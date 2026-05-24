गंदे बाथरूम की बदबू को चुटकियों में दूर कर सकता है माचिस वाला हैक, आजमाकर देख लें
Cleaning Hack: कई बार गंदे बाथरूम को साफ करने का मौका नहीं मिलता है और अचानक से घर में गेस्ट आ जाते हैं। ऐसे मौके पर आपको मालूम ये हैक बड़े काम आएगा। बाथरूम के अंदर से आ रही बदबू आसानी से छिप जाएगी और गेस्ट को पता भी नहीं चेलगा।
घर और पर्सनल हाइजीन का आईना होता है बाथरूम। कई बार घर में अचानक मेहमान आ जाते हैं और आपके गंदे टॉयलेट सीट के पास से तेज बदबू उठ रही होती है। ऐसे में समझ नहीं आता कि क्या करें। बाथरूम में लगे फ्रेशनर भी पूरी तरह से इस बदबू को ढंक नहीं पाते हैं। ऐसे में बाथरूम की बदबू को इंस्टेंट तरीके से दूर करने का एक कमाल का हैक वायरल हो रहा है, पूरी तरह से साइंस अप्रूव है। ये हैक आपके बाथरूम से आ रही बदबू को बिना सफाई किए ही मिटाने की मदद करेगा। और चुटकियों में बाथरूम से एयर फ्रेशनर की महक आना शुरू हो जाएगी। ये साइंटिफिक अप्रूव हैक आपकी मदद कर सकता है। जिससे आपके टॉयलेट सीट या बाथरूम से आ रही बदबू को खत्म करने में मदद मिलेगी। जान लें क्या है वो इंस्टेंट हैक जो बाथरूम की बदबू को कुछ ही मिनटों में दूर करने में मदद करेगा।
माचिस की तीली से भागेगी टॉयलेट की बदबू
अगर आपको इंस्टेंट तरीके से बाथरूम से आ रही बदबू को दूर भगाना है तो माचिस की मदद लें। बाथरूम से आ रही बदबू भगाने के लिए बाथरूम में माचिस की एक से दो तीली जला दें। माचिस की तीली की जलने वाली गंध टॉयलेट और बाथरूम की बदबू को फौरन कम कर देगी। साथ ही बाथरूम में लगा फ्रेशनर अपना वर्क करेगा और मात्र एक मिनट में सारी बदबू छूमंतर हो जाएगी। माचिस की तीली वाला ये हैक बड़े काम का है और इसे आसानी से फॉलो किया जा सकता है। जब आपके पास गंदे बाथरूम को साफ करने के लिए समय ना हो और मेहमान घर आ चुके हों तो इस हैक को अपनाकर देखें। ये हैक बड़े काम का है।
आखिर क्यों माचिस की तीली से बदबू दूर हो जाती है?
मन में सवाल आता होगा कि आखिर माचिस की तीली जलाने से घर के गंदे बाथरूम में आ रही बदबू कैसे दूर हो जाती है, दरअसल इसका कारण पूरी तरह से साइंटिफिक है। माचिस की तीली जलाने पर निकलने वाली सल्फर डाइ ऑक्साइड की तेज गंध टॉयलेट से निकलने वाली गंध के ऊपर हावी हो जाती है। जिससे बाथरूम में कुछ देर के लिए टॉयलेट की बदबू आना बंद हो जाती है। हालांकि ये उपाय परमानेंट नहीं है लेकिन इंस्टेंट हैक के रूप में बाथरूम में माचिस की कुछ तीली जलाकर बदबू को कुछ समय के लिए दूर किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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