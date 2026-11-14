Chhath Puja 2026: छठी मैया के इन 5 भजनों के बिना अधूरी है छठ पूजा, दिल छू लेगा एक-एक बोल

Chhath Puja 2026 Songs Lyrics: छठ पूजा पर छठी मैया के ये पॉपुलर भजन जरूर गाएं। सूर्यदेव और छठी मैया की महिमा का गुणगान करते इन भजनों का एक-एक बोल आपने दिल को छू जाएगा। यहां पढ़ें हिंदी लिरिक्स।

छठ पूजा पर गाएं छठी मैया के पॉपुलर भजन

छठ पूजा का त्यौहार आते ही हर तरफ छठी मैया के भजन सुनाई देने लगते हैं। घर से कर घाट तक जाते हुए लोगों की जुबान पर छठी मैया का ही नाम होता है। पूरे चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में व्रत, पूजा और सूर्यदेव को अर्घ्य देने के साथ-साथ छठी मैया के भजनों का भी खास महत्व है। बिहारी बोलियों में गाए जाने वाले ये लोकगीत छठी मैया की महिमा और सूर्यदेव की भक्ति-आराधना से भरे हुए रहते हैं। इन गीतों का एक-एक बोल ऐसा होता है कि दिल छू ले और सुनने वाले को भक्ति भावना से भर दे। आप भी छठ पूजा पर छठी मैया के भजन गाना चाहते हैं, तो यहां कुछ पॉपुलर भजनों की लिरिक्स देखकर गा सकते हैं।

छठ पूजा पर गाएं छठी मैया के पॉपुलर भजन 1) केलवा के पात पर… केलवा के पात पर उगेलन सुरुज मल झांके ऊंके

