छोटी दिवाली पर बिना एक भी रुपया खर्च किए सजाएं घर, अपनाएं ये 6 आसान तरीके
छोटी दिवाली पर घर सजाने के लिए महंगे डेकोरेशन आइटम खरीदने की जरूरत नहीं है। पुराने दीये, फूल-पत्तियां, कांच के जार और घर में मौजूद चीजों की मदद से बिना पैसे खर्च किए घर को खूबसूरत और फेस्टिव लुक दिया जा सकता है।
दिवाली का त्योहार आने से पहले ही घरों में कई तैयारियां शुरू हो जाती हैं और लोग घर की सफाई के साथ सजावट में भी लग जाते हैं। बड़ी दिवाली से पहले लोग छोटी दिवाली भी सेलिब्रेट करते हैं और इस दिन घर को रंगोली, तोरण या फिर झालरों से सजा देते हैं। अगर आप भी छोटी दिवाली घर को अट्रैक्टिव और सुंदर लुक देना चाहते हैं, तो कुछ आसान तरीके अपनाएं। सजाने के कुछ तरीके हम आपको ऐसे बताने जा रहे हैं, जिसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा और सजावट भी सुंदर हो जाएगी। आइए जानते हैं 6 ऐसे आसान डेकोरेशन आइडियाज, जिनसे बिना पैसे खर्च किए छोटी दिवाली पर घर की रौनक बढ़ा सकते हैं।
1. पुराने दीयों को दें नया लुक
छोटी दिवाली पर लोग घरों में दीया जलाते हैं, अगर आप भी ऐसा ही करते हैं, तो इस बार नए दीए ना खरीदें। बल्कि पुराने रखे दीयों को कलर करें और उन्हें जलाएं। रंग-बिरंगे दीए घर की सुंदरता में चार चांद लगा देंगे। इन्हें आप मेन गेट और बालकनी में सजा सकती हैं।
2. फूलों और पत्तियों से बनाएं रंगोली
रंगोली बनाने के लिए बाजार से रंग खरीदने की जरूरत नहीं है। घर के बगीचे या गमलों में लगे फूलों और पत्तियों का इस्तेमाल करें। गेंदे की पंखुड़ियां, गुलाब की पत्तियां और हरी पत्तियों से खूबसूरत डिजाइन बनाएं। इससे घर का मुख्य द्वार नेचुरल और अट्रैक्टिव दिखेगा।
3. कांच के पुराने जार से बनाएं खूबसूरत डेकोरेशन
घर में रखे पुराने कांच के जार और खाली बोतलों को फेंकने के बजाय सजावट के लिए इस्तेमाल करें। इन्हें अच्छी तरह साफ करके इनमें फूल, रंगीन कागज या घर में मौजूद छोटी एलईडी लाइट्स लगाएं। इन जार को सेंटर टेबल, खिड़की या बालकनी में रख सकते हैं।
4. पुराने अखबार और कागज से बनाएं तोरण
पुराने अखबार, मैगजीन और रंगीन कागजों की मदद से घर के दरवाजे के लिए खूबसूरत तोरण तैयार कर सकते हैं। कागज को फूल, पत्तियों या तितली के आकार में काटें और धागे की मदद से एक साथ जोड़ दें। अगर घर में पुराने मोती या रिबन हैं, तो उनसे भी इसे सजा सकते हैं।
5. गेंदे के फूलों वाली लटकन
घर के मेन गेट पर आप गेंदे के फूलों से झालर बनाकर टांग सकते हैं। लंबी झालर या छोटी बनाएं और दरवाजे या दीवार पर सजाएं। इससे आपका प्रवेश द्वार सुंदर दिखेगा और सज भी जाएगा। इसे सजाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी।
6. बालकनी को सितारों से सजाएं
बालकनी छोटी हो या बड़ी इससे फर्क नहीं पड़ता, उसे सजाने के लिए आप लाइट्स का इस्तेमाल करें। अगर पुरानी झालर वाली लाइट्स रखी है, तो उन्हें सजा लें या फिर स्टार्स वाली एलईडी लाइट्स हैं, तो उन्हें टांग दें। इससे बालकनी में रौशनी भी रहेगी और सजावट भी सुंदर लगेगी।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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