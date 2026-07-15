बाथरूम-आंगन से लेकर कमरे के कोने में सालों से जमा गंदगी होगी साफ, ये क्लीनर बनाकर रख लें
Cleaning Hack: घर के कोनों में गंदगी जमा हो जाती है तो उसे साफ करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ये सफाई बिल्कुल आसान हो जाएगी. बस किसी प्लास्टिक की बोतल में ये सॉल्यूशन बनाकर रख लें और मिनटों में आंगन से लेकर बाथरूम का कोना चमकाएं।
बारिश के सीजन में घर के ज्यादातर हिस्से में सीलन और नमी हो जाती है। नतीजा काई जमने लगती है। केवल काई ही नहीं जमीन के कोने में काले-पीले धब्बे जम जाते हैं जो रोजाना पोंछा लगाने के बाद भी हटते नहीं हैं। इन जमी हुई गंदगी को अगर साफ करना है तो केवल पोंछा लगाने से कुछ नहीं होगा। इन जमी हुई गंदगी को साफ करने के लिए हार्ड सॉल्यूशन की जरूरत होती है जो जमीन को साफ कर सके। इसलिए पानी में इन चीजों को डालकर घोल बनाकर रख लें। जब भी फर्श पर गंदगी जमा दिखने लगे तो इसे डालकर दस मिनट छोड़ दो और फिर रगड़ो। एक बार में ही सारे धब्बे साफ हो जाएंगे। नोट कर लें घर के जमीन और कोनों पर जमा गंदगी और पीले-काले धब्बों को साफ करने वाले सॉल्यूशन को बनाने का तरीका।
घर में जमा गंदगी को साफ करने का वाला सॉल्यूशन
जमीन के कोनों में जमा गंदगी से घर भद्दा दिख रहा और बदबू आ रही तो इस स्ट्रांग सॉल्यूशन को डाल दें। इसे बनाने के लिए चाहिए ये 4 चीजें-
आधा बोतल पानी
एक चम्मच डिटर्जेंट
एक चम्मच हार्पिक
एक चम्मच बेकिंग सोडा
एक चम्मच विनेगर
कैसे बनाएं
- इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए किसी प्लास्टिक की बोतल लें। स्टील के बर्तन में बिल्कुल ना बनाएं नहीं तो केमिकल रिएक्ट करेंगे और वो हार्मफुल हो जाएंगे। बस किसी प्लास्टिक की बोतल को लेकर उसमे ही बनाएंगे
- सबसे पहले बोतल में आधा पानी लेंगे। इस सॉल्यूशन को जरूरत के मुताबिक ही बनाएं। जैसे पानी थोड़ा कम भी लिया जा सकता है।
- अब इसमे एक चम्मच डिटर्जेंट पाउडर डालेंगे।
- साथ में एक चम्मच हार्पिक डाल दें। ध्यान दें कि इन सारी चीजों को डालने के लिए चम्मच लेकर मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस एक चम्मच के जितना अंदाजा लगाकर डाल दें।
- हार्पिक डालने के बाद इसी में लगभग एक चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल दें।
- इन सारी चीजों को पानी में डालने के बाद सबसे आखिर में डालें विनेगर।
- विनेगर जैसे ही इस घोल में डाला जाएगा तो ये रिएक्ट करेगा और तेजी से झाग बनकर ऊपर उठेगा। तब उसी समय किसी प्लास्टिक या लकड़ी की डंडी से इसे चलाएं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो टूथब्रश लें। इसके ब्रिसल्स वाले साइड को छोड़कर दूसरे साइड को घोल में डालकर चलाएं।
- बस तैयार है सॉल्यूशन इसे ढक्कन बंद करके रख लें।
- घर के जिस कोने में जमीन पर काले-पीले दाग-धब्बे जमे हों, इसका यूज करें।
- जमीन पर जमा सारी गंदगी होगी साफ
- जमीन पर सालों से काले धब्बे, काई जमा है तो उसे साफ करने के लिए बस इस होममेड सॉल्यूशन का यूज करें। थोड़ा सा घोल डालकर दस मिनट के लिए छोड़ दें। फिर कपड़े वाले ब्रश या जूने से रगड़ें और फिर साफ कपड़े से साफ कर दें। कुछ ही मिनटों में सारी गंदगी साफ हो जाएगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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