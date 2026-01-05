एक ही आउटफिट में मॉडर्न और ट्रेडिशनल लुक चाहिए तो ऑर्डर करें चिकनकारी कुर्ता

संक्षेप: चिकनकारी कुर्ता भला किसे पसंद नहीं होगा, महिलाएं इनकी फैन हैं। तो क्यों न आप भी इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

चिकनकारी एक प्रकार की बेहद पुरानी एंब्रॉयडरी है, जिसे लोग सालों से पसंद करते आ रहे हैं। ये एक प्रकार का हस्तकला है जिसका ट्रेंड कभी पुराना नहीं होगा। चिकनकारी कुर्ता (Chikankari kurta) नवाबों के शहर नखनऊ का एक यूनिक आउटफिट है, इसे खरीदने लोग दूर-दूर से आते हैं। अगर आपको भी चिकनकारी कुर्ता पसंद है, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसके कुछ बेस्ट ऑप्शंस। इन्हें आप घर बैठे मिनटों में ऑर्डर कर सकती हैं और ये दो से तीन दिनों में आपके घर पर डिलीवर हो जाएंगे।

चिकनकारी को आने वाले लोहड़ी फेस्टिवल पर कैरी करने के अलावा ऑफिस और कॉलेज वियर के तौर पर भी कैरी कर सकती हैं। Amazon पर इसके कई खूबसूरत और आरामदायक विकल्प उपलब्ध हैं, जिनपर आकर्षक डिस्काउंट मिल रहा है, तो ज्यादा न सोचें और इन्हें फौरन ऑर्डर करें।

RATAN ब्रांड का जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार चिकनकारी कुर्ते पर की गई एंब्रॉयडरी बेहद आकर्षक है। वहीं ये हल्की और मुलायम है, जो आपको कंफर्टेबल महसूस करने में मदद करेगी। इसकी एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग कमाल की है, जो महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। Amazon पर इसके अलग अलग रंग विकल्प उपलब्ध हैं, जिन्हें आप घर बैठे 71% के डिस्काउंट के साथ ऑर्डर कर सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप: इसे ब्ल्यू बैगी जींस के साथ पेयर करें। साथ में ठंड में इन्हें कार्डिगन या लॉन्ग कोट के साथ स्टाइल करें।

RATAN की रेयान फैब्रिक से तैयार अनारकली कुर्ता लोहड़ी पर कैरी करने के लिए बेस्ट ऑप्शन हैं। इस पर की गई चिकनकारी वर्क की डिटेलिंग कमाल की है। ये ऑप्शन स्टाइलिश और कंफर्टेबल है, किसी भी ओकेजन पर इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। ये ऑफिस से लेकर आउटिंग के दौरान आपको स्टाइलिश दिखने में मदद करेगा। कॉलेज गर्ल्स के लिए भी ये एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है।

स्टाइलिंग टिप: ब्लैक प्लाजो या बैगी जींस के साथ पेयर करें। साथ में बड़े इयररिंग्स पहनें। ठंड में ओवरकोट के साथ ये कमाल का लुक देंगे।

RATAN ब्रांड का ये चिकनकारी कुर्ता देखने में जितना आकर्षक है, पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। इसकी फैब्रिक बेहद भी हल्की और आरामदायक है। वहीं इसका यूनीक रंग महिलाओं को बेहद पसंद आएगा। इस पर की गई चिकनकारी की डिटेलिंग काफी खूबसूरत है, जो इसे प्रीमियम क्वालिटी का कुर्ता बनाती हैं। ऑफिस वियर से लेकर कॉलेज वियर तक ये एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है। इसमें आपको अलग-अलग कलर ऑप्शंस उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को डिस्काउंटेड प्राइस पर आर्डर कर सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप: इसे ब्लू या ब्लैक बैगी जींस या प्लाजो के साथ पेयर करें। साथ में जैकेट या ओवरकोट भी कैरी कर सकते हैं।