केलवा के पात पर उगेलन सुरुज मल झांके ऊंके

हो करेलु छठ बरतिया से झांके ऊंके

हम तोसे पूछी बरतिया ऐ बरितया से केकरा लागी

हम तोसे पूछी बरतिया ऐ बरितया से केकरा लागी

हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी

हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी

हमरो जे बेटवा पवन ऐसन बेटवा से उनके लागी

हमरो जे बेटवा पवन ऐसन बेटवा से उनके लागी

हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागी

हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागी

अमरुदिया के पात पर उगेलन सुरूज मल झांके झुके

अमरुदिया के पात पर उगेलन सुरूज मल झांके झुके

हे करेलु छठ बरतिया से झांके झुके

हे करेलु छठ बरतिया से झांके झुके

हम तोसे पूछी बरतिया ए बरितिया से केकरा लागी

हम तोसे पूछी बरतिया ए बरितिया से केकरा लागी

हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी

हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी

हमरो जे स्वामी पवन एसन स्वामी उनके लागी

हमरो जे स्वामी पवन एसन स्वामी उनके लागी

हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी

हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी

नारियर के पात पर उगेलन सुरूजमल झांके झूके

नारियर के पात पर उगेलन सुरूजमल झांके झूके

हे करेलू छठ बरतिया से झांके झूके

हे करेलू छठ बरतिया से झांके झूके

हम तोसे पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी

हम तोसे पूछी बरतिया ए बरतिया से केकरा लागी

हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी

हे करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी

हमरो जे बेटी पवन ऐसन बेटिया से उनके लागी

हमरो जे बेटी पवन ऐसन बेटिया से उनके लागी

हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागी

हे करेलू छठ बरतिया से उनके लागी।

2) कबहुं ना छूटी छठी मैया.... कबहुं ना छूटी छठी मैया

हमनी से बरत तोहार

हमनी से बरत तोहार

तहरे भरोसा हमनी के,

छूटी नाही छठ के त्योहार

छूटी नाही छठ के त्योहार

अपने सरन में ही रखिह,

दिह आसिस हज़ार

दिह आसिस हज़ार

गोदिया भराईल छठी मइय्या,

बाटे राऊर किरपा अपार

बाटे राऊर किरपा अपार

चाहें रहब देसवा बिदेसवा,

छठ करब हम हर बार

छठ करब हम हर बार

डूबतो सुरुज के जे पूजे,

इहे बाटे हमर बिहार

इहे बाटे हमर बिहार

फलवा दउरवा सजाके,

अईनी हम घाट पे तोहार

अईनी हम घाट पे तोहार

दिहनी अरघ छठी मईया,

करीं हमर आरती स्वीकार

करीं हमर आरती स्वीकार

कबहुँ ना छूटी छठि मइया,

हमनी से बरत तोहार

हमनी से बरत तोहार

तहरे भरोसा हमनी के,

छूटी नाही छठ के त्योहार

छूटी नाही छठ के त्योहार

छूटी नाही छठ के त्योहार

छूटी नाही छठ के त्योहार।

3) उगा हे सूरज देव भोर भिनसरवा... उगा हे सूरज देव भोर भिनसरवा,

अरघ के रे बेरवा हो पूजन के रे बेरवा हो ।।

बड़की पुकारे देव दुनु कर जोरवा,

अरघ के रे बेरवा हो पूजन के रे बेरवा हो ।।

बाझिन पुकारें देव दुनु कर जोरवा,

अरघ के रे बेरवा हो पूजन के रे बेरवा हो।।

अन्हरा पुकारे देव दुनु कर जोरवा,

अरघ के रे बेरवा हो पूजन के रे बेरवा हो ।।

निर्धन पुकारे देव दुनु कर जोरवा,

अरघ के रे बेरवा हो पूजन के रे बेरवा हो ।।

कोढ़िया पुकारे देव दुनु कर जोरवा,

अरघ के रे बेरवा हो पूजन के रे बेरवा हो ।।

लंगड़ा पुकारे देव दुनु कर जोरवा,

अरघ के रे बेरवा हो पूजन के रे बेरवा हो ।।

उगह हे सूरज देव भेल भिनसरवा,

अरघ के रे बेरवा हो पूजन के रे बेरवा हो ।।

4) पहिले पहिल हम कईनी... पहिले पहिल हम कईनी

छठी मईया व्रत तोहार

करिहा क्षमा छठी मईया

भूल-चूक गलती हमार

सब के बलकवा के दिहा

छठी मईया ममता-दुलार

पिया के सनईहा बनईहा

मईया दिहा सुख-सार

नारियल-केरवा घोउदवा

साजल नदिया किनार

सुनिहा अरज छठी मईया

बढ़े कुल-परिवार

घाट सजेवली मनोहर

मईया तोरा भगती अपार

लिहिएं अरग हे मईया

दिहीं आशीष हजार

पहिले पहिल हम कईनी

छठी मईया व्रत तोहर

करिहा क्षमा छठी मईया

भूल-चूक गलती हमार..

5) जोड़े-जोड़े फलवा.... सुरुज देव घटवा पे तीवई चढ़ावेले हो

जोड़े जोड़े फलवा

सुरुज देव घटवा पे तीवई चढ़ावेले हो

जल बिच खड़ा होई दर्सन ला आसरा लगावेले हो

जल बिच खड़ा होई दर्सन ला आसरा लगावेले हो

सीतली बयरिया सीतल दूजे पनिया

कब देब देवता तू आके दर्सनिया

हां.. सीतली बयरिया सीतल दूजे पनिया

कब देब देवता तू आके दर्सनिया

जोड़े जोड़े सूपवा

आदित देव घटवा पे तीवई चढ़ावेले हो

जल बिच खड़ा होई दर्सन ला आसरा लगावेले हो

जल बिच खड़ा होई दर्सन ला आसरा लगावेले हो

भुखली सरीरिया सजल सुभे मनवा

पुरुबे लागल बडुवे सबके ध्यनवा

हां.. भुखली सरीरिया सजल सुभे मनवा

पुरुबे लागल बडुवे सबके ध्यनवा

जोड़े जोड़े दउरा

ऐ दीनानाथ घटवा पे तीवई चढ़ावेले हो

जल बिच खड़ा होई दर्सन ला आसरा लगावेले हो

जल बिच खड़ा होई दर्सन ला आसरा लगावेले हो

विनय बिहारी लिखले माई के भजनवा

गावेली पलक बेटी धई के ध्यनवा

विनय बिहारी लिखले माई के भजनवा

गावेली पलक बेटी धई के ध्यनवा

जोड़े जोड़े पियरी

ऐ गंगा मईया घटवा पे तीवई चढ़ावेले हो

जल बिच खड़ा होई दर्सन ला आसरा लगावेले हो