल
किसी कटोरी में आधा कटोरी व्हाइट विनेगर लेकर उसमे तीन से चार चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर मिक्स कर लें। बस तैयार हो गया है वुडन फर्नीचर को पॉलिश करने वाला घोल।
घर में कैसे चमकाएं लकड़ी के फर्नीचर
सबसे पहले सारे लकड़ी के फर्नीचर जिन्हें आप पॉलिश करके चमकाना चाहते हैं, उन्हें किसी साफ सूखे कपड़े से पोंछ दें। जिससे ऊपर जमी सारी धूल साफ हो जाए। एक बार धूल साफ हो जाएगी तो ये पॉलिश ज्यादा अच्छी तरह से काम करेगा।
अब किसी सॉफ्ट टॉवेल या कपड़े को लेकर तैयार घोल में भिगोएं और उससे फर्नीचर को रगड़ें। ऐसा करने से विनेगर और तेल मिलकर लकड़ी को चमकाने में मदद करेगा।
विनेगर लकड़ी पर लगे धब्बे साफ करेगा और ऑयल की वजह से शाइन आएगा। अगर आपको लगता है कि ऑयल की वजह से डर्ट अट्रैक्ट होगी तो इसमे थोड़ा सा ग्लिसरीन एक चम्मच मिला लें।
ग्लिसरीन डर्ट को लकड़ी पर जमने नहीं देगा
बस अच्छी तरह से घोल को फर्नीचर पर लगाने के बाद किसी साफ-सुथरे सूखे सॉफ्ट टॉवल को लेकर पूरा पोंछ दें। ऐसा करने से जितना भी एक्सेस तेल और विनेगर होगा वो क्लीन हो जाएगा। और पूरे फर्नीचर नये जैसे चमकने लगेंगे।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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