Christmas Tree Decoration: 500 रुपये में घर को दें फेस्टिव लुक, 10 सस्ते और सुंदर आइडिया

संक्षेप:

Christmas Tree Decoration Ideas : सिर्फ क्रिएटिविटी का यूज करके 500 रुपये के बजट में घर और क्रिसमस ट्री को किसी फिल्म के सीन जैसा खूबसूरत बना सकते हैं। याद रखें, असली खूबसूरती बजट से नहीं बल्कि आपकी क्रिएटिविटी से आती है।

Dec 24, 2025 08:57 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
क्रिसमस का जिक्र होते ही सबसे पहले मन में जगमगाते हुए क्रिसमस ट्री की तस्वीरें उभरकर सामने आ जाती हैं। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं, जिन्हें लगता है क्रिसमस की खुशियों को दोगुना करने वाले क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बिना ज्यादा जेब ढीली किए बिना भी सिर्फ क्रिएटिविटी का यूज करके 500 रुपये के बजट में घर और क्रिसमस ट्री को किसी फिल्म के सीन जैसा खूबसूरत बना सकते हैं। याद रखें, असली खूबसूरती बजट से नहीं बल्कि आपकी क्रिएटिविटी से आती है। महंगे शो-पीस क्रिसमस ट्री पर टांगने की जगह आप छोटी-छोटी घर की चीजें और थोड़ी सी मेहनत आपके क्रिसमस ट्री को एक अनोखा और प्यारा लुक दे सकती हैं। इस लेख में हम आपके साथ ऐसे 10 आसान और किफायती तरीके शेयर करेंगे, जो बिना आपके ज्यादा पैसे खर्च करवाए आपके क्रिसमस को यादगार बना देगा।

500 रुपये में क्रिसमस ट्री को दें फेस्टिव लुक; 10 सस्ते सुंदर आइडिया

DIY पेपर स्नोफ्लेक्स- सफेद कागज को काटकर सुंदर स्नोफ्लेक्स बनाएं और उन्हें ट्री या खिड़कियों पर लटकाएं। इसका खर्च लगभग 20 से 30 रुपए होगा।

एलईडी राइस लाइट्स- ट्री के चारों ओर सुनहरी या रंगीन राइस लाइट्स लपेटें। इसका खर्च लगभग 80 से 120 रुपए के बीच आएगा।

led lights

पाइन कोन्स- अगर आप पार्क के पास रहते हैं तो पाइन कोन्स इकट्ठा करें और उन पर थोड़ा सिल्वर पेंट या ग्लिटर छिड़क दें। यह देखने में बेहद खूबसूरत लगता है।

पुरानी कांच की बोतलों का जादू- क्रिसमस ट्री के नजदीक खाली बोतलों के अंदर फेरी लाइट्स डालकर रखें, यह एक बेहतरीन कॉर्नर पीस बन सकता है। यह फ्री का आइजिया क्रिसमस ट्री के लुक को और ज्यादा बढ़ा सकता है।

fairy lights
कॉटन बॉल्स (नकली बर्फ)- ट्री की टहनियों पर रुई रखें, जिससे वह बर्फ से ढका हुआ दिखेगा। इस क्रिएटिविटी की कीमत 40 से 50 रुपए के बीच आएगी।

रिबन बो- लाल और साटन के रिबन से छोटे-छोटे 'बो' बनाकर ट्री पर लटकाएं। इसके लिए आपको करीब 50 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं।

ribbon bow

कैंडी केन्स और चॉकलेट्स- छोटी-छोटी टॉफियों को ट्री पर लटकाएं, जो बच्चों को बेहद पसंद आने वाली है। इसके लिए आपको 60 से 80 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं।

दालचीनी और सूखे संतरे- दालचीनी की स्टिक्स और सूखे संतरे के स्लाइस एक विंटेज और खुशबूदार लुक देते हैं। आप इनका इस्तेमाल अपने क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए भी कर सकते हैं।

हैंडमेड फोटो ओरनामेंट्स- घर के सदस्यों की छोटी तस्वीरों को गत्ते पर चिपकाकर ट्री पर लटकाएं। यह देखने में बेहद खूबसूरत लगता है और आपके क्रिसमस को यादगार बना सकता है।

ग्लिटर बॉल्स- पुरानी टेनिस बॉल्स या प्लास्टिक बॉल्स पर फेविकोल लगाकर ग्लिटर छिड़क दें। यह बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा।

