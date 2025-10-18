साफ-सफाई को आसान बनाता है वैक्यूम क्लीनर, खरीदने से पहले रखें इन बातों का ध्यान

संक्षेप: दीपावली की बातें हों और साफ-सफाई की ओर हमारा ध्यान न जाए, भला यह कैसे हो सकता है? घर की साफ-सफाई में वैक्यूम क्लीनर प्रभावी साबित होते हैं, बशर्ते आप अपनी जरूरत के मुताबिक इन्हें चुनें। वैक्यूम क्लीनर खरीदते वक्त किन बातों का रखें ध्यान, बता रही हैं शमीम खान

साफ-सुथरा घर सिर्फ सुंदर ही नहीं लगता, स्वस्थ भी होता है। समय-समय पर घर की साफ-सफाई करने से घर में कीटाणु और एलर्जी पैदा करने वाले तत्व नहीं पनपते। वैसे तो घर को कभी भी सजाया-संवारा जा सकता है, लेकिन हमारे देश में दीपावली पर घरों की साफ-सफाई और सजावट करने की परंपरा है। इस साफ-सफाई की धार्मिक मान्यताएं भी हैं। वैक्यूम क्लीनर साफ-सफाई का एक अहम-हिस्सा है, लेकिन अधिकतर महिलाओं को यह पता नहीं होता कि उन्हें किस तरह के वैक्यूम क्लीनर की जरूरत है?

बाजार में कई तरह के वैक्यूम क्लीनर उपलब्ध हैं, जिनकी अपनी अलग-अलग खूबियां व खामियां हैं। यही वजह है कि एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर खरीदने से पहले कई पहलुओं पर गौर करना जरूरी हो जाता है। गलत वैक्यूम क्लीनर चुनने से आपके घर की सफाई और वायु की गुणवत्ता पर गहरा असर पड़ सकता है। वैक्यूम क्लीनर खरीदते समय सबसे पहले अपनी प्राथमिकता और सफाई संबंधी जररूरत पर गौर करें। आप वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कहां करना चाहती हैं? आप कितनी बार वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करने की योजना बना रही हैं? आप किस तरह का कचरा हटाना चाहती हैं? इन सब चीजों को ध्यान में रखने के साथ वैक्यूम क्लीनर का चुनाव करते वक्त उसकी निम्न क्षमताओं पर भी गौर करें :

किस जगह की करनी है सफाई? भारतीय घरों में ऐसे वैक्यूम क्लीनर की जरूरत होती है, जो गीली-सूखी दोनों तरह की गंदगी को अच्छी तरह से साफ कर सके। वेट एंड ड्राय वैक्यूम क्लीनर इस जरूरत को पूरा करने के लिए मुफीद रहता है। यह वैक्यूम क्लीनर लकड़ी के फर्श, संगमरमर, टाइल्स और कालीनों से धूल, गंदगी और यहां तक कि गीले छींटों को आसानी से हटा सकते हैं। भारतीय घरों की रोजमर्रा की साफ-सफाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

बैग या बैगलेस वैक्यूम क्लीनर वैक्यूम क्लीनर बैग के साथ भी आते हैं और बिना बैग के भी। डस्ट बैग वाले वैक्यूम क्लीनर में सफाई करते समय धूल और गंदगी बैग में जमा हो जाती है, जिसे सफाई पूरी होने के बाद खाली किया जा सकता है, लेकिन बैगलेस वैक्यूम क्लीनर में डस्ट बैग नहीं होता, बल्कि एक डस्ट टैंक होता है, जिसमें धूल जमा होती है। आप एक बटन दबाकर आसानी से टैंक खाली कर सकती हैं।

एक्सेसरीज कितनी हैं? एक अच्छे वैक्यूम क्लीनर में कई तरह की अटैचमेंट और एक्सेसरीज होनी चाहिए। ऐसा मॉडल चुनें, जिसमें वेट एंड ड्राई एनएक्सटी वैक्यूम क्लीनर, अपहोल्स्ट्री क्लीनर, फ्लोर ब्रश और क्रेविस क्लीनर जैसी एक्सेसरीज हों। इनसे आप फर्श, तंग कोनों, दाग-धब्बों और गीले फर्श की भी सफाई कर पाएंगी।

स्मार्ट तकनीक पर भी करें गौर आज बाजार में कई तरह के वैक्यूम क्लीनर उपलब्ध हैं,जो अत्याधुनिक तकनीक के साथ विशेष सुविधाओं से युक्त हैं। कई मॉडल्स विशेष रूप से डिजाइन की गई सुगंध डिस्क के साथ आते हैं, जो सफाई प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न भाप के संपर्क में आने पर सहज रूप से एक सुखद सुगंध छोड़ती है। ऑटो क्लीन फीचर वाले वैक्यूम क्लीनर के फिल्टर खुद साफ हो जाते हैं। इससे न सिर्फ वैक्यूम क्लीनर का फिल्टर ज्यादा चलता है, बल्कि सफाई भी अच्छी करता है।