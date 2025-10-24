Chhath Puja: छठी मईया के इन भजनों को गाकर भक्तिमय हो जाएगा पूरा माहौल, नोट कर लें बोल

संक्षेप: Chhathi Mata Ke Geet: छठी मईया की पूजा और व्रत के साथ ही व्रती महिलाएं मईया के गीत भी गुनगुनाती है। जिसे सुनकर पूरा माहौल भक्ति में डूब जाता है। पहिले पहिल मईया से लेकर छठी माई के घटिया पे जैसे सुंदर और पॉपुलर गीत के बोल नोट कर लें।

Fri, 24 Oct 2025 06:52 PM

Chhath Puja Geet Lyrics: छठ पर्व की शुरुआत 25 अक्टूबर को नहाय -खाय के साथ शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही व्रती महिलाएं पूरे 36 घंटे के निर्जला व्रत का संकल्प करेंगी और व्रत रहेंगी। नदी के किनारे घाटों पर लोग छठ मईया की भक्ति में डूबे मईया की पूजा करते हैं। ये व्रत महिलाएं सुख-समृद्धि के साथ संतान की लंबी उम्र की कामना के लिए इस व्रत को करती हैं। छठी मईया की भक्ति में डूबी महिलाएं पूजा के साथ ही भजन गुनगुनाती है। तो नोट कर लें इन 4 सुंदर भजनों के लिरिक्स।

छठी मईया के सुंदर भजन 1) छठी माई के घटिया पे छठी माई के घटिया पे,

आजन बाजन,

बाजा बजवाईब हो ।

छठी माई के घटिया पे,

आजन बाजन,

बाजा बजवाईब हो ।

गोदीया में होईहे बलकवा,

अरघ देवे आईब हो ।

गोदीया में होईहे बलकवा,

अरघ देवे आईब हो ।

एक ही ललन बिना,

छछनेला मनवा,

सुन सान लागे हमरो,

घरवा अंगनवा ।

एक ही ललन बिना,

छछनेला मनवा,

सुन सान लागे हमरो,

घरवा अंगनवा ।

पूरा होईहे दिलवा के ललसा त,

जलसा कराईब हो ।

गोदीया में होईहे बलकवा,

अरघ देवे आईब हो ।

गोदीया में होईहे बलकवा,

अरघ देवे आईब हो ।

मनवा में आस लेके,

रोवेली बझिनी,

कहिया बसईबू छठी माई,

हमरो दुनिया,

कहिया बसईबू छठी माई,

हमरो दुनिया ।

अइसन सुंदर फल पाईब,

सूरूज गोहराईब हो,

गोदीया में होईहे बलकवा,

अरघ देवे आईब हो ।

गोदीया में होईहे बलकवा,

अरघ देवे आईब हो ।

छठी माई के घटिया पे,

आजन बाजन,

बाजा बजवाईब हो ।

गोदीया में होईहे बलकवा,

अरघ देवे आईब हो ।

गोदीया में होईहे बलकवा,

अरघ देवे आईब हो ।

2) मारबो रे सुगवा गीत ऊ जे केरवा जे फरेला खबद से,

ओह पर सुगा मेड़राए।

मारबो रे सुगवा धनुख से,

सुगा गिरे मुरझाए ।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से,

आदित होई ना सहाय ॥

ऊ जे नारियर जे फरेला खबद से,

ओह पर सुगा मेड़राए ।

मारबो रे सुगवा धनुख से,

सुगा गिरे मुरझाए ।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से,

आदित होई ना सहाय ॥

अमरुदवा जे फरेला खबद से,

ओह पर सुगा मेड़राए ।

मारबो रे सुगवा धनुख से,

सुगा गिरे मुरझाए ।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से,

आदित होई ना सहाय ॥

शरीफवा जे फरेला खबद से,

ओह पर सुगा मेड़राए ।

मारबो रे सुगवा धनुख से,

सुगा गिरे मुरझाए ।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से,

आदित होई ना सहाय ॥

ऊ जे सेववा जे फरेला खबद से,

ओह पर सुगा मेड़राए ।

मारबो रे सुगवा धनुख से,

सुगा गिरे मुरझाए ।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से,

आदित होई ना सहाय ॥

सभे फलवा जे फरेला खबद से,

ओह पर सुगा मेड़राए ।

मारबो रे सुगवा धनुख से,

सुगा गिरे मुरझाए ।

ऊ जे सुगनी जे रोएली वियोग से,

आदित होई ना सहाय ॥

3) पहिले पहिल, छठी मईया व्रत तोहार पहिले पहिल हम कईनी,

छठी मईया व्रत तोहार ।

करिहा क्षमा छठी मईया,

भूल-चूक गलती हमार ।

सब के बलकवा के दिहा,

छठी मईया ममता-दुलार ।

पिया के सनईहा बनईहा,

मईया दिहा सुख-सार ।

नारियल-केरवा घोउदवा,

साजल नदिया किनार ।

सुनिहा अरज छठी मईया,

बढ़े कुल-परिवार ।

घाट सजेवली मनोहर,

मईया तोरा भगती अपार ।

लिहिएं अरग हे मईया,

दिहीं आशीष हजार ।

पहिले पहिल हम कईनी,

छठी मईया व्रत तोहर ।

करिहा क्षमा छठी मईया,

भूल-चूक गलती हमार ।

4) कबहुँ ना छूटी छठि मइया कबहुँ ना छूटी छठि मइया,

हमनी से बरत तोहार

हमनी से बरत तोहार

तहरे भरोसा हमनी के,

छूटी नाही छठ के त्योहार

छूटी नाही छठ के त्योहार

अपने सरन में ही रखिह,

दिह आसिस हज़ार

दिह आसिस हज़ार

गोदिया भराईल छठी मइय्या,

बाटे राऊर किरपा अपार

बाटे राऊर किरपा अपार

चाहें रहब देसवा बिदेसवा,

छठ करब हम हर बार

छठ करब हम हर बार

डूबतो सुरुज के जे पूजे,

इहे बाटे हमर बिहार

इहे बाटे हमर बिहार

फलवा दउरवा सजाके,

अईनी हम घाट पे तोहार

अईनी हम घाट पे तोहार

दिहनी अरघ छठी मईया,

करीं हमर आरती स्वीकार

करीं हमर आरती स्वीकार

कबहुँ ना छूटी छठि मइया,

हमनी से बरत तोहार

हमनी से बरत तोहार

तहरे भरोसा हमनी के,

छूटी नाही छठ के त्योहार

छूटी नाही छठ के त्योहार

छूटी नाही छठ के त्योहार