Ada ब्रांड का कॉटन फैब्रिक से तैयार चिकनकारी एंब्रायडरी लखनवी कुर्ता एक आकर्षक विकल्प है। इसे सभी बॉडी टाइप की महिलाएं अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। खासकर जिन्हें कंफर्टेबल कपड़े पसंद हैं, उनके लिए ये एक परफेक्ट विकल्प है। लोहड़ी पर ट्रेडिशनल लुक के लिए भी अच्छा रहेगा। इसपर बेहद खूबसूरती से धागे से चिकनकारी एंब्रायडरी की गई है, जिसकी डिटेलिंग इस कुर्ती के लुक में चार चांद लगा रही है।

स्टाइलिंग टिप: इसे प्लाजो और ओवरकोट के साथ स्टाइल करें। साथ में इयरिंग्स और हाथों में घड़ी या बैंगल्स कैरी करें।

GoSriKi का ये चिकनकारी कुर्ता आप सभी को पसंद आएगा। फ्लोरल प्रिंट के साथ ही इस पर चिकनकारी एंब्रायडरी की गई है, जो देखने में बेहद आकर्षक है। साथ ही ये एक बजट फ्रेंडली विकल्प है, 83% के ऑफ पर केवल 442 रुपए में इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। इसकी फैब्रिक भी हल्की और मुलायम है, जिसे किसी भी मौसम में कैरी किया जा सकता है। Amazon पर इसके 3 अलग अलग रंगों के विकल्प उपलब्ध हैं, तो अपने पसंद अनुसार इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

स्टाइलिंग टिप: इसे सफेद प्लाजो या जींस के साथ पेयर करें। साथ में सर्दी के मौसम में जैकेट या ओवरकोट कैरी कर सकती हैं।

Anni Designer की कॉटन फैब्रिक से तैयार स्ट्रेट लखनवी कुर्ते की फैब्रिक आरामदायक और हल्की है। ये ऑफिस से लेकर फेस्टिवल्स के मौके पर इन्हें स्टाइल करें, ये आकर्षक लुक देंगे। अगर आप स्टाइल और कंफर्ट दोनों को प्राथमिकता देती हैं, तो इसे ट्राई कर सकती हैं। इसमें आपको अन्य कलर ऑप्शन उपलब्ध मिल जाएंगे, अपने पसंद अनुसार किसी भी विकल्प को 75% के ऑफ पर ऑर्डर करें।

स्टाइलिंग टिप: इसे सफेद प्लाजो या ब्लू बैगी जींस के साथ पेयर करें, साथ में झुमके और इयररिंग्स कैरी करना न भूलें।

Ratan की कॉटन फैब्रिक से तैयार फ्लेयर्ड चिकनकारी अनारकली कुर्ते को खासकर उन महिलाओं के लिए बनाया गया है, जिन्हें अपनी आउटफिट में कंफर्ट और फैशन दोनों चाहिए होता है। इस पर की गई एंब्रॉयडरी और इसकी फैब्रिक एक दूसरे को कंप्लीमेंट दे रही हैं। वहीं एक बेहद खूबसूरत लुक क्रिएट करने में मदद करेंगी। खासकर लोहड़ी का त्यौहार आ रहा, फंक्शन पर कैरी करने के लिए यह परफेक्ट ऑप्शन है। इस आरामदायक आउटफिट को ऑफिस वियर से लेकर कॉलेज वियर के तौर पर कैरी कर सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप: इसे सफेद प्लाजो के साथ पेयर करें। साथ में झुमके और हाथों में बैंगल्स के साथ स्टाइल करें।

ये जॉर्जेट चिकन एंब्रॉयड्री कुर्ती एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है। ऑफिस वियर ये लेकर आउटिंग तक, आपको स्टाइलिश दिखने में मदद करेगी। इतना ही नहीं ये कॉलेज गर्ल्स को भी बेहद पसंद आएगा। Amazon पर इसके कई अन्य रंगों के विकल्प उपलब्ध हैं, जिन्हें आप घर बैठे डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑर्डर कर सकती हैं।