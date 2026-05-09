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Jokes of the Day: अगर मूड खराब है, तो पढ़ें चिंटू-मिंटू के ये 20 सुपरहिट जोक्स

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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अगर आप हंसने का कोई मजेदार बहाना ढूंढ रहे हैं, तो Chintu-Mintu के ये फनी जोक्स आपका दिन बना देंगे। पढ़िए 20 ऐसे मजेदार जोक्स, जिन्हें पढ़कर हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा।

Jokes of the Day: अगर मूड खराब है, तो पढ़ें चिंटू-मिंटू के ये 20 सुपरहिट जोक्स

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हंसना बहुत जरूरी हो गया है। मजेदार जोक्स तनाव कम करने और मूड अच्छा करने का आसान तरीका होते हैं। खासकर Chintu-Mintu के जोक्स बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को खूब पसंद आते हैं। इन जोक्स की सबसे खास बात उनकी मजेदार बातें और फनी जवाब होते हैं, जो किसी का भी दिन बना सकते हैं। अगर आपका भी मूड खराब है या आप दोस्तों के साथ हंसी-मजाक करना चाहते हैं, तो पढ़िए Chintu-Mintu के 20 सुपर फनी जोक्स।

Chintu-Mintu के 20 मजेदार जोक्स

1.

चिंटू: तू स्कूल क्यों नहीं गया?

मिंटू: कल हम गए थे, टीचर ने कहा था 'कल आना।'

2.

चिंटू: तू इतना फोन क्यों चलाता है?

मिंटू: क्योंकि जिंदगी में और कोई मुझे इतना attention नहीं देता।

3.

मिंटू: मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा।

चिंटू: और मैं WiFi, ताकि सब मेरे पीछे रहें।

4.

टीचर: बताओ सबसे तेज क्या चलता है?

चिंटू: मेरा इंटरनेट खत्म होने का टाइम।

ये भी पढ़ें:Jokes of the day: हंसते-हंसते पेट दर्द कर देंगे संता-बंता के ये 15 मजेदार जोक्स

5.

मिंटू: तू पढ़ाई कब करता है?

चिंटू: जब मोबाइल चार्जिंग पर लगा होता है।

6.

मिंटू: अगर पढ़ाई से सफलता मिलती…

चिंटू: तो WiFi का password टीचर के पास नहीं, मेरे पास होता।

7.

मिंटू: आज बहुत गर्मी है।

चिंटू: हां, पंखा भी मुझे देखकर पसीना बहा रहा है।

8.

टीचर: बताओ, मेहनत का फल क्या होता है?

चिंटू: छुट्टी वाले दिन भी ऑफिस का काम।

9.

मिंटू: तेरे पास कितने दोस्त हैं?

चिंटू: जितने मोबाइल में फ्री डेटा होता है।

ये भी पढ़ें:Jokes of the Day: हाथी-चींटी की नोकझोंक, हंसने पर मजबूर कर देगी!

10.

चिंटू: मुझे रात को नींद नहीं आती।

मिंटू: मोबाइल कम चला।

चिंटू: फिर रात कैसे कटेगी?

11.

पापा: रिजल्ट कैसा आया?

चिंटू: WhatsApp की तरह… सब green-green है।

12.

मिंटू: तू इतना हंस क्यों रहा है?

चिंटू: क्योंकि रोने से लोग सवाल पूछते हैं।

13.

पापा: पढ़ाई कैसी चल रही है?

चिंटू: बस पापा… जैसे बिना पेट्रोल की बाइक।

14.

मिंटू: तू इतना परेशान क्यों है?

चिंटू: फोन 1% पर है और चार्जर दूसरे कमरे में।

15.

चिंटू: मैं बहुत समझदार हूं।

मिंटू: हां, तभी तो सब तुझसे दूर रहते हैं।

16.

टीचर: तुम क्लास में ध्यान क्यों नहीं देते?

चिंटू: सर, ध्यान तो योग में दिया जाता है।

17.

मिंटू: तेरी सबसे बड़ी ताकत क्या है?

चिंटू: बिना पढ़े एग्जाम देने का कॉन्फिडेंस।

18.

मम्मी: बाहर इतनी गर्मी है, मत जाओ।

चिंटू: कोई बात नहीं, मैं AC की याद लेकर चला जाऊंगा।

19.

मिंटू: गर्मी कितनी है?

चिंटू: इतनी कि फ्रिज भी छुट्टी मांग रहा है।

20.

चिंटू: जिंदगी बहुत मुश्किल है।

मिंटू: हां, खासकर जब इंटरनेट स्लो हो।

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नोट: Chintu-Mintu के ये मजेदार जोक्स आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी हैं। इन्हें दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हंसी के कुछ शानदार पल बिताएं। इन जोक्स का उद्देश्य केवल हंसाना और गुदगुदाना है। किसी जाति, धर्म, भावना, विचार, रंग या लिंग के आधार पर किसी का मजाक उड़ाना या फिर उसे नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

